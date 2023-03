El Global Heart Hub y la Global Coalition on Aging lanzan un documento de posición global sobre la valvulopatía cardíaca

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 23 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- La Global Coalition on Aging (GCOA) y el Global Heart Hub (GHH) han publicado el documento de posición global "Heart Valve Disease: Harnessing Innovation to Save Lives, Mitigate Costs, and Advance the Healthy Aging Agenda", que se basa en una mesa redonda de expertos intersectoriales celebrada en diciembre de 2022 y examina la mejor manera de abordar la HVD mediante el cambio de comportamientos y políticas.

"Los efectos de la HVD son más trágicos porque son en gran medida evitables", ha declarado Michael Hodin, consejero delegado de la GCOA. "La prevalencia y la incidencia crecen al ritmo del envejecimiento de nuestra sociedad. Ya es hora de que las sociedades y los sistemas sanitarios den rienda suelta a las innovaciones médicas disponibles en la actualidad y a las que están por llegar en el futuro. Al hacerlo, ayudaremos a conseguir un envejecimiento más saludable y a alinearnos con los beneficios económicos para todos".

A medida que se acelera el envejecimiento de la población, la HVD se está convirtiendo en un reto sanitario potencialmente mortal y en una costosa carga para los sistemas sanitarios y los presupuestos públicos. Sin embargo, la enfermedad sigue estando muy poco reconocida debido, al menos en parte, a prejuicios de edad.

"HVD puede detectarse con un simple examen estetoscópico, y el diagnóstico y el tratamiento precoces son fundamentales para un envejecimiento positivo", ha declarado Neil Johnson, director ejecutivo, GHH; consejero delegado, Croí, la Fundación Cardíaca y del Ictus del Oeste de Irlanda y el Instituto Nacional de Prevención y Salud Cardiovascular. "A pesar de las directrices internacionales sobre las mejores prácticas, las mejoras significativas y los rápidos avances tecnológicos en el tratamiento, existen enormes variaciones, desigualdades y déficits en la vía asistencial desde el diagnóstico hasta el tratamiento en todo el mundo."

En consonancia con el Decenio de las Naciones Unidas para el Envejecimiento Saludable, los expertos de la mesa redonda hicieron un llamamiento a una coalición multisectorial de líderes y organizaciones para priorizar y reforzar las respuestas a la HVD y combatir los estereotipos de edad que limitan la atención, mejorar la detección y el diagnóstico precoces y garantizar un acceso mayor y más generalizado a intervenciones que salvan vidas. Se necesita una mayor urgencia para garantizar que los pacientes y las familias, los sistemas sanitarios y las sociedades se beneficien de las recientes innovaciones que salvan vidas.

"Necesitamos transformar la relación entre las personas con HVD y sus equipos asistenciales", afirmó Susan Strong, presidenta fundadora, directora de Participación de Pacientes de Heart Valve Voice US y paciente de HVD. "Esto debería ser una verdadera asociación, capacitando a las personas para comprender la enfermedad, sus opciones de tratamiento y los planes de atención a largo plazo."

