Gan & Lee y Menarini Group se asocian para impulsar el desarrollo de bofanglutida en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING y FLORENCIA, Italia, 3 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Gan & Lee Pharmaceuticals ("Gan & Lee"; código bursátil: 603087.SH) anunció que ha firmado un acuerdo de licencia exclusiva con la empresa biofarmacéutica multinacional The Menarini Group ("Menarini"). En virtud de este acuerdo, las partes colaborarán en el registro y la comercialización del agonista del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1 RA), bofanglutida (código de desarrollo: GZR18), desarrollado de forma independiente por Gan & Lee, que se encuentra en desarrollo para el tratamiento de adultos con obesidad o sobrepeso, administrado una vez cada dos semanas.

Según el acuerdo, Gan & Lee podrá recibir un pago inicial de 62 millones de euros, pagos por hitos que ascienden a un total de hasta 664 millones de euros y regalías de dos dígitos sobre las ventas netas en el territorio licenciado. El valor potencial total de la transacción asciende a 726 millones de euros, sin incluir las regalías.

Menarini será responsable de las presentaciones regulatorias y la comercialización en el territorio licenciado, que abarca un total de 39 países: los 27 Estados miembros de la Unión Europea; Reino Unido, Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein y los países de los Balcanes.

Este acuerdo supone un hito estratégico en la misión de Menarini de ampliar su presencia en el ámbito metabólico, un área fundamental que afecta a una población de pacientes cada vez más amplia que lo necesita.

Bofanglutida es un fármaco experimental de clase 1 en China, desarrollado independientemente por Gan & Lee. Su característica principal es un régimen de dosificación subcutánea quincenal, que reduce la frecuencia de administración en un 50 % en comparación con los agonistas del receptor de GLP-1 de administración semanal. El estudio central de fase 3 en China y el estudio de fase 2 en Estados Unidos para el control del peso en adultos con obesidad o sobrepeso alcanzaron sus objetivos primarios, demostrando eficacia en la pérdida de peso y un perfil de tolerabilidad consistente con otras terapias de la clase de agonistas del receptor de GLP-1.

Gan & Lee considera la bofanglutida un producto estrella dentro de su cartera de productos innovadores y está impulsando su registro y comercialización mediante alianzas globales. Menarini será un socio estratégico para expandir la presencia de bofanglutida en mercados altamente regulados, acelerando el desarrollo de este activo estratégico a nivel mundial.

De cara al futuro, Gan & Lee está impulsando activamente el plan de desarrollo global de bofanglutida y tiene previsto iniciar un programa global de desarrollo clínico de fase 3 para respaldar su registro en Europa y otros mercados altamente regulados. La compañía continuará expandiendo su presencia global mediante I+D innovadora y productos de alta calidad.

Al comentar sobre el acuerdo, el doctor Wei Chen, presidente y consejero delegado de Gan & Lee, declaró: "Esta alianza establece una vía fundamental para la entrada de bofanglutida en el mercado europeo y marca otro hito en la transformación de Gan & Lee: de líder en insulina a innovador global en enfermedades metabólicas. Al integrar la experiencia de Gan & Lee en desarrollo clínico, fabricación y suministro con la solidez de Menarini en estrategia regulatoria y ejecución comercial, nuestro objetivo es brindar una terapia alternativa a millones de personas con obesidad o sobrepeso en los Territorios".

Elcin Barker Ergun, consejero delegado del Grupo Menarini, declaró: "Los resultados de los estudios clínicos de bofanglutida han demostrado hasta ahora una reducción de peso, beneficios metabólicos secundarios y un perfil de seguridad acorde con las expectativas para esta clase de fármacos, mientras que su pauta de dosificación quincenal ofrece una oportunidad de diferenciación. Esperamos colaborar estrechamente con Gan & Lee para completar con éxito los estudios fundamentales que permitan ofrecer esta nueva opción a los pacientes en todos nuestros territorios, aprovechando la experiencia y los conocimientos consolidados de Menarini".

Desde una perspectiva estratégica global, este acuerdo representa un hito transformador para ambas compañías. Para Gan & Lee, supone una mayor expansión geográfica de su cartera de productos innovadores, fortaleciendo aún más su presencia en mercados altamente regulados. Para Menarini, esta alianza es un paso fundamental en su misión de expandir su presencia en el ámbito metabólico y acelerar su camino hacia la innovación en la atención primaria y especializada.

Este acuerdo de licencia representa otro hito importante en el continuo avance de la estrategia global de Gan & Lee. Como empresa farmacéutica europea líder con amplia experiencia en el mercado y una red comercial consolidada, Menarini es el socio ideal para bofanglutida en Europa. Mediante una estrecha colaboración, Gan & Lee y Menarini buscan impulsar este medicamento experimental diferenciado de manera eficiente y ampliar su acceso para los pacientes.

Acerca de la bofanglutida

Bofanglutida (GZR18) es un agonista del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1 RA) de acción prolongada, actualmente en fase de investigación, desarrollado de forma independiente por Gan & Lee Pharmaceuticals. Se encuentra en desarrollo clínico con una pauta de administración quincenal para el control del peso en adultos con obesidad o sobrepeso, diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y otras afecciones metabólicas. Bofanglutida es un compuesto en fase de investigación; su seguridad y eficacia no han sido establecidas ni autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ni por otras autoridades sanitarias, y no está aprobado para su comercialización.

Acerca de Gan & Lee

Gan & Lee Pharmaceuticals es una empresa biofarmacéutica de alta tecnología y la primera en China en dominar las tecnologías de fabricación a escala industrial de análogos de insulina recombinante. La compañía ha establecido una sólida cartera de investigación y desarrollo de productos biológicos. De cara al futuro, Gan & Lee se compromete a lograr una cobertura integral en el tratamiento de la diabetes y la obesidad, y a fortalecer aún más su posición competitiva en este campo terapéutico. La compañía también impulsará activamente el desarrollo de fármacos químicos y biológicos innovadores, con un enfoque estratégico en enfermedades metabólicas, cardiovasculares, inmunológicas y otras áreas terapéuticas. www.ganlee.com

Acerca de Menarini Group

Menarini Group, con sede en Florencia, está presente en 140 países de todo el mundo, con una facturación consolidada de 4.880 millones de euros y más de 17.000 empleados. Los productos de Menarini se utilizan en las áreas terapéuticas más importantes, como cardiometabólica, oncología, gastroenterología, diabetología, neumología y antiinflamatorios/analgésicos. Gracias a su compromiso con la I+D y a la alta calidad de sus procesos de fabricación, Menarini contribuye continuamente a la salud de los pacientes en todo el mundo, manteniendo los más altos estándares de calidad. www.menarini.com

(Traducciones: en caso de discrepancia, prevalecerá la versión en inglés)

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