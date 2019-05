El Friends of Zion Museum honra la lucha de Estados Unidos contra el anti-semitismo

Publicado 06/05/2019 13:01:27 CET

JERUSALÉN, 6 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Esta semana, el Friends of Zion Museum [http://www.fozmuseum.com/] ha honrado a los Embajadores de Estados Unidos quienes, como parte de la Iniciativa Trump para la Lucha contra el anti-semitismo, han participado en la March of the Living, antes de visitar la ciudad de la capital de Israel, Jerusalén.

La delegación de embajadores estuvo dirigida por el Embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, consiguiendo otro hito histórico para la Administración Trump. Tras el reconocimiento por medio de Estados Unidos de Jerusalén como capital de Israel y el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén, este mes pasado el presidente Trump reconoció los Altos del Golán como parte del Estado de Israel. Ahora, la administración ha instado a varios embajadores de Estados Unidos a formar parte de la iniciativa destacada para luchar contra el resurgir mundial del anti-semitismo. En la ceremonia de premios, el embajador Friedman declaró: "Quiero agradecer al presidente, una vez más, que Israel tenga como mejor amigo al presidente Donald J. Trump y a también a los Estados Unidos de América".

La Delegación de Amrica incluyó: El Embajador de Estados Unidos en Alemania, Richard Grenell, el Embajador de Estados Unidos en Suiza y Lichtenstein, Edward McMullen, la Embajadora de Estados Unidos en Polonia, Georgette Mosbacher, el Embajador de Estados Unidos para la Unión Europea, Gordon Sondland, el Embajador de Estados Unidos para España y Andorra, Duke Buchan, el Embajador de Estados Unidos para Portugal, George Edward Glass, la Embajadora de Estados Unidos para el Holy See, Callista Gingrich, el enviado especial de Estados Unidos para el Control y la Lucha dl Anti-semitismo, Elan Carr, y el presidente Paul Packer, de la United States Commission for the Preservation of America's Heritage Abroad. La delegación mostró además a la famosa actriz Suzanne Somers y a su marido, el productor Alan Hamel.

Friends of Zion, que recientemente ha superado la cifra de 60 millones de miembros en los medios sociales, convirtiéndose en uno de los mayores sitios a favor de Israel en todo el mundo, lucha contra el anti-semitismo en todas sus plataformas globales. Tras el liderazgo del Middle East Peace Envoy, que incluye al Embajador David Friedman, el asesor especial Jared Kushner y el representante especial para las negociaciones internacionales, Jason Greenblatt, FOZ honró a la delegación March of the Living, otorgando el premio "Friends of Zion Defender Award" al Embajador de Estados Unidos en Suiza y Lichtenstein, Edward McMullen, en nombre de la Administración Trump para la promoción de la concienciación del holocausto y la lucha contra el anti-semitismo.

FOZ además otorgó el premio "Friends of Zion Heritage Award" a Paul Packer, presidente de la United States Commission for the Preservation of America's Heritage Abroad. Según el presidente Packer: "Nosotros (la delegación) estamos totalmente con el Friends of Zion Museum. Por citar al museo, cuando aceptamos el nombramiento del presidente Trump para dar servicio a los Estados Unidos de América, todos dijimos 'Hineni' ("aquí estoy") a nuestros cargos importantes". Tras recibir el premio, el Embajador McMullen explicó que tras su viaje a Auschwitz, con la March of the Living, su visita al Friends of Zion Museum le inspiró y motivó para seguir actuando. Declaró: "Quiero agradecer al Friends of Zion Museum su trabajo increíble, ya que recibir este premio es algo con lo que solo podría haber soñado".

El Friends of Zion Museum activa y forma a millones de personas entorno al zionismo y a los héroes no judíos que han desarrollado un papel en la creación del Estado de Israel y la lucha mundial anti-semita.

El Friends of Zion Museum ha honrado al presidente Donald Trump, al 43 presidente de Estados Unidos, George W. Bush, al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, al 4 presidente de Bulgaria, Rosen Plevneliev, y al Middle East Peace Envoy de la Administración Trump, por su apoyo incondicional al Estado de Israel y al pueblo judío.

Friends of Zion han conocido además al Papa Francisco, con el 9 presidente de Israel, Shimon Peres, el antiguo presidente internacional de FOZ, y el doctor Mike Evans, publicando una declaración que condena la violencia en el nombre de la religión.

El Friends of Zion Heritage Center es un proyecto de 100 millones de dólares que se ha convertido en una de las instituciones centrales en el Estado de Israel, además de convertirse en un sitio de visita obligada para turistas y para ciudadanos de Israel.

Friends of Zion Museum, 20 Yosef Rivlin Street, Jerusalén. Se recomienda reserva para las visitas al museo. Página web: www.fozmuseum.com [http://www.fozmuseum.com/], e-mail: reservations@fozhc.com[mailto:reservations@fozhc.com], o teléfono: +972-2-532-9400.