GameChange Energy fortalece su presencia en Latinoamérica con una nueva oficina en Ciudad de México.

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva sede de Ciudad de México respalda la expansión de las operaciones de la compañía y su compromiso inversor a largo plazo en México y Latinoamérica.

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GameChange Energy, compañía global de infraestructura energética, anuncia la apertura de una nueva oficina en el barrio de Roma, en Ciudad de México, como parte de su estrategia de expansión y consolidación en México y Latinoamérica.

México representa un mercado estratégico clave para GameChange Energy, tanto por su elevado potencial de generación solar y la creciente sofisticación técnica de sus proyectos fotovoltaicos, así como por el creciente compromiso del país con la transición energética y la descarbonización de su matriz eléctrica.

La nueva oficina alojará al equipo liderado por Juan González, Director de Desarrollo de Negocio para América Latina de GameChange Energy, y reforzará la capacidad de la compañía para ofrecer soporte técnico, comercial y operativo desde México. Incluidos los proyectos actualmente en ejecución en el mercado mexicano, GameChange Energy cuenta con alrededor de 2 GW de proyectos en América Latina.

"La apertura de nuestra oficina en la Ciudad de México es un paso natural en la evolución de GameChange Energy en Latinoamérica. México es un mercado prioritario para nosotros, no solo por su tamaño y potencial solar, sino también por la calidad técnica y la sofisticación de sus proyectos fotovoltaicos", afirmó Oscar Aira, General Manager de Europa y América Latina en GameChange Energy. "Queremos acompañar a nuestros con una relación estrecha, desde las fases iniciales de diseño e ingeniería hasta la construcción, la puesta en marcha y la operación de las plantas, aportando la experiencia global, la capacidad de ejecución y la innovación tecnológica que nos distinguen."

Desde su nueva oficina en México, GameChange Energy reforzará su capacidad de respuesta en ingeniería, gestión de proyectos y servicios de campo, ofreciendo mayor cercanía en el idioma, la zona horaria y el contexto regulatorio local.

La compañía pondrá especial foco en el desarrollo de soluciones que optimicen el rendimiento energético, aceleren la instalación, mejoren la adaptabilidad al terreno y reduzcan el costo nivelado de la energía (LCOE) en proyectos solares utility-scale y de generación distribuida en todo el territorio mexicano.

Aira añadió "Nuestro objetivo es convertirnos en el socio tecnológico de referencia para los grandes proyectos solares de México, fortaleciendo relaciones a largo plazo con nuestros clientes y contribuyendo a impulsar la transición del país hacia una infraestructura energética más limpia, competitiva y resiliente."

Con esta oficina, GameChange Energy reafirma su apuesta por Latinoamérica y en particular, por México, consolidando una plataforma regional desde la cual apoyar proyectos actuales y futuros, así como explorar nuevas oportunidades de colaboración a lo largo de toda la cadena de valor de la energía solar.

GameChange Energy

GameChange Energy es una compañía global de infraestructura energética que ofrece soluciones integradas de ingeniería diseñadas para proyectos de energía renovable a gran escala y aplicaciones críticas de suministro eléctrico. A través de su cartera de empresas operativas, proporciona seguidores solares, sistemas de estructura fija, soluciones eBOS, transformadores, inspección de activos mediante drones y soluciones de infraestructura a medida para plantas de energía renovable, centros de datos y sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS). Nuestras tecnologías están diseñadas para reducir riesgos, mejorar el rendimiento y garantizar una operación fiable en todo el mundo. GameChange Energy está diseñando el futuro de la infraestructura de energía limpia.

Para más información sobre GameChange Energy, visite www.gamechangeenergy.com.

Media Contact Marisa González Berrocal Marketing Lead Europe & LATAM +34 696935591 marisa.gonzalez@gamechangesolar.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/gamechange-energy-fortalece-su-presencia-en-latinoamerica-con-una-nueva-oficina-en-ciudad-de-mexico-302803395.html