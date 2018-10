COMUNICADO: Gran éxito de Ritossa Family Office en la 6th Global Family Office Investment Summit

Publicado 05/07/2018 22:24:15 CET

MONTE CARLO, Mónaco, July 5, 2018 /PRNewswire/ --

-- Gran éxito de Ritossa Family Office en la 6th Global Family Office Investment Summit celebrada en Monte-Carlo, Mónaco

La 6th Global Family Office Investment Summit [http://MonacoSummit.org ] presentada por la Ritossa Family Office, con una historia de 600 años, y bajo el tema "Invertir en una nueva era" ocupó los titulares de todos el mundo del 27 al 29 de junio con motivo de un encuentro único entre las "Davos of Family Offices" y algunas de las más importantes oficinas familiares del mundo.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/715147/Ritossa_Family_Office.jpg )

Bajo el Alto Patrocinio de Su Alteza Serena el Príncipe Alberto II de Mónaco, la cumbre atrajo a más de 400 multimillonarios de alto nivel, jeques, familias reales y líderes empresariales que reúnen más de 2 billones de dólares en riqueza de inversores durante tres días de debate de alto nivel de eventos mundiales, fundación de un legado de por vida y oportunidades de inversión de alto nivel.

Un acontecimiento importante fue la entrega a Sir Stelios Haji-Ioannou del Family Office Lifetime Achievement in Strategic Philanthropy Award, que incluyó un discurso dado por la Sofia Michelakis de la Bill and Melinda Gates Foundation. Giuseppe Ambrosio, presidente de la Monaco Single & Multi Family Office Association y filántropo, entregó el prestigioso premio que reconoce a Sir Stelios y a la Stelios Philanthropic Foundation por apoyar la educación, el empresariazgo e iniciativas medioambientales.

Los seis premios adicionales entregados por la Monaco Single & Multi Family Association en reconocimiento del éxito empresarial fueron:

Best Family Office Asset Manager Award for 2018 - MEDIATRIX CAPITAL recogido por el consejero delegado MICHAEL S. YOUNG

Best Family Office Innovation in Private Equity with Impact Award for 2018 - COLLER CAPITAL recogido por el director de FAMILY OFFICE STEPHEN ZIFF

Best Family Office Private Banker Award for 2018 - CMB recogido por el consejero delegado WERNER PEYER

Best Family Office Shipping & Yachting International Legal Counsel Award for 2018 - MBLAW OFFICE recogido por IRENE BALLINI

Best Family Office Fund Manager Award for 2018 - GFG recogido por el consejero delegado STEFANO ZAVAGLIA

Best Family Office Social Responsibility Report Award for 2018 - FERRERO - recogido por GUIDO GIANNOTTA

"Anthony Ritossa y yo mismo estamos comprometidos con la colaboración a largo plazo por el interés de las familias y oficinas familiares que consideran la cumbre como una oportunidad clave para la interacción y la colaboración. Realmente no hay otro evento en todo el mundo que ofrezca la alta calidad de ponentes y delegados eficaces que ofrece la Ritossa Family Office Summit", dijo Giuseppe Ambrosio, presidente de la Monaco Single & Multi Family Office International Association.

"Es un verdadero honor para Mónaco ser seleccionada como la localización para la influyente Ritossa Family Office Summit y nuestra soberana ciudad-estado hizo un trabajo estelar de desenrollar la alfombra roja para este estimado grupo de oficinas familiares globales", dijo Eric Brundage, propietario de Monaco Life.

"Monaco demostró ser el sitio perfecto para nuestra Family Office Summit y estoy deseando volver para un evento anual cada junio. Estoy inmensamente agradecido a Su Alteza Serena el Príncipe Alberto II de Mónaco, Giuseppe Ambrosio, la Junta Asesora de la Cumbre y todos los que participaron en ayudar a realizar este magnífico evento. Ya estamos haciendo los preparativos para la 7th Global Family Office Investment Summit que tendrá lugar en Dubái del 11 al 13 de noviembre y estamos deseando reunir a nuestra familias de nuevo", dijo Anthony Ritossa, presidente de Ritossa Family Office, un negocio familiar que se remonta a hace 600 años, con el Imperio Veneciano en Europa.

"Fue genial reunirnos con este abanico de talentos y magnates empresariales internacionales. Anthony Ritossa trabajó muy duro para crear estos eventos estelares así como el excelente consejo dado por su prestigiosa junta asesora", dijo Sheila Barry Driscoll de la Billionaire Foundation.

Para detalles sobre la próxima 7th Global Family Office Investment Summit solo por invitación que se celebrará en Dubai del 11 al 13 de noviembre, envíe un e-mail a info@RitossaSummits.com

Para más detalles sobre la Monaco Single & Multi Family Office International Association y la acreditación para las oficinas de la familia monegasca, envíe un e-mail a Giuseppe Ambrosio en info.mc.foa@gmail.com

Contacto de medios: Charlotte Luer +1-239-404-6785 cluer@ljhfm.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/715147/Ritossa_Family_Office.jpg