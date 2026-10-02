Gareth Parker-Jones nombrado director fundador de Wellington College International Kenya

(Información remitida por la empresa firmante)

-Gareth Parker-Jones, nombrado director de Educación, Rendeavour, y director fundador de Wellington College International Kenya

TATU CITY, Kenia, 2 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Parker-Jones, uno de los educadores más destacados del Reino Unido, se incorporará a Wellington Kenya como director fundador un año antes de la inauguración oficial del colegio, prevista para septiembre de 2028. Le acompañará su esposa, Amanda Parker-Jones, quien ha sido nombrada responsable de desarrollo docente del centro.

Desarrollado por Rendeavour, empresa desarrolladora de nuevas ciudades líder en África, en colaboración con Wellington College, Wellington Kenya es el segundo centro educativo de la familia Wellington College en el continente, junto con Wellington College International Lagos (de Rendeavour), y forma parte de una red más amplia de 12 colegios británicos de categoría super-premium con presencia en Reino Unido, China, Tailandia, India, Indonesia y Estados Unidos.

Situado en Tatu City, la nueva ciudad referente de África, Wellington Kenya es un colegio mixto que ofrece modalidades de internado y régimen diurno para alumnos de entre 3 y 18 años, atrayendo a familias tanto a nivel local y regional como internacional. El centro se ubica en un entorno privilegiado dentro de los 5.000 acres de Tatu City, un espacio que cuenta con exuberantes parques, senderos para correr y rutas ecuestres, emblemáticas plantaciones de café, vegetación autóctona, lagos y ríos, todo ello enmarcado por los impresionantes paisajes, la abundante fauna, la rica diversidad cultural, el clima templado y la destacada excelencia deportiva de Kenia.

Con motivo de su nombramiento, Gareth Parker-Jones declaró: "Wellington College International Kenya ofrece una educación de auténtico nivel mundial en lo que podría considerarse el entorno más hermoso de la Tierra, respaldada por todo el prestigio que conlleva el nombre de Wellington. Gracias al respaldo de la envergadura, la experiencia y la ambición de Rendeavour, Wellington Kenya representa una gran historia de éxito en el ámbito de la educación internacional; por ello, me llena de orgullo asumir el liderazgo de este proyecto como director de Educación de Rendeavour y director fundador del centro".

Por su parte, James Dahl, 15º director de Wellington College, comentó: "Es un placer enorme dar la bienvenida a Gareth Parker-Jones a la familia educativa de Wellington College. Gareth es uno de los directores escolares más destacados del Reino Unido y ha logrado una transformación en Rugby School, elevando los estándares, desarrollando una red de escuelas dinámica y en expansión —tanto en Inglaterra como en el resto del mundo— y actuando como un embajador reflexivo y estimulante para el sector. Conozco a Gareth desde hace muchos años y siento un profundo respeto por él, tanto en el plano personal como en el profesional; Wellington College International Kenya no podría estar en mejores manos. Felicitamos a Gareth, a Amanda y a su familia en el inicio de esta apasionante etapa, y espero con gran ilusión colaborar con unos educadores de tan brillante trayectoria".

El nombramiento de Parker-Jones, quien cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito de los internados, pone de manifiesto la gran ambición de Wellington Kenya. Además de su oferta de enseñanza diurna, el régimen de internado constituirá un elemento fundamental de la identidad, el carácter, la comunidad y la atención integral al alumno de Wellington Kenya desde el primer día. Esto brindará a las familias la flexibilidad de elegir entre las modalidades de día e internado, garantizando al mismo tiempo que la experiencia de internado cumpla con los mismos estándares de excelencia que caracterizan a la red de centros educativos de Wellington College en todo el mundo.

Stephen Jennings, fundador y consejero delegado de Rendeavour, añadió: "Atraer a un director fundador del prestigio y la experiencia de Gareth es, en sí mismo, una declaración de nuestras intenciones y de la ambición que albergamos para el colegio. Tras haber pasado bastante tiempo con Gareth y su esposa, Amanda, no me cabe la menor duda de que hemos encontrado a los líderes perfectos para construir uno de los mejores colegios del mundo. Las grandes ciudades se construyen en torno a grandes instituciones, y una educación de primer nivel es clave para atraer a familias, empresas e inversiones a largo plazo. Wellington Kenya marcará un nuevo referente de excelencia educativa al establecer un colegio de categoría mundial en el corazón de África Oriental, evitando así que las familias tengan que buscar una educación excepcional en el extranjero. El nombramiento de Gareth nos aporta el liderazgo, la calidez y la visión necesarios para convertir esa ambición en realidad desde el primer día. Nuestro objetivo es crear una comunidad de aprendizaje que combine a la perfección el legado educativo global de Wellington con una fuerte identidad local, sirviendo así a las familias de toda la región durante generaciones".

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