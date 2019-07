Grant's se lleva el primer premio escocés en la International Wine & Spirits Competition

Publicado 30/07/2019 22:46:57 CET

GIRVAN, Escocia, 30 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Grant's ha ganado el Blended Scotch Whisky Trophy en la International Wine & Spirits Competition por su Blended Scotch Whisky de 12 años.

Un codiciado premio, el Blended Scotch Whisky Trophy se considera el premio más importante en la que es la mayor categoría de whisky internacional.

Ahora en su 50 aniversario, la IWSC anual fue creada por el químico vinícola Anton Massel, que, en 1969, tuvo la idea de crear una competición de vino y licor que se basase no solo en el juicio organoléptico sino también donde todos los participantes hubiesen pasado también un análisis químico. Se consideran ahora los "Oscars" de la industria del vino y del licor.

Este premio ayuda a conmemorar unos extraordinarios 12 meses para Grant's tras un nuevo diseño de la botella de la marca y un crecimiento de doble dígito en África, Europa del Este, Latinoamérica y la India, con un crecimiento del 1,2% globalmente en una categoría que descendió ,4% de 2013 a 2018*.

El whisky destilado Girvan vende ahora más de 4.500.000 cajas globalmente, siendo el tercer mayor whisky escocés del mundo por volumen y el séptimo entre los whiskies internacionales. Se clasifica en el puesto 21 de las marcas de licores más valoradas del mundo^.

Danny Dyer, Embajador Global de la Marca Grant's, dijo: "Grant's 12 Year Old es una mezcla que lleva por ahí cierto tiempo y estamos encantados de que se la reconozca en la IWSC. Una mezcla que está hecha de mucho roble americano y acabada en barricas de bourbon, algo que parece simple pero que demuestra que no hay que complicarse para hacer una buena mezcla".

Cuando se le pregunta qué hace al Grant's 12 Year Old tan especial, dice "Nuestro maestro mezclador Brian Kinsman, su experiencia única al elegir los maltas que incorporar en la mezcla y la calidad del acabado de la barrica de bourbon natural". Y añade: "Grant's 12 es un whisky suave ideal para compartir con amigos, ya sean aficionados o recién llegados al whisky".

Grant's es la mayor marca en cuanto a volumen en la cartera de William Grant & Sons. De propiedad familiar, WG&S ha sido nombrado 'Distiller of the Year' y 'Scotch Whisky Producer of the Year' en los International Spirits Challenge Awards y la International Wine and Spirits Competition, 2018. Extraordinariamente, el fabricante de licores escocés ha recibido el mayor prestigio en la categoría 'Distiller of the Year' de estos codiciados premios 12 veces en los últimos 13 años.

Además del Blended Scotch Whisky Trophy, Grant's recibió estos siete premios más:

-- Grant's Triple Wood Whisky - Bronce 2019 -- Grant's Ale Cask Blended Scotch Whisky - Plata 2019 -- Grant's Triple Wood Smoky Whisky - Plata 2019 -- Grant's Rum Cask Edition Blended Scotch Whisky - Plata 2019 -- Grant's 18 Year Old Blended Scotch Whisky - Oro 2019 -- Grant's 12 Year Old Blended Scotch Whisky - Oro destacado 2019 -- Grant's 8 Year Old Blended Scotch Whisky - Plata 2019

^Brand Finance, Spirits 50 2019

*IWSR CAGR

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/954145/Grants.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/954145/Grants.jpg]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/954146/Grants_Scotch.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/954146/Grants_Scotch.jpg]

