Grab y Nuitée anuncian una alianza para ofrecer reservas de alojamiento en la aplicación Grab

(Información remitida por la empresa firmante)

-Grab y Nuitée anuncian una alianza exclusiva para ofrecer reservas de alojamiento y viajes sin complicaciones en la aplicación Grab

SINGAPUR y DUBLIN, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Grab, la superaplicación líder del sudeste asiático, se ha asociado con Nuitée, una empresa de tecnología de viajes centrada en la inteligencia artificial, para lanzar GrabStays, un nuevo servicio de reserva de alojamiento turístico dentro de la aplicación Grab.

Gracias a la infraestructura global de viajes de Nuitée, GrabStays resulta especialmente conveniente para que los usuarios de Grab reserven alojamiento de última hora, ya que está integrado en la superaplicación de Grab. De esta forma, reservar alojamiento, tanto de última hora como planificado, es tan sencillo como solicitar un viaje con Grab.

Beneficios de GrabStays

En el marco de esta alianza exclusiva, Nuitée proporciona la infraestructura subyacente que respalda GrabStays, incluyendo la integración basada en API que permite a los usuarios acceder al inventario global de hoteles de Nuitée. Con GrabStays, los usuarios disfrutan de tarifas competitivas para el mismo día en el inventario global de hoteles de Nuitée y, además, acumulan puntos de fidelidad (GrabCoins) en el ecosistema de Grab.

Al usar GrabStays, los usuarios pueden:

Descubrir y reservar alojamiento fácilmente con la app de Grab. No necesitan crear cuentas nuevas ni configurar pagos; pueden reservar directamente con su cuenta de Grab existente. Además, ganan GrabCoins y reciben promociones personalizadas de Grab en servicios de movilidad, comida y viajes.

Acceder al chatbot con IA de GrabStays, donde puede hacer preguntas sobre las características y la ubicación del hotel, así como indicar sus preferencias. El chatbot ofrece respuestas detalladas y ayuda a reservar el alojamiento que mejor se adapte a sus necesidades.

Una vez reservado el alojamiento, la app de Grab le mostrará otros servicios que necesita, como reservas de transporte desde y hacia el hotel, con solo un toque.

GrabStays es uno de los servicios lanzados dentro del programa de Apps Asociadas de Grab, que pone a disposición productos, servicios y contenido de marcas asociadas directamente en la app de Grab, complementando así la oferta principal de servicios a demanda de Grab. A través de las Apps Asociadas, Grab está ampliando la cantidad y variedad de servicios disponibles para los usuarios, al tiempo que brinda a las empresas la oportunidad de llegar a los millones de usuarios que realizan transacciones mensuales en Grab en toda la región.

GrabStays se lanzará primero en Singapur a finales de este mes, seguido de otros mercados en 2026.

Paul-Eric Licari, director regional, responsable de desarrollo de negocios del Grupo Grab, dijo: "La promesa de Grab de ser una guía inteligente para el día a día de millones de personas en el Sudeste Asiático no se detiene en las fronteras. Con 200 millones de pasajeros que transitan anualmente por los aeropuertos del Sudeste Asiático, GrabStays es la forma en que facilitamos la experiencia de viaje en la región. Al conectar la movilidad, los pagos y el alojamiento, creamos un viaje más gratificante para los consumidores y una potente herramienta para que nuestros socios amplíen su alcance dentro de nuestro ecosistema".

Med Benmansour, fundador y consejero delegado de Nuitée, comentó: "Esta alianza demuestra cómo el transporte puede gestionarse como infraestructura, en lugar de como un producto independiente. Al permitir una distribución integrada y programable, apoyamos a socios como Grab para que integren el transporte sin problemas en sus ecosistemas existentes."

Acerca de Grab

Grab es una superaplicación líder en el sudeste asiático, que opera en los sectores de entregas, movilidad y servicios financieros digitales. Presente en más de 900 ciudades de ocho países del sudeste asiático (Camboya, Indonesia, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam), Grab permite a millones de personas cada día pedir comida o comestibles, enviar paquetes, solicitar un viaje o taxi, pagar compras en línea o acceder a servicios como préstamos y seguros, todo a través de una sola aplicación. Operamos supermercados en Malasia bajo las marcas Jaya Grocer y Everrise, lo que nos permite ofrecer la comodidad de la entrega de comestibles a domicilio a más consumidores en el país. Como parte de nuestra oferta de servicios financieros, también proporcionamos servicios de banca digital a través de GXS Bank en Singapur y GXBank en Malasia. Grab se fundó en 2012 con la misión de impulsar el desarrollo del sudeste asiático mediante el empoderamiento económico de todos. Grab se esfuerza por lograr un triple resultado: nuestro objetivo es generar un buen rendimiento financiero para nuestros accionistas y, al mismo tiempo, tener un impacto social positivo, que incluye el empoderamiento económico de millones de personas en la región, a la vez que reducimos nuestra huella ambiental.

Acerca de Nuitée

Nuitée es una empresa de tecnología para el sector turístico que proporciona API de infraestructura diseñadas a medida, transformando la forma en que se construye y escala la conectividad y distribución hotelera. Su plataforma actúa como un enlace fundamental entre los proveedores de alojamiento y los socios de demanda, permitiendo un acceso fluido al inventario global, precios en tiempo real y capacidades de reserva.

Como ecosistema multiproducto, Nuitée permite a las empresas crear sus propias experiencias de reserva, monetizar su audiencia y generar flujos de ingresos recurrentes, manteniendo el control total sobre su marca, precios y relación con el cliente. Fundada en 2017, Nuitée opera con un equipo distribuido globalmente que brinda soporte a socios en todo el mundo.

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Contacto: press@nuitee.com

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