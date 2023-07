El fundador de Dayou firma con Uttopion un contrato histórico para el metaverso

(Información remitida por la empresa firmante)

- El ex fundador de la plataforma TaoBao Open (Alibaba) y ahora fundador de Dayou firma con Uttopion un contrato histórico para el metaverso

Sun Ying (Black Feather), fundador de DAYOU Open Platform, acaba de firmar un acuerdo histórico con el metaverso español Uttopion. Este es el primer acuerdo de este tipo entre China y un metaverso europeo, lo que permite que las marcas y los creadores tengan sus propios espacios en dos metaversos simultáneamente, uniendo China y el mundo entero. Con este acuerdo, tanto el metaverso chino DAYOU como Uttopion ofrecerán acceso a millones de usuarios, impactando globalmente con marcas y todo tipo de contenido interactivo.

MADRID, 24 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- Hangzhou DAYOU Space Technology Co., Ltd. es una plataforma abierta de metaverso líder. El consejero delegado de DAYOU es Black Feather, y el equipo de liderazgo está compuesto predominantemente por el ex de Alibaba, que también participó en la construcción inicial de productos de Alibaba Taobao, y ahora los periodistas de los medios han informado intensamente sobre DAYOU y es una de las empresas de metaverso más conocidas en China. Los Fundadores de DAYOU acaban de sellar un acuerdo con el metaverso español Uttopion, rompiendo una barrera de acceso que existía hasta este momento. Con este proyecto conjunto, las marcas podrán acceder a una audiencia global formada por Occidente y el gigante asiático a través de la plataforma china DAYOU y la española Uttopion.

El equipo directivo de Uttopion ha estado negociando con China durante los últimos tres meses para llegar a este acuerdo. Miguel Ángel Fito, cofundador del metaverso español, afirmó que "ha sido un auténtico placer tratar con ellos y poner en marcha un proyecto conjunto. Son líderes en innovación tecnológica y este acuerdo nos permitirá llegar a una audiencia de millones con una aceptación duradera de los entornos de juego". Con este acuerdo, tanto Uttopion como DAYOU se están convirtiendo en la mejor opción para el Metaverso, llegando a una audiencia masiva y proporcionando todo tipo de contenido interactivo. Black Feather dice que este acuerdo es un momento histórico: "Este es un acuerdo histórico que demuestra las ventajas colectivas de la combinación perfecta de cultura local y marketing global en el Metaverso".

Esta cooperación técnica entre España y China tuvo muchos beneficios para ambas partes; Uttopion destacó que "realizando activaciones conjuntas, con grandes marcas, podremos aumentar los niveles de usuarios a escala global", lo que nos llevará a convertirnos en líderes mundiales del sector respecto a plataformas competidoras en el metaverso.

El innovador acuerdo de China con un metaverso occidental rompe una barrera de acceso para millones de jugadores y usuarios, lo que crea un obstáculo para otras plataformas. El cofundador de Uttopion subraya este punto, destacando por ejemplo que "el último concierto que DAYOU hizo con un artista chino tuvo una audiencia de 15,5 millones de exposición. Esta es una hazaña completamente impensable en el metaverso de Decentraland, Sandbox, Spatial o cualquier otra plataforma".

Contacto:Sandra Delgadosandra@socialnius.com+34 642 00 10 87

Alberto Elviraalberto@socialnius.com+34 606 51 45 04

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2160038...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/el-fundador-de-dayou-firma-con-uttopion-un-contrato-historico-para-el-metaverso-301884025.html