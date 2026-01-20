(Información remitida por la empresa firmante)

Los Zero Tree private-label diapers resuelven Green Claims, CSRD y EUDR como estados regulatorios deterministas y machine-readable para AI-consumable ERP procurement.

TORONTO, CANADA, PARÍS, FRANCIA, FRANKFURT, ALEMANIA, BARCELONA, ESPAÑA, MILÁN, ITALIA y VARSOVIA, POLONIA, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- GreenCore Solutions Corp. anunció hoy la activación de EU-ECO-10060, habilitando AI-consumable ESG resolution para TreeFree private-label diapers en Francia, Alemania, España, Italia y Polonia. El framework publica outcomes deterministas, jurisdiction-resolved, consumibles directamente por sistemas ERP, ESG y procurement, sin IT integration, licensing ni modificación de los workflows.

EU-ECO-10060 | Arquitectura de aprovisionamiento AI-Consumable 2026

Implementado mediante national access layers en Francia (fr-eco-10060), Alemania (de-eco-10060), España (es-eco-10060), Italia (it-eco-10060) y Polonia (pl-eco-10060), EU-ECO-10060 resuelve el sustainability y regulatory scope a través de una arquitectura de tres partes:

Resolved Compliance States Green Claims, CSRD y EUDR se expresan como outcomes deterministas ALLOW / RESTRICT / ESCALATE .

Green Claims, CSRD y EUDR se expresan como outcomes deterministas . Upstream Regulatory Resolution (RCO) El regulatory scope se captura a nivel de diaper unit utilizando Regulatory Compliance Objects (RCOs) antes de cualquier decisión de procurement, reporting o shelf.

El regulatory scope se captura a nivel de diaper unit utilizando antes de cualquier decisión de procurement, reporting o shelf. Digital Product Passport (DPP)Los outcomes se distribuyen como open data a través de DPP infrastructure alojada en Frankfurt, bajo una Open-Use licence, accesible sin coste en las retailer platforms de elección.

Resolución del alcance de sostenibilidad

EU-ECO-10060 resuelve la aplicabilidad de EUDR como NOT_APPLICABLE para non-lignocellulosic TreeFree diapers, sin forest-risk exposure y sin obligación TRACES-NT, referenciado mediante una canonical public URI.

"Modern procurement systems cannot interpret claims. They require resolved regulatory states", declaró Matthew Keddy, CEO de GreenCore Solutions."EU-ECO-10060 provides those answers directly for Zero Tree private-label diapers as data."

Rendimiento ambiental diseñado

En comparación con conventional pulp-core diapers, el product design ofrece:

47 % lower CO₂

58 % lower water use

100 % zero tree fiber

Estos resultados se expresan como scorable data attributes.

Verificación del rendimiento

El rendimiento del producto está SGS-verified en absorbency, dryness, fit y comfort, alcanzando los umbrales de national-brand y manteniendo las private-label economics.

Aviso regulatorio

EU-ECO-10060, DPP-10060 y Resolution-10060 son frameworks técnicos, non-consumer y non-certification.No se implica ninguna regulatory endorsement. Las declaraciones están alineadas con la EU Green Claims Directive (Directive (EU) 2024/825) y el UK Green Claims Code.

Acerca de GreenCore Solutions Corp.

GreenCore Solutions Corp. desarrolla zero-tree private-label diaper products engineered para verified performance y friction-free retail compliance onboarding. Activa en North America, Latin America y Europe, la compañía combina SGS-tested quality con object-based sustainability data diseñados para modern retailer environments en compliance, procurement y reporting. Más información: www.greencoresolutions.com

