GCLSI recauda con éxito 2.500 millones de CNY mediante oferta de acciones de colocación privada

SUZHOU, China, 27 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- GCL System Integration Technology Co. Ltd ("GCLSI " o "la Compañía"), una compañía de fotovoltaicos (PV) líder en China, anunció el 21 de enero que recaudó 2.500 millones de yuanes (386 millones de dólares estadounidenses) mediante una oferta de colocación privada, que acelerará la implementación de la estrategia "dual-core business (fotovoltaica y semiconductor)" de la Compañía.

En un informe de emisión no pública de acciones reveladas por GCLSI el 21 de enero, muestra que la Compañía emitió 773.230.764 acciones A a un precio de 3,25 yuanes (50 céntimos) por acción en una oferta no pública, con una cantidad total de 2.513 millones de yuanes (386 millones de dólares estadounidenses) recaudados. Tras la finalización de esta emisión no pública de acciones, los activos totales y activos netos de la Compañía aumentarán y el ratio de deuda para activo se reducirá, lo que ayudará a reducir los riesgos financieros de la compañía, mejorando la capacidad de la compañía para resistir riesgos, optimizar la estructura financiera de la compañía y ofrecer una garantía para el desarrollo sostenible de la compañía.

El informe indica que la colocación privada se emitió para 14 inversores que consistieron en accionistas privadas así como plataformas gubernamentales locales y organizaciones de inversión reconocidas.

Entre ellos, JIC Capital Management hizo la mayor suscripción de acciones con una cantidad total de mil millones de yuanes (154 millones de dólares estadounidenses). Hefei Dongcheng Industry Investment Co., Ltd y Peixian Economic Development Zone Development Co., Ltd. adquirieron 800 millones de yuanes (124 millones de dólares estadounidenses) y 200 millones de yuanes (31 millones de dólares estadounidenses) en acciones, respectivamente.

La secretaria de la junta de GCLSI Ma Junjian señaló: "Este tipo de suscripción de las plataformas relativas al gobierno local y organizaciones de investigación reconocidas refleja la fuerte confianza en el desarrollo futuro de la Compañía, que acelerará la implementación de la estrategia empresarial dual core de GCL (fotovoltaica y semiconductor). Nuestro objetivo es crear una diferenciación competitiva, para que GCL acelere la construcción de bases de células y módulos fotovoltaicos, mientras al mismo tiempo aumenta activamente la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías como las células solares de tecnología de heterojunción (HJT) y células de perovskita laminada".

El pasado diciembre, GCLSI lanzó una base de producción para módulos PV en Hefei, capital de la provincia de Anhui con una inversión total de 18.000 millones de yuanes (unos 2.750 millones de dólares estadounidenses). La base de producción se construirá en cuatro fases entre 2020 y 2023, con la primera capacidad de 15 GW ahora en construcción. Tras finalizar el proyecto, GCLSI tendrá la mayor capacidad de producción de módulos del mundo.

CONTACTO: CONTACTO: Isabella Ni, directora de Marketing,+86-512-6853-2806, nihanyi@gclsi.com