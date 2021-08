Geekvape invertirá para construir un parque industrial de fabricación inteligente en China

- Geekvape invertirá varios miles de millones de yuanes para construir un parque industrial de fabricación inteligente en la Gran Área de la Bahía de China

SHENZHEN, China, 30 de agosto de 2021/PRNewswire/ -- La marca china de cigarrillos electrónicos Geekvape anunció una nueva inversión valorada en varios miles de millones de yuanes en la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA) con el apoyo del Gobierno Municipal de Shenzhen. La nueva inversión es parte de la estrategia de crecimiento a largo plazo de la compañía con un enfoque en ayudar a los clientes de todo el mundo a abordar sus necesidades de mayor capacidad de producción. Geekvape planea construir un parque industrial moderno para la fabricación inteligente durante los próximos dos años. Con la construcción del parque, Geekvape tiene como objetivo acelerar su transición a la fabricación inteligente de alta gama con una inversión continua en innovaciones tecnológicas y, en última instancia, llevar la industria al siguiente nivel.

Desde su creación en 2015, la marca de vaporizadores ha sido reconocida mundialmente por sus productos y servicios de alta calidad. Con la inversión en un parque industrial avanzado, Geekvape planea continuar enfocándose en la fabricación inteligente y la I+D básica con el objetivo de crear un ecosistema de la industria de cigarrillos electrónicos de 10.000 millones de yuanes, superando con creces el valor de producción promedio de la industria. El enorme ecosistema prepara el escenario para que la compañía construya una fuerte presencia en el mercado global de dispositivos electrónicos de vapeo.

Gracias a esta inversión, Geekvape se convierte en la primera empresa de la industria en construir instalaciones de fabricación inteligentes modulares y transformar los procesos de fabricación tradicionales. Al aprovechar la combinación de una plataforma de fabricación inteligente conectada, tecnología de Internet de las cosas (IoT) y big data, la empresa mejorará aún más la calidad del producto y los servicios respaldados por una gestión totalmente inteligente del diseño del producto, I+D, producción, embalaje, ventas y servicio postventa.

Allen Yang, consejero delegado de Geekvape, dijo: "Geekvape siempre se ha comprometido a ayudar a mejorar el bienestar humano y el desarrollo de la comunidad. Beneficiándonos de las condiciones económicas, geográficas y comerciales ideales en GBA, junto con el impulso en el sector de fabricación inteligente, construiremos en nuestra presencia en el área para expandirnos globalmente. Geekvape ofrecerá a nuestros clientes en más de 70 países y regiones mejores productos y servicios mejorados por fabricación inteligente y tecnologías innovadoras".