(Información remitida por la empresa firmante)

-Goldie y Frenchie superan los 1.500 millones de visualizaciones y se consolidan como dos de los personajes de IA más populares del mundo

Creados por DogPack, este dúo viral de perros con IA está representado por la agencia de talentos de Hollywood WME y ha colaborado con Warner Bros., Simon & Schuster y destacados influencers de mascotas a nivel mundial

MONTREAL, 4 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Goldie & Frenchie, el dúo canino generado por IA creado por la empresa global de tecnología para mascotas DogPack, han superado los 1.500 millones de visualizaciones acumuladas en las redes sociales, consolidándose así como uno de los personajes de entretenimiento impulsados por IA más reconocibles de todo el mundo.

Lo que comenzó como un experimento creativo destinado a poder promocionar la aplicación DogPack ha pasado a convertirse en un fenómeno de entretenimiento de rápido crecimiento, que atrae a millones de espectadores en todo el mundo y ha llamado la atención de algunas de las figuras más importantes del entretenimiento, la publicación y las redes sociales.

El dúo, formado por Goldie, un adorable y reflexivo Golden Retriever, y Frenchie, su ingenioso y descarado Bulldog Francés, se hizo popular gracias a sus divertidos vídeos de "Pawdcast", que proporcionan la perspectiva canina entorno al comportamiento humano, las relaciones y la vida cotidiana.

Desde entonces, su contenido se ha ampliado con el objetivo de incluir entrevistas con famosos, colaboraciones con destacados influencers de mascotas, historias emotivas y reportajes conmovedores sobre perros rescatados y el bienestar animal.

De fenómeno viral en redes sociales a representación en Hollywood

El extraordinario ascenso de Goldie y Frenchie ha servido para atraer la atención de la industria del entretenimiento de Hollywood.

El dúo está representado por WME (William Morris Endeavor), una de las agencias de talentos líderes en el mundo, sirviendo para poder atraer oportunidades de cara a expandirse a la televisión, el entretenimiento de marca, las licencias, el merchandising y otros formatos multimedia.

Su influencia cada vez mayor también ha propiciado colaboraciones con importantes compañías de entretenimiento y editoriales, como Warner Bros. y Simon & Schuster.

En una colaboración destacada, Goldie y Frenchie se asociaron con Warner Bros. y los cineastas de The End of Oak Street, creando una entrevista especial con Starbuck, un personaje canino de la película. La campaña sirvió para demostrar cómo las personalidades del entretenimiento generadas por medio de la IA pueden participar en las iniciativas de marketing de los grandes estudios, y directores y productores comienzan a apreciar el poder de la IA.

Además, el dúo ha colaborado con algunos de los influencers de mascotas más reconocidos en redes sociales, incorporando personalidades animales ya establecidas a su mundo imaginativo generado por IA y presentando su contenido a nuevas audiencias.

Estas colaboraciones ponen de relieve el creciente potencial comercial de los personajes originales de IA como propiedades de entretenimiento reconocibles, capaces de conectar con audiencias de diversos sectores.

Más que entretenimiento: Dando voz a los perros

A pesar de que el humor impulsó inicialmente la popularidad de Goldie y Frenchie, sus creadores han utilizado cada vez más a los personajes para contar historias que celebran el vínculo entre humanos y animales.

A través de emotivos episodios que destacan a perros rescatados, la superación de la adversidad y el impacto emocional de la compañía de las mascotas, Goldie y Frenchie han demostrado cómo la narración asistida por IA puede transmitir mensajes significativos además de entretenimiento.

Goldie y Frenchie comenzaron como dos perros que hacían bromas sobre sus dueños, y de alguna manera se convirtieron en personajes con los que personas de todo el mundo conectan de forma auténtica, explicó Dov Punski, cofundador y director de marketing de DogPack. Alcanzar los 1.500 millones de visualizaciones supone un hito impresionante, pero lo más emocionante es ver hasta dónde pueden llegar estos personajes. Ya sea colaborando con grandes compañías de entretenimiento o contando la historia de un perro rescatado que busca encontrar un hogar, nuestro objetivo se basa en la creación de contenido que haga reír, emocionar y conectar a la gente a través de su amor por los perros.

El futuro del entretenimiento impulsado por IA

El éxito de Goldie & Frenchie es un reflejo del surgimiento de una nueva categoría de entretenimiento digital, donde los personajes ficticios originales pueden desarrollar personalidades reconocibles, audiencias fieles y oportunidades comerciales sin estar limitados a los formatos de producción tradicionales.

A pesar de que los personajes cobran vida mediante tecnología de IA generativa, sus personalidades, guiones, dirección creativa y narrativa son desarrollados por el equipo creativo de DogPack.

Contando con más de 1.500 millones de visualizaciones acumuladas, representación por WME y una creciente cartera de colaboraciones de alto perfil, Goldie & Frenchie exploran oportunidades para expandir su presencia más allá de las redes sociales a través de nuevos formatos de entretenimiento, alianzas y productos de consumo.

Acerca de Goldie & Frenchie

Goldie y Frenchie son personajes de entretenimiento generados por IA, creados por DogPack. Un Golden Retriever y un Bulldog Francés presentan el popular podcast "Pawdcast", donde combinan comedia, historias emotivas y entrevistas originales para entretener a los amantes de los perros en todo el mundo.

Su contenido ha acumulado más de 1.500 millones de visualizaciones a través de las redes sociales, y los personajes están representados por WME. Colaboran con importantes empresas de entretenimiento, editoriales y destacados influencers del mundo de las mascotas.

Acerca de DogPack

DogPack es una plataforma global de redes sociales y estilo de vida para mascotas, dedicada a conectar a dueños de perros y enriquecer la vida de los perros en todo el mundo. La plataforma ayuda a más de 2,5 millones de dueños de perros a descubrir parques que son aptos para perros, conectar con sus comunidades locales, comprar productos para mascotas y acceder a servicios personalizados.

Fundada en Montreal, Canadá, DogPack también es la creadora de Goldie & Frenchie, que combina tecnología, comunidad y entretenimiento para construir un ecosistema global para amantes de los perros.

Si desea más información visite www.dogpackapp.com o contacte con el fundador Dov Punski a través de dov@dogpackapp.com.

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