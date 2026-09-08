La Fundación Bulat Utemuratov destina 460 millones de tenge para apoyar el proyecto de gasificación de Almaty

(Información remitida por la empresa firmante)

ALMATY, Kazakstán, 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La Fundación Bulat Utemuratov anunció una asignación de 460 millones de tenge (aproximadamente 1 millón de dólares estadounidenses) para apoyar la gasificación de viviendas particulares en Almaty. Esta iniciativa, puesta en marcha en colaboración con el Akimat (Alcaldía) de la ciudad de Almaty, busca desarrollar la infraestructura urbana, mejorar las condiciones de vida y la calidad del aire de la ciudad.

Según un memorando recientemente firmado, el Akimat de la ciudad de Almaty inspeccionará las viviendas particulares, asesorará a los residentes sobre el proceso de conexión y les brindará apoyo integral para la transición a la calefacción con gas natural. Posteriormente, contratistas cualificados llevarán a cabo las obras de construcción e instalación necesarias.

Darkhan Satybaldy, alcalde de Almaty, destacó: "Continuamos trabajando específicamente para conectar las viviendas particulares a la red de suministro de gas de la ciudad. Los requisitos varían en cada caso, por lo que es fundamental brindar un apoyo integral a los residentes, desde las consultas hasta la conexión propiamente dicha, además del trabajo técnico. El apoyo de las empresas socialmente responsables nos permite ampliar esta iniciativa".

La transición del carbón al gas natural en los hogares es un paso crucial para mejorar la calidad del aire en Almaty. Durante la temporada de calefacción, el uso de combustibles sólidos en el sector privado sigue siendo una importante fuente de contaminación.

Ainur Karbozova, consejera delegada de la Fundación Bulat Utemuratov, señaló: "Para nosotros es importante apoyar un proyecto destinado a desarrollar la infraestructura urbana y crear mejores condiciones de vida para los residentes de Almaty. La gasificación del sector privado permitirá a las familias que aún no están conectadas a la red de gas acceder a un sistema de calefacción moderno. Nos complace apoyar esta iniciativa de la ciudad".

Este proyecto de gasificación se basa en el compromiso duradero de la Fundación con Almaty. Entre las iniciativas previas en la ciudad se incluyen la reconstrucción integral del Jardín Botánico, la modernización de los sistemas de ventilación y aire acondicionado del Museo Nacional Central de la República de Kazajstán y la apertura de uno de los primeros Centros Asyl Miras para el Autismo. Durante la pandemia de COVID-19, la Fundación también apoyó al sistema de salud local mediante la instalación de laboratorios móviles de pruebas PCR.

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