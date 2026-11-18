(Información remitida por la empresa firmante)

-Gene2Cure Foundation y Viralgen colaboran para impulsar una cartera de programas de terapia génica destinados a enfermedades genéticas raras y ultrarraras

La colaboración aúna las capacidades de desarrollo de la cartera de Gene2Cure y la plataforma patentada Aava™ de Viralgen, con el fin de favorecer el avance eficiente hacia la fase clínica de programas dirigidos a enfermedades genéticas raras y ultrarraras

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, España, 18 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Gene2Cure Foundation, una organización sin ánimo de lucro dedicada a impulsar el desarrollo y la traslación clínica de terapias génicas innovadoras para afecciones genéticas pediátricas raras y ultrarraras, junto con Viralgen, una destacada organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) especializada en la producción de terapias génicas basadas en virus adenoasociados (AAV) han anunciado hoy una colaboración para apoyar la fabricación de una cartera de programas de terapia génica en fase de investigación destinados a enfermedades genéticas raras y ultrarraras.

En virtud del acuerdo, Gene2Cure utilizará la plataforma de fabricación patentada Aava™ de Viralgen para impulsar el avance de su cartera de terapias génicas. Inicialmente, la colaboración respaldará programas centrados en el síndrome PUS3, el síndrome de Smith-Lemli-Opitz y GAND, afecciones genéticas raras para las que aún existen importantes necesidades médicas no cubiertas.

Viralgen prestará servicios de fabricación AAV adaptados a los requisitos y a la fase de cada programa, lo que incluye la producción de material para estudios toxicológicos y/o para uso clínico. Su plataforma Aava™ está diseñada para ofrecer una vía de fabricación escalable, aplicable a diversos serotipos de AAV, y para facilitar el progreso de los programas desde la etapa preclínica hasta el desarrollo clínico y su posterior comercialización.

"Nos entusiasma colaborar con Viralgen para acercar terapias génicas experimentales que podrían salvar vidas a niños que padecen afecciones genéticas incurables", afirmó el profesor Leszek Lisowski, cofundador y presidente de la Gene2Cure Foundation. "Al ayudarnos a desarrollar terapias de manera más rápida y rentable, esta colaboración brinda esperanza a los niños afectados y a sus familias".

"La colaboración es fundamental para hacer avanzar posibles terapias génicas para enfermedades raras, especialmente en áreas donde las rutas de desarrollo pueden ser complejas", afirmó Jimmy Vanhove, consejero delegado de Viralgen. "Nos entusiasma trabajar con Gene2Cure y apoyar el avance de sus programas a través de etapas clave de desarrollo preclínico y clínico, facilitando el acceso a nuestra plataforma de fabricación Aava™".

Acerca de Gene2Cure Foundation

Gene2Cure Foundation es una organización sin ánimo de lucro con sede en los Estados Unidos (clasificada bajo la sección 501(c)(3)) dedicada a impulsar terapias génicas potencialmente capaces de salvar vidas para niños afectados por enfermedades genéticas raras y ultrarraras. Con un alcance internacional, la fundación reúne experiencia en los ámbitos científico, clínico y de fabricación para transformar investigaciones prometedoras en tratamientos experimentales destinados a afecciones que cuentan con pocas o ninguna opción terapéutica. Gracias al apoyo de donaciones filantrópicas, Gene2Cure se centra en desarrollar terapias seguras y eficaces de la manera más rápida y rentable posible, asegurando que cada contribución contribuya a mejorar la vida de los niños afectados y sus familias. Obtenga más información en gene2cure.com y siga a Gene2Cure en LinkedIn, Instagram, Facebook y YouTube.

Acerca de Viralgen

Viralgen es una organización líder en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) que se especializa exclusivamente en terapias génicas basadas en virus adenoasociados (AAV). Fundada en 2017 como filial de AskBio Inc., dentro del grupo Bayer AG, Viralgen ofrece un soporte integral que abarca desde las etapas iniciales de desarrollo hasta la fabricación comercial a gran escala. Gracias a su línea celular en suspensión patentada, Pro10™, y a su plataforma de fabricación, Aava™, Viralgen permite una producción escalable y de alto rendimiento para diversos serotipos de AAV. Con sede en San Sebastián (España), sus instalaciones de vanguardia cuentan con tres salas certificadas bajo normas cGMP, cada una con una capacidad de 2.000 litros, y están avaladas por la AEMPS. La compañía integra una amplia gama de servicios, que incluyen la producción de plásmidos, la optimización de procesos, el llenado y acabado, así como pruebas de control de calidad realizadas internamente. Con más de 2.000 lotes de AAV producidos, Viralgen proporciona soluciones fiables y eficientes que contribuyen a hacer llegar terapias génicas transformadoras a los pacientes con mayor rapidez y consistencia. Más información en viralgen.com y siga a Viralgen en LinkedIn.

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