- El Future Learning Institute de Agilix Labs presentará un marco ético de IA para la educación en la cumbre NEXTEN de Dakar

DAKAR, Senegal, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Future Learning Institute (FLI) de Agilix, líder mundial en sistemas de aprendizaje fuera de línea impulsados por IA y dispositivos móviles, presentará su trabajo en IA ética y transformación educativa centrada en la fuerza laboral en la Cumbre NEXTEN en Dakar el 3 de diciembre de 2025.

El doctor Mark Luetzelschwab, director de Programas Internacionales de IA en Agilix, representará al Instituto a través de un discurso de apertura, una aparición en un panel de expertos y una sesión paralela sobre el papel de la IA en la educación y el desarrollo de la fuerza laboral nacional.

Future Learning Institute: Escalando el aprendizaje donde la conectividad falla

FLI está impulsado por Agilix Labs, una empresa de tecnología educativa con 24 años de experiencia que gestiona más de 50 millones de inscripciones a cursos en línea en más de 200 países. La tecnología de Agilix está diseñada para un aprendizaje móvil, sin conexión y basado en IA, lo que permite a gobiernos e instituciones llegar a estudiantes en entornos rurales, desatendidos y con baja conectividad.

El Future Learning Institute extiende esta capacidad a la estrategia nacional, ayudando a los países a construir ecosistemas de aprendizaje hiperlocales, ampliar las vías de empleo juvenil e implementar una IA ética en escuelas, universidades y centros de capacitación.

La conferencia magistral: Ética de la IA para sistemas educativos del mundo real

La conferencia magistral del doctor Luetzelschwab, "Ética de la IA en la educación: El modelo 3A", presenta un marco práctico que utilizan ministerios e instituciones para evaluar los sistemas de IA a través de tres dimensiones:

Acción : qué hace la IA y cómo contribuye a los objetivos de aprendizaje.

Autonomía : el nivel de supervisión humana requerido.

Responsabilidad : si el sistema funciona de forma fiable, justa y transparente.

El marco ayuda a los países a adoptar la IA de manera responsable y al mismo tiempo fortalece la confianza y la transparencia necesarias para su implementación a escala nacional.

"La IA puede ampliar el acceso a un aprendizaje de calidad para millones de personas, pero solo cuando las naciones orienten su uso con confianza, transparencia y relevancia local", afirmó Luetzelschwab. "El Future Learning Institute existe para ayudar a los países a construir esa base con enfoques que funcionen tanto en línea como fuera de línea".

Por qué Agilix está en Dakar

La participación de FLI respalda su misión de ayudar a las naciones a reducir la brecha entre la educación y el empleo mediante:

Apoyo a iniciativas de transformación digital a nivel ministerial

Ampliación del acceso a formación basada en IA, tanto en línea como presencial

Desarrollo de la capacidad local para la impartición de aprendizaje digital

Colaboración con gobiernos, universidades e industrias para capacitar a jóvenes para empleos emergentes

La tecnología de Agilix está activa en todo África Occidental, incluido el trabajo en Sierra Leona, donde FLI está ayudando a establecer un modelo nacional para la capacitación de la fuerza laboral basada en la comunidad y habilitada para IA.

Acerca de Agilix Labs

Agilix Labs crea herramientas de aprendizaje impulsadas por IA que apoyan a los docentes y el aprendizaje real. https://www.agilix.com/FLI

