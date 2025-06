Geotab presenta el dispositivo de seguimiento de activos GO Anywhere en los mercados europeos

Geotab GO Anywhere - GEOTAB INC./PR NEWSWIRE

Un nuevo dispositivo que permite una fácil gestión y seguimiento de los activos más importantes.

MADRID, 27 de junio de 2025 /PRNewswire/ -- Geotab Inc. y sus filiales ("Geotab"), líder mundial en soluciones de vehículos y activos conectados, han anunciado hoy el lanzamiento europeo de GO Anywhere™ de Geotab, un dispositivo resistente y con batería para el seguimiento de activos. La solución de hardware está diseñada para mejorar la forma en que las empresas gestionan y supervisan sus activos, sobre todo en aquellos entornos donde los métodos de seguimiento tradicionales son insuficientes y no están disponibles para dar servicio a una amplia gama de industrias, como el transporte, el transporte marítimo y la cadena de suministro, la minería, la construcción y el gobierno.

GO Anywhere le permite gestionar todos sus activos y vehículos en una sola plataforma, ya que se integra en su totalidad con MyGeotab. Su diseño resistente, su batería de larga duración y su fácil instalación hacen que GO Anywhere de Geotab sea la herramienta perfecta a implementar en una gran variedad de casos de uso de la industria, haciendo de ella la solución de confianza para el seguimiento y la gestión de activos de gran valor. Es compatible con activos motorizados o sin motor, lo que ayuda a los equipos de gestión de flotas a realizar un seguimiento fácil de dónde y cuándo se están utilizando los activos y recuperarlos cuando se pierden para poder gestionar los costes y aumentar su uso.

"Las crecientes presiones económicas han hecho que el control sobre los costes sea mucho más exhaustivo y las empresas de todas las industrias están buscando oportunidades para mejorar el estado de los activos," comenta Iván Lequerica, Vicepresidente de EMEA en Geotab. "Abordar el importante impacto financiero asociado a la pérdida o infrautilización de los activos se presenta como una oportunidad de ahorro de costes. GO Anywhere de Geotab potencia el seguimiento de activos y facilita el despliegue estratégico y la utilización eficiente, convirtiendo las pérdidas potenciales en significativos ahorros y ganancias de productividad".

Diseñado para las demandas del mundo real

GO Anywhere de Geotab aúna su forma compacto y resistencia a la intemperie con una funcionalidad de seguimiento avanzada:

Instalación versátil: Montaje sencillo con tornillos o imanes; adecuado para una amplia gama de tipos de activos.

Montaje sencillo con tornillos o imanes; adecuado para una amplia gama de tipos de activos. Seguimiento personalizable: Tasas de latencia configurables para actualizaciones por tiempo o movimiento.

Tasas de latencia configurables para actualizaciones por tiempo o movimiento. Amplia duración de la batería: Tiene una duración de hasta cinco años, con gestión inteligente de la energía y supervisión de su estado.

Tiene una duración de hasta cinco años, con gestión inteligente de la energía y supervisión de su estado. Actualizaciones remotas (OTA): Permite mejoras continuas de las funciones sin reemplazar el dispositivo.

Permite mejoras continuas de las funciones sin reemplazar el dispositivo. Integración con MyGeotab: Con informes centralizados, gráficos y reglas personalizables.

Desarrollado según los estándares IP68/IP69K, el dispositivo está diseñado para resistir condiciones extremas o al aire libre, como zonas de construcción y campos agrícolas.

Para más información, visite: https://www.geotab.com/es/soluciones-seguimiento-flotas/seguimiento-activos/

GO Anywhere está disponible en Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Países Bajos, Reino Unido y Suiza con cobertura adaptada a las redes regionales LTE-M.

Sobre Geotab

Geotab es líder mundial en soluciones para vehículos conectados y activos, maximizando la eficiencia y gestión de las flotas. Aprovechamos el análisis de datos avanzado y la inteligencia artificial para transformar el rendimiento, la seguridad y la sostenibilidad de la flota, reduciendo los costes e impulsando la eficiencia. Con la ayuda de equipos expertos en ciencia de datos y de ingeniería, damos servicio a más de 55.000 clientes a nivel mundial, procesamos 80 mil millones de puntos de datos al día de más de 4,7 millones de suscripciones de vehículos. Empresas del Fortune 500, flotas de tamaño mediano y las flotas más grandes del sector público —incluyendo las del gobierno federal de EE. UU.— confían en Geotab. Tenemos un compromiso con la seguridad y la privacidad de los datos, hemos recibido las autorizaciones FIPS 140-3 y FedRAMP. Nuestra plataforma abierta, el ecosistema de partners de renombre y el Marketplace ofrecen cientos de soluciones de terceros preparadas para las flotas. Este año, estamos celebrado 25 años de innovación. Más información en www.geotab.com/es , síguenos en LinkedIn o consulta nuestro blog .

