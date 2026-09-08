GEEKOM lanza el mini PC A5 Edición 2027, diseñado para una productividad duradera

(Información remitida por la empresa firmante)

TAIPEI, 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- GEEKOM, una marca líder mundial de mini PC, redefine la productividad con el lanzamiento de la edición A5 2027. Diseñada para una jornada laboral productiva, la nueva A5 combina un rendimiento fiable, una larga vida útil y una expansión flexible en un formato compacto.

Impulsada por el procesador AMD Ryzen™ 7 7730U de 8 núcleos y 16 hilos, la Edición A5 2027 está diseñada para la productividad en el mundo real: desde gestionar más de 30 pestañas del navegador simultáneamente con videoconferencias y hojas de cálculo extensas, hasta trabajar con Photoshop, diseño 2D y edición básica de vídeo 4K. Con hasta 64 GB de memoria, 7 TB de almacenamiento y compatibilidad con cuatro pantallas, ofrece a profesionales, creadores y pequeñas empresas la flexibilidad necesaria para crear un espacio de trabajo que se adapte a sus necesidades.

Pero la productividad también depende de la fiabilidad del rendimiento del PC a lo largo del tiempo. La Edición A5 2027 incorpora unidades SSD de última generación, un chasis interno reforzado totalmente metálico y protección multicapa para la placa base, además de someterse a 339 pruebas de validación que abarcan durabilidad, envejecimiento, gestión térmica y mucho más. Junto con la flexibilidad de las actualizaciones de memoria y almacenamiento, este enfoque de calidad integral permite a GEEKOM ofrecer una garantía de tres años y diseñar sus PC para que duren más de cinco años.

La fiabilidad también implica estar preparado para cualquier situación, incluso cuando el trabajo no se detiene. El sistema de refrigeración IceBlast 3.0 de la Edición A5 2027 combina un ventilador silencioso de mayor tamaño, un tubo de calor de cobre y una placa de cobre específica para disipar el calor de forma eficiente, protegiendo así los componentes críticos. Un mejor control térmico reduce la limitación del rendimiento y el estrés térmico a largo plazo, lo que permite un funcionamiento estable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en oficinas, sistemas de venta minorista, señalización digital y otros entornos que requieren conexión continua.

La Edición A5 2027 también integra la IA en la productividad diaria. Puede funcionar como un asistente personal de IA para investigación, redacción, creación de contenido y análisis de datos, mientras que las nuevas aplicaciones automatizadas permiten realizar flujos de trabajo más complejos y con múltiples pasos. Gracias a su funcionamiento estable y continuo, la Edición A5 2027 mantiene estos flujos de trabajo de IA en segundo plano cuando es necesario, lo que ayuda a los usuarios a ser más productivos con menos esfuerzo.

La Edición A5 2027 hace realidad la visión de GEEKOM de productividad durante todo el día: diseñada para hacer más, para funcionar sin interrupciones y para durar. El mejor mini PC para productividad durante todo el día. Fresco, silencioso y estable.

La Edición GEEKOM A5 2027 ya está disponible a través del sitio web oficial de GEEKOM y en Amazon.

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