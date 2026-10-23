Fundación Bulat Utemuratov - Canciones de Shamshi Kaldayakov interpretadas en español por primera vez

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- Canciones de Shamshi Kaldayakov interpretadas en español en Madrid por primera vez, con el apoyo de la Fundación Bulat Utemuratov

MADRID, 23 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El Auditorio Nacional de Música de Madrid acogió el 21 de octubre el concierto Shamshi Alemi, un homenaje al prestigioso compositor kazajo Shamshi Kaldayakov. Sus canciones se interpretaron por primera vez en español, dando inicio con ello a un ciclo de conciertos en Madrid, París y Nueva York, en el marco del proyecto cultural internacional "Shamshi 100".

Organizado por medio de la Fundación Pública Shamshi Alemi con el apoyo de la Fundación Bulat Utemuratov, este proyecto sirve como conmemoración del próximo centenario del nacimiento de Kaldayakov. Tiene como finalidad dar a conocer su obra al público internacional, mostrar el patrimonio musical de Kazajistán y fortalecer los lazos culturales entre países. El concierto se celebró con motivo del Día de la República de Kazajistán, y contó con el apoyo de la Embajada de Kazajistán en España.

La velada fue testigo de la asistencia de más de 350 invitados, entre ellos funcionarios del gobierno español, diplomáticos, miembros de la diáspora kazaja y estudiantes. El programa incluyó versiones en español de las canciones más conocidas del compositor, como Anim sen edin, Ana turaly zhyr, Qaidasyn, Syr suluyi y Baqyt qushagynda, interpretadas por solistas del Teatro Nacional de Ópera y Ballet Abai de Kazajistán junto con la Orquesta del Festival de Madrid.

Un concierto previo a la celebración del Día de la República de Kazajistán es una magnífica oportunidad de cara a acercar la cultura y el patrimonio musical kazajo al público español. Interpretar estas obras en español sirve para que esta música llegue a un público nuevo. Confío en que el concierto de Shamshi Alemi va a permitir fortalecer los lazos culturales entre Kazajistán y España, declaró Danat Mussayev, Embajador de Kazajistán en España.

Las canciones de Shamshi Kaldayakov son muy conocidas y apreciadas en Kazajistán. Fue un hecho muy gratificante poder ver la cálida acogida mostrada por el público español. Agradecemos a la Fundación Bulat Utemuratov su contribución para difundir el legado de Kaldayakov a nivel internacional, expresó Mukhtar Kaldayakov, hijo del compositor y director de la Fundación Pública Shamshi Alemi.

Se ha llevado a cabo la adaptación de 20 canciones al español, francés e inglés como parte de este proyecto. La gira continúa en París el 24 de octubre y en Nueva York el 28 de octubre.

Es un honor presentar al público internacional al Rey del Vals Kazajo. Compartir el patrimonio cultural de Kazajistán a nivel internacional sigue siendo una prioridad muy destacada para nosotros, afirmó Ainur Karbozova, consejera delegada de la Fundación Bulat Utemuratov.

La Fundación Bulat Utemuratov, creada en el año 2014, ha destinado más de 250 millones de dólares estadounidenses a proyectos de salud, educación, cultura, medio ambiente y desarrollo regional en Kazajistán.

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