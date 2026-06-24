(Información remitida por la empresa firmante)

- La Fundación Luka Dončić lanza Stay in Play, un programa de subvenciones globales para mantener a los atletas jóvenes en el juego

Una iniciativa de tres años ofrece hasta 25.000 dólares por atleta para eliminar las barreras financieras que impiden que los niños practiquen los deportes que aman

LOS ÁNGELES, 24 de junio de 2026/PRNewswire/ -- La Fundación Luka Dončić ha abierto hoy de forma oficial el plazo de solicitud para Stay in Play, un programa global de becas de tres años diseñado para eliminar las barreras financieras que obligan a los jóvenes atletas a abandonar los deportes que aman. El anuncio se produce tras la adquisición del Vanoli Cremona por parte de Luka Dončić, como parte de un grupo propietario que ha trasladado el club de baloncesto profesional a Roma.

Durante los próximos tres años, la Fundación Luka Dončić otorgará becas con un valor de hasta 25.000 dólares estadounidenses a 77 jóvenes atletas de entre 12 y 15 años de todo el mundo. Cada beca está diseñada para cubrir los gastos que con mayor frecuencia dificultan la participación: entrenamiento, equipamiento, gastos de viaje para entrenar o competir, o cuotas de clubes, ligas o programas deportivos.

"Cuando era niño y crecía en Liubliana, lo único que quería era correr a la cancha al aire libre detrás de mi apartamento para jugar al baloncesto. Ese era mi refugio", explicó Luka Dončić. "Me entristece mucho ver a niños abandonar el deporte juvenil por circunstancias ajenas a su voluntad. El juego cambió mi vida; sé lo rápido que pueden desvanecerse los sueños sin las oportunidades adecuadas. Por eso me apasiona tanto Stay in Play. Quiero facilitar que los jóvenes atletas sigan practicando los deportes que les encantan".

Cómo abordar una carencia crítica en el deporte juvenil

Stay in Play se dirige a jóvenes atletas de entre 12 y 15 años, edad en la que las tasas de abandono deportivo alcanzan su punto máximo. Las investigaciones demuestran que la mayoría de los jóvenes atletas abandonan el deporte a los 12 años, no porque hayan perdido el interés o el talento, sino porque la carga económica se vuelve insostenible. Stay in Play está diseñado para intervenir durante estos años cruciales y garantizar que los jóvenes atletas puedan seguir desarrollando sus habilidades, ganando confianza y disfrutando del deporte.

"Las barreras financieras no deberían decidir si un joven atleta puede seguir practicando el deporte que ama", declaró Lara Beth Seager, consejera delegada de la Fundación Luka Dončić. "No se trata de encontrar a la próxima generación de profesionales. Se trata de cada joven que ha encontrado algo que ama y cuyo camino está en riesgo por el dinero. Luka creó Stay in Play para asegurarse de que no tengan que abandonar el deporte".

Alcance mundial y apoyo flexible

El plazo de solicitud está abierto desde hoy, 24 de junio, hasta el 20 de agosto de 2026, para jóvenes atletas de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, Italia, Alemania, Grecia, Eslovenia, Croacia y Serbia. El programa apoya a atletas de 176 disciplinas deportivas, desde baloncesto y fútbol hasta gimnasia, natación, atletismo y más.

Cada beca es flexible, ya que las dificultades de cada atleta son diferentes. Los fondos pueden cubrir diversos gastos:

Equipamiento y material deportivo

Honorarios de entrenamiento y formación

Desplazamientos a competiciones o centros de entrenamiento

Inscripción en la liga y en torneos

"Cada atleta sabe mejor que nosotros lo que necesita", añadió Seager. "Confiamos en que nos lo digan y estamos comprometidos a hacerlo posible".

Parte de una misión más amplia

Stay in Play se basa en la misión más amplia de la Fundación Luka Dončić de transformar la cultura del deporte juvenil. Desde que se llevó a cabo su lanzamiento en diciembre de 2024, la fundación ha publicado Inside Youth Basketball, un informe de investigación fundamental que examina las diferencias entre los ecosistemas del baloncesto juvenil de Estados Unidos y los Balcanes; ha desarrollado Total Hoops, un programa de entrenamiento de baloncesto juvenil respaldado por investigaciones en colaboración con el Search Institute; y se ha asociado con Project Play del Aspen Institute para examinar las barreras estructurales en el baloncesto juvenil en toda Norteamérica.

"Stay in Play representa una acción inmediata mientras trabajamos en un cambio sistémico a largo plazo", indicó Seager. "Estamos comprometidos a ayudar a los niños que necesitan apoyo hoy mientras trabajamos para abordar desafíos más amplios".

Cómo solicitarla

Ya está abierto el plazo de solicitud para la primera promoción de atletas del programa Stay in Play en lukadoncicfoundation.org/sip, y estará disponible hasta el 20 de agosto. Los jóvenes atletas de entre 12 y 15 años de edad que residan en países elegibles pueden presentar su solicitud directamente, con el apoyo de un padre o tutor.

Este invierno se darán a conocer los primeros ganadores.

Para obtener más información sobre Stay in Play y la Fundación Luka Dončić, visite LukaDoncicFoundation.org o siga a @LukaDoncicFoundation en las redes sociales.

Acerca de la Fundación Luka Dončić

La Fundación Luka Dončić se lanzó en diciembre de 2024 con el objetivo de garantizar que el deporte juvenil sea una fuerza alegre y enriquecedora en la vida de los niños de todo el mundo. Para obtener más información sobre la fundación, el informe "Inside Youth Basketball" y el enfoque "Total Hoops Approach", o para participar en la Fundación, visite LukaDoncicFoundation.org, y manténgase al día en Instagram @lukadoncicfoundation), X (@LD77Foundation) y LinkedIn (Luka Dončić Foundation).

Contacto para medios: media@lukadoncicfoundation.org

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