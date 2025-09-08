La galardonada serie AquaSense 2 ocupa un lugar central en IFA 2025 con Beatbot

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Beatbot, líder mundial en tecnología de vanguardia para la limpieza de piscinas, anunció hoy la presentación de la Serie AquaSense 2 en la IFA 2025, celebrada en Berlín del 5 al 9 de septiembre. Los visitantes podrán explorar la Serie AquaSense 2 completa en el stand de Beatbot, en el pabellón 9, stand 138.

Antes del evento, la serie ya obtuvo reconocimiento mundial: el AquaSense 2 Ultra recibió el premio Editor's Choice de Techlicious IFA 2025, mientras que tanto el Ultra como el Pro fueron nombrados el premio IFA Innovation Honoree 2025 en la categoría de hogar inteligente.

Serie AquaSense 2: cuidado de piscinas inteligente, sencillo y sostenible

La Serie AquaSense 2, compuesta por los modelos Ultra, Pro y estándar, representa la nueva generación de robots para piscinas con IA. Diseñada con un enfoque en el rendimiento, la simplicidad y la sostenibilidad, la serie integra navegación avanzada, limpieza multisuperficie y tecnología de clarificación del agua en una línea elegante y fácil de usar. Ya sea el emblemático AquaSense 2 Ultra con IA de vanguardia, el versátil AquaSense 2 Pro o el fiable AquaSense 2, cada modelo encarna la misión de Beatbot: hacer que el cuidado de la piscina sea sencillo e inteligente para todos los hogares.

Tortuga Robótica Anfibia: protección del agua y la vida silvestre

Además de la serie AquaSense 2, Beatbot también presenta la Tortuga Robótica Anfibia, diseñada para la monitorización ambiental y la gestión del agua. Equipada con percepción adaptativa, movilidad inspirada en las tortugas biónicas, eficiencia energética solar y cámaras con IA, ayuda a rastrear condiciones críticas como derrames de petróleo, daños al ecosistema y especies en peligro de extinción. Compacta pero potente, ofrece una solución sostenible para ONG o investigadores que trabajan para preservar los ecosistemas acuáticos.

"IFA ofrece la plataforma ideal para demostrar cómo la Serie AquaSense 2 está revolucionando el cuidado de las piscinas", afirmó York Guo, director general para Europa de Beatbot. "Desde capacidades avanzadas de IA hasta un funcionamiento ecológico, la serie demuestra cómo el mantenimiento de la piscina puede convertirse en una experiencia fluida y sin preocupaciones".

Acerca de Beatbot

Beatbot es la marca de robots de limpieza de piscinas de mayor crecimiento a nivel mundial, revolucionando el cuidado de piscinas mediante una automatización de vanguardia. Fundada por expertos del sector con décadas de experiencia en robótica, Beatbot combina un diseño elegante y duradero con una ingeniería inigualable, lo que le ha valido el reconocimiento mundial, incluyendo el prestigioso premio iF Design Award y el premio Red Dot Award por su estética prémium e innovación centrada en el usuario.

Con oficinas en todo el mundo y un potente equipo de I+D (el 60 % de su plantilla), Beatbot es pionero en tecnologías clave como bombas de agua sin escobillas, locomoción espacial AUV, sonar láser SLAM y algoritmos de mapeo basados en IA. La empresa cuenta con más de 260 patentes (más de 150 de invenciones), lo que consolida su liderazgo en la redefinición del mantenimiento de piscinas.

Desde un diseño de producto galardonado hasta soluciones inteligentes sin complicaciones, Beatbot se compromete a transformar la forma en que el mundo limpia sus piscinas, mejorando el rendimiento, la sostenibilidad y el lujo.

Más información en: www.beatbot.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765446... Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2394852...

