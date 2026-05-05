FutureLife adopta una plataforma de fertilidad con IA integral, en colaboración con Alife Health

(Información remitida por la empresa firmante)

- FutureLife se convierte en la primera red europea de fertilidad en adoptar una plataforma de fertilidad con IA integral, en colaboración con Alife Health

La alianza a nivel de red con Alife Health ofrece una plataforma integral de IA para el cuidado de la fertilidad, que incluye Embryo Predict™ con marcado CE, a clínicas de 16 países

SAN FRANCISCO y PRAGA, 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- FutureLife Group, uno de los principales proveedores paneuropeos de servicios de fertilidad, FIV y genética, anunció hoy una alianza estratégica con Alife Health para la adopción de la plataforma integral de IA de Alife, que ofrece soporte integral para la toma de decisiones clínicas en toda su red de clínicas. Esta alianza incluye la implementación de Embryo Predict™, la herramienta de IA de Alife con marcado CE, diseñada para la evaluación de blastocistos en la toma de decisiones sobre su transferencia. El acuerdo posiciona a FutureLife como la primera gran red europea de fertilidad en comprometerse institucionalmente con una plataforma integral de IA con múltiples herramientas, y como la red con la mayor adopción de este tipo en el continente. Esta alianza surge tras un exitoso programa piloto en varias clínicas y amplía la atención asistida por IA a toda la red de FutureLife.

La plataforma proporciona apoyo a médicos y pacientes durante todo el proceso de FIV, desde la planificación previa al tratamiento hasta la selección de embriones. Al combinar información basada en inteligencia artificial con flujos de trabajo clínicos, está diseñada para mejorar la coherencia, la transparencia y la comprensión del paciente a lo largo de todo el tratamiento.

Embryo Predict™, la herramienta de IA de Alife con marcado CE, desempeña un papel fundamental en este enfoque al facilitar la evaluación de embriones para la toma de decisiones sobre la transferencia embrionaria. Mediante el aprendizaje profundo, genera una puntuación de IA para cada embrión, junto con informes personalizados para las pacientes.

La plataforma también incluye Success Predictor™, una herramienta de búsqueda de dispositivos no médicos que proporciona proyecciones de resultados antes del tratamiento, y Egg Retrieval Report, que ofrece a las pacientes información sobre sus probabilidades de éxito tras la extracción. En conjunto, estas herramientas amplían el apoyo a las pacientes durante todo el proceso de FIV. La colaboración también permitirá la estandarización de los informes entre clínicas para una atención más coherente y basada en datos, además del desarrollo de recursos educativos tanto para pacientes como para médicos.

"La atención a la fertilidad debe evolucionar continuamente para reflejar los mejores avances científicos disponibles", comentó Francisco Lobbosco, consejero delegado de FutureLife Group. "Al integrar la IA en nuestro flujo de trabajo clínico, estamos elevando el nivel de atención para los pacientes y las familias que confían en nosotros".

"Trabajar con Alife y ver los resultados de la plataforma hizo que la decisión fuera clara", destacó Amy Barrie, directora científica de FutureLife. "La implementación de esta plataforma proporciona a nuestros equipos clínicos una base más objetiva y basada en datos para la toma de decisiones clínicas y fortalece el rendimiento en todos nuestros laboratorios".

"Cuando una red líder en fertilidad se compromete institucionalmente con los tratamientos de fertilidad basados en inteligencia artificial, indica que esta tecnología está pasando de la experimentación a la práctica habitual", afirmó Melissa Teran, consejera delegada y cofundadora de Alife Health. "Nos enorgullece colaborar con FutureLife, que lidera la siguiente fase de la atención a la fertilidad basada en datos".

FutureLife Group realiza más de 77.000 ciclos de FIV al año y opera 60 clínicas en 16 países, empleando a más de 2.400 especialistas. La organización continúa expandiendo su presencia en Europa mediante crecimiento orgánico y adquisiciones estratégicas. FutureLife Group es propiedad conjunta de CVC y Hartenberg.

Embryo Predict recibió la certificación de marcado CE conforme al Reglamento de Dispositivos Médicos de la Unión Europea (EU MDR) en octubre de 2025 y está autorizado para su uso comercial en toda la UE.

Acerca de FutureLife Group

FutureLife es uno de los principales proveedores europeos de FIV, tratamientos de fertilidad y servicios genéticos relacionados. Con 60 clínicas de gran prestigio en 16 países, más de 2.100 especialistas y más de 77.000 ciclos de FIV realizados anualmente, el grupo ha contribuido al nacimiento de más de 185.000 bebés desde 1991. FutureLife cree en un mundo donde todos tengan la libertad de formar una familia y adopta un enfoque basado en la evidencia para la innovación de estrategias de tratamiento, con una misión centrada en la ética y los estándares. FutureLife es propiedad conjunta de CVC y Hartenberg. www.futurelifegroup.com

Acerca de Alife Health

Alife Health moderniza y personaliza el proceso de FIV con tecnología de IA de vanguardia. Gracias a sus alianzas con las mejores clínicas y médicos de renombre en el sector, Alife es pionera en soluciones de IA que apoyan a embriólogos, clínicas y pacientes durante el proceso de FIV. www.alifehealth.com.

Contacto para los medios

FutureLife, pressoffice@futurelifegroup.com Alife Health, press@alifehealth.com

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