"Gedeon Richter House of Hope" abre sus puertas para apoyar a 300 mujeres anualmente en África-Bamako

BUDAPEST, Hungría, 7 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- En Bamako, capital de Mali, se ha construido un centro que ofrece atención médica, apoyo educativo y albergue para mujeres vulnerables, con la ayuda financiera de Gedeon Richter. Como uno de los principales fabricantes mundiales de medicamentos para la salud femenina, Richter enfatiza la importancia de promover la salud y la calidad de vida de las mujeres en todos los países donde opera. Con el nuevo centro, capaz de albergar a decenas de mujeres desfavorecidas de la región, Richter aspira a brindar ayuda a casi 300 mujeres al año. Esta iniciativa no es una inversión puntual, ya que la compañía farmacéutica se compromete a apoyar a largo plazo el funcionamiento del centro House of Hope.

La primera piedra de Gedeon Richter House of Hope en Bamako se colocó a principios de febrero de 2024, con el objetivo de proporcionar esperanza a las mujeres que escapan de la violencia para una vida más plena, brindándoles atención ginecológica y educación adecuadas. El centro está en funcionamiento desde principios de 2025. Además de apoyo médico y educativo, House of Hope también ofrece asistencia psicológica y legal, además de oportunidades laborales.

La "Gedeon Richter House of Hope" fue implantada por la Fundación Close to Africa, con sede en Hungría, en colaboración con su socio local, la Fundación Sini Sanuman. Richter cubrió una parte sustancial de los costes de construcción y también apoyará la operación durante al menos los próximos cuatro años. Parte de los gastos de equipamiento fueron cubiertos por el Programa Hungary Helps, una iniciativa del gobierno húngaro. El centro fue diseñado por un equipo de arquitectos húngaros que también se aseguraron de que el edificio se construyera de manera apropiada para las condiciones africanas. La ONG húngara también recibió donaciones de numerosos particulares y sigue buscando donaciones para ampliar las funciones de House of Hope.

"Richter, como empresa europea responsable con sede en Hungría, lleva mucho tiempo buscando oportunidades para apoyar a regiones más allá de nuestros mercados tradicionales, centrándonos esta vez en los países en desarrollo. Brindaremos apoyo a las mujeres necesitadas en África con la misma dedicación y pasión que lo hemos hecho con éxito durante décadas en muchos de nuestros mercados. Nuestra empresa apoya y organiza numerosas iniciativas sanitarias y educativas, en consonancia con nuestra misión de promover la salud y mejorar la calidad de vida de las personas. Las iniciativas de salud femenina siempre han sido un objetivo fundamental para nosotros", dijo Zsuzsa Beke, responsable de RR.PP. y asuntos públicos de Gedeon Richter.

La presidenta de la fundación Close to Africa, Andrea Morris, añadió: "Agradecemos a Gedeon Richter y al Programa Hungary Helps por sus generosas donaciones. En el difícil contexto económico actual, conseguir donantes, especialmente para un proyecto tan singular, es cada vez más difícil. Confío en que nuestro conocimiento local, nuestra experiencia y nuestra dedicación nos permitirán apoyar a aproximadamente 300 mujeres al año, proporcionándoles una segunda oportunidad. Creo firmemente que estamos marcando una diferencia significativa."

Acerca de Gedeon Richter Plc.

Richter aspira a ser un innovador global en campos científicos clave, a la vez que se dedica a facilitar el acceso a los medicamentos en todo el mundo. Fundada en 1901, con sede en Hungría, con una capitalización bursátil de 4.700 millones de euros y unas ventas de 2.200 millones de euros en 2024, gestiona el mayor centro de I+D de Europa Central. Su investigación impulsa avances en neuropsiquiatría y salud femenina, mientras que la biotecnología y los medicamentos generales refuerzan su cartera de tratamientos asequibles. Comprometida con el crecimiento sostenible, Richter invierte en I+D, excelencia en la fabricación y digitalización para impulsar la innovación médica. Más información en www.gedeonrichter.com

