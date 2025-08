LA FUNDACIÓN APERTUM Y JOSIP HEIT GANAN UNA IMPORTANTE DEMANDA DE VALORES CONTRA EL REGULADOR DE TEXAS

(Información remitida por la empresa firmante)

El bufete de abogados Quinn Emanuel anuncia la desestimación de todas las reclamaciones

NUEVA YORK, 1 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- La Fundación Apertum, desarrolladora de tecnología de activos digitales, y su asesor principal, Josip Heit, han prevalecido en su litigio contra la Junta de Valores del Estado de Texas. Esta ha desestimado todas las demandas contra la Fundación y el señor Heit, y ha retirado su orden de cese y desistimiento.

La Fundación Apertum es la desarrolladora de la blockchain de Apertum y su token de criptomoneda nativo. En abril de 2025, la Junta de Valores de Texas emitió una orden de cese y desistimiento alegando que el token de Apertum era un valor no registrado. En nombre de la Fundación Apertum y del señor Heit, Quinn Emanuel impugnó la orden por considerarla un abuso de la jurisdicción de la Junta de Valores, argumentando principalmente que el token de Apertum no es un valor según la ley federal estadounidense ni la Ley de Valores de Texas. Ni el token en sí ni la plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) DAO1 de la Fundación Apertum constituyen ni ofrecen un contrato de inversión en el sentido de las leyes de valores.

"Esta desestimación es una gran victoria para la Fundación Apertum y el señor Heit", declaró Avi Perry, copresidente del Grupo de Litigios de Valores de Quinn Emanuel. "Este caso nunca debió haberse presentado, y luchamos arduamente para alcanzar el resultado correcto. Las alegaciones de la Junta de Valores de Texas eran incorrectas, y estamos encantados por nuestros clientes de que la orden de cese y desistimiento sin fundamento en su contra haya sido retirada en su totalidad. Agradecemos a la Junta de Valores por reconocer su error y desestimar este caso".

"Desde el primer día, la Fundación Apertum ha ofrecido una plataforma segura y conforme con las normas, además de tecnología de vanguardia", afirmó Josip Heit, asesor principal de la Fundación. "Prometimos defendernos enérgicamente contra las acusaciones erróneas de la Junta de Valores de Texas, y ahora hemos sido reivindicados. Esta desestimación confirma que no hicimos nada malo. Seguiremos ofreciendo tecnología transformadora a nuestros usuarios y colaborando con nuestros abogados para cumplir con todas las leyes aplicables en las jurisdicciones donde operamos. Gracias a nuestros usuarios por su apoyo".

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP es un bufete especializado en litigios comerciales con más de 1.000 abogados, el más grande del mundo dedicado exclusivamente a litigios y arbitrajes comerciales, con 34 oficinas en todo el mundo. Encuestas realizadas a importantes empresas de todo el mundo lo han nombrado tres veces el bufete "más temido". Los abogados del bufete han litigado más de 2.500 casos, ganando el 86% de ellos. Al representar a los demandados, la experiencia de Quinn Emanuel en juicios permite obtener mejores acuerdos o veredictos de defensa. Al representar a los demandantes, los abogados de Quinn Emanuel han obtenido casi 80.000 millones de dólares en sentencias y acuerdos. Quinn Emanuel también ha obtenido siete veredictos del jurado de nueve cifras, cuatro veredictos del jurado de diez cifras, 51 acuerdos de nueve cifras y 20 acuerdos de diez cifras.

Quinn Emanuel ha sido nombrado tres veces el bufete de abogados más temido por The BTI Consulting Group en su guía anual "Los bufetes de abogados más temidos en litigios", en la que los abogados internos identificaron 46 bufetes que deberían evitar en materia de litigios. The American Lawyer nombró a Quinn Emanuel el mejor bufete de litigios de propiedad intelectual en Estados Unidos y uno de los seis mejores bufetes de litigios comerciales del país. La revista jurídica británica The Lawyer nos nombró "Bufete Internacional del Año". Law360 nos ha seleccionado recientemente como "Grupos de Práctica del Año" en Banca, Demandas Colectivas, Arbitraje Internacional y Juicios. Managing IP nos reconoció en dos ocasiones como la "Mejor Práctica de Litigios de la ITC" y nos distinguió con el premio "Patent Contencious West". Legal Business nos ha nombrado "Firma de Abogados del Año en Estados Unidos" en tres ocasiones, y nuestras oficinas alemanas han sido nombradas en dos ocasiones "Firma de Litigios de Propiedad Intelectual del Año" y "Firma de Litigios de Patentes del Año" por JUVE, la publicación jurídica más prestigiosa de Alemania. Global Investigations Review, una importante publicación jurídica que cubre investigaciones internacionales de delitos de cuello blanco, nos nombró la "Práctica de Investigación Más Impresionante del Año". Global Arbitration Review nos nombró la tercera mejor práctica de arbitraje del mundo. Global Competition Review incluyó nuestra práctica antimonopolio y de competencia entre las "25 Élite Global" y nos incluyó en su lista de las 10 mejores prácticas de litigio de competencia del mundo.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2742069...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-fundacion-apertum-y-josip-heit-ganan-una-importante-demanda-de-valores-contra-el-regulador-de-texas-302519624.html