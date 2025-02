Los galardonados del Premio Zayed a la Fraternidad Humana 2025 son reconocidos ante figuras mundiales (1)

Under UAE President’s Patronage: Abdullah bin Zayed attends Zayed Award for Human Fraternity ceremony, recognizing 2025 honorees

ABU DHABI, EAU, 5 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- Bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Su Alteza el Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, asistió a la ceremonia de entrega de la sexta edición del Premio Zayed a la Fraternidad Humana.

Celebrada el martes en el Memorial de los Fundadores de Abu Dhabi, la ceremonia reunió a líderes mundiales, dignatarios y defensores humanitarios, entre ellos el presidente de Timor Oriental, José Ramos-Horta; Su Excelencia el Jeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro de Tolerancia y Convivencia; la primera dama de Colombia, Verónica del Socorro Alcocer García; y el ex presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

El acto, titulado Tapiz de humanidad, se inauguró con una emotiva actuación de la cantante indonesia Putri Ariani, de 18 años y con discapacidad visual, y el pianista emiratí Rashed Al Marzooqi.

La ceremonia coincidió con el Día Internacional de la Fraternidad Humana, reconocido por la ONU, que conmemora la firma del Documento de Abu Dhabi sobre la Fraternidad Humana por Su Santidad el Papa Francisco, jefe de la Iglesia católica, y Su Eminencia Ahmed Al-Tayeb, Gran Imán de Al-Azhar, el 4 de febrero de 2019.

El Premio Zayed a la Fraternidad Humana reconoció a tres galardonados este año: la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, S.C., M.P., por su liderazgo visionario y su defensa del clima; World Central Kitchen (WCK) -fundada por el chef español José Andrés- por el incesante compromiso de la organización con la ayuda alimentaria en zonas de conflicto y tras catástrofes naturales; y el innovador sanitario de 15 años Heman Bekele por sus esfuerzos en el desarrollo de un jabón anticancerígeno para tratar el cáncer de piel en fase inicial.

Mia Amor Mottley recibió el premio por su audaz liderazgo en la acción climática. A través de la Iniciativa Bridgetown, lanzada en 2022, se aboga por cambios sistémicos para combatir la desigualdad climática e insta a los sistemas financieros mundiales a dar prioridad a la resiliencia climática en las naciones vulnerables. Mottley se ha comprometido a hacer que Barbados sea 100% renovable para 2030, dando un poderoso ejemplo de acción climática. Sus innovadores canjes de deuda por acciones para combatir el cambio climático han permitido a los países redirigir recursos hacia el desarrollo de la resiliencia climática, influyendo en los cambios políticos en todo el mundo y creando impactos duraderos en una justicia climática global.

Desde su fundación por el chef José Andrés en 2010, World Central Kitchen ha repartido más de 300 millones de comidas en más de 30 países. Su modelo de respuesta rápida y su capacidad para operar en algunas de las circunstancias más difíciles y peligrosas han consolidado a WCK como líder mundial en la ayuda en caso de catástrofe, ofreciendo ayuda inmediata y apoyo a largo plazo a las comunidades necesitadas.

Heman Bekele recibió el premio por su ambición de salvar la vida de los más vulnerables y su visión de una sanidad accesible y asequible. Inspirado por el elevado coste del tratamiento del cáncer de piel en los países en desarrollo, desarrolló un jabón rentable destinado a tratar el cáncer de piel en estadios tempranos. Ahora colabora con la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins para perfeccionar y evaluar su concepto, y los investigadores del cáncer de piel reconocen su potencial para revolucionar la atención sanitaria en las comunidades desfavorecidas y mejorar el acceso mundial a tratamientos asequibles.

Su Santidad el Papa Francisco y Su Eminencia el Gran Imán Al-Tayeb se dirigieron a la ceremonia en mensajes de vídeo.

Su Santidad el Papa Francisco comentó: "Confío en que los galardonados con el Premio Zayed a la Fraternidad Humana sean un ejemplo que anime a otros a emprender iniciativas para promover la convivencia pacífica y que sean modelos de colaboración fructífera entre personas de diferentes religiones al servicio de toda la humanidad".

Su Eminencia el Gran Imán de Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb compartió: "En esta ocasión me complace felicitar de todo corazón a los galardonados con el Premio Zayed a la Fraternidad Humana de este año. Sobre la Honorable Mia Mottley, elogio sus incansables esfuerzos por hacer frente a los retos mundiales del cambio climático. Con el joven héroe -niño de hoy y científico de mañana- Heman Bekele, ha sido una verdadera alegría ser testigo de su merecido reconocimiento. World Central Kitchen, honrarte hoy es, de hecho, un reconocimiento a todos los trabajadores de ayuda humanitaria que han dejado sus hogares, familias e hijos para tender una mano amiga a los vulnerables y oprimidos".

La primera ministra de Barbados, la Honorable Mia Amor Mottley, SC, MP, expresó: "Es nuestra responsabilidad reconocer que debemos hacer que la historia tienda en la dirección correcta, no para nosotros que hemos vivido la vida, sino para los jóvenes. El Premio Zayed a la Fraternidad Humana, que reúne lo mejor de lo representado tanto por Su Santidad el Papa Francisco como por Su Eminencia el Gran Imán, nos permite reflexionar sobre lo que realmente importa. Sin vida, no tenemos nada y sin planeta, definitivamente no tenemos nada. Les doy las gracias por este alto honor que se me ha concedido, y lo tomo no en mi nombre, sino en nombre de todos aquellos que quieren una voz para un planeta mejor y para las oportunidades y la paz para los pueblos del mundo".

El fundador de World Central Kitchen, el chef José Andrés, compartió sus ideas durante la ceremonia, destacando: "Este premio es una expresión de los valores que el Jeque Zayed ha enseñado a su nación y al mundo; tolerancia, coexistencia, comprensión y respeto, son los valores de los EAU, y creo que, a nuestra manera, World Central Kitchen trata de vivir según estos sencillos principios".

En su discurso, Heman Bekele declaró: "Siempre me ha movido un objetivo: igualar el acceso a la asistencia sanitaria, para garantizar que los tratamientos y tecnologías que salvan vidas no estén limitados por la geografía, la riqueza o los privilegios. La ciencia y la innovación deben estar al servicio de la humanidad, no sólo de quienes pueden permitírselo. Este premio me ayudará mucho a alimentar mis sueños. Esto es sólo el principio, y os invito a todos a uniros a mí para hacer de la asistencia sanitaria un derecho universal, no sólo un privilegio".

La ceremonia también marcó la apertura de las candidaturas para la edición 2026 del premio. Los candidatos elegibles pueden presentar sus candidaturas a través del sitio web oficial del Premio Zayed a la Fraternidad Humana: https://zayedaward.org.

Sobre el Premio Zayed a la Fraternidad Humana

El Premio Zayed a la Fraternidad Humana es un premio internacional anual independiente que reconoce a personas y entidades de todos los orígenes, en cualquier parte del mundo, que trabajan desinteresada e incansablemente por encima de las divisiones para promover los valores atemporales de solidaridad, integridad, equidad y optimismo y crear avances hacia la coexistencia pacífica.

El premio se lanzó en 2019 tras el histórico encuentro en Abu Dabi entre Su Santidad el Papa Francisco y Su Eminencia el Gran Imán de Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb, durante el cual firmaron conjuntamente el Documento sobre la Fraternidad Humana.

El premio lleva el nombre del difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, fundador de los Emiratos Árabes Unidos, conocido por su humanitarismo y dedicación a ayudar a las personas sin importar su origen o lugar en el mundo.

