Greta Garbo regresa como protagonista de la iniciativa de SKF para combatir la fricción

(Información remitida por la empresa firmante)

GOTEMBURGO, Suecia, 30 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Greta Garbo regresa a SKF. Más de un siglo después de protagonizar su primera campaña promocionando SKF, una de las figuras más icónicas de nuestro tiempo vuelve a ser la imagen de la compañía gracias a la inteligencia artificial. Y lo hace para llamar la atención sobre unos revolucionarios rodamientos magnéticos con el potencial de eliminar por completo la fricción. Al mismo tiempo, SKF recupera un modelo de pago pionero que la compañía introdujo en 1919.

Antes de convertirse en un icono mundial, Greta Garbo apareció en una de las películas promocionales de la industria sueca dirigidas a una audiencia internacional, en la que SKF figuraba entre las empresas participantes. Para SKF, Garbo representa mucho más que un vínculo histórico con los primeros años de la compañía. Su trayectoria refleja los valores que siempre han impulsado a SKF: la determinación de seguir pensando de forma diferente y el valor de desafiar las convenciones establecidas a medida que el mundo cambia. Actualmente, alrededor del 20 % de la energía mundial se utiliza para vencer la fricción en maquinaria y procesos industriales, lo que convierte a la fricción en uno de los mayores desafíos de sostenibilidad del mundo. Para afrontar este reto, SKF ha desarrollado una tecnología sin fricción.

La industria se enfrenta a crecientes exigencias para reducir el consumo energético, reforzar su competitividad y responder a las necesidades de operaciones cada vez más intensivas en energía. Nuestros innovadores rodamientos magnéticos levitantes eliminan totalmente la fricción. Pero, al igual que hicimos hace un siglo, necesitamos encontrar nuevas formas de reducir las barreras de adopción y hacer esta tecnología más accesible, afirma Rickard Gustafson, presidente y CEO.

El desafío no es nuevo. Ya en 1919, SKF se enfrentó a una situación similar. La solución fue una propuesta que permitía a los clientes financiar sus inversiones mediante los ahorros energéticos generados por la tecnología a lo largo del tiempo. SKF recupera ahora este mismo principio para facilitar el acceso a la próxima generación de tecnologías energéticamente eficientes y acelerar la adopción de soluciones que reduzcan tanto el consumo de energía como el impacto climático.

Hay pocas empresas en el mundo mejores que SKF en la lucha contra la fricción. Pero disponer de la tecnología más innovadora o del modelo de pago más centrado en el cliente no es suficiente. La forma en que comunicamos también debe ser innovadora e inspiradora. Al traer de vuelta a Greta, esperamos que más personas descubran el potencial de las tecnologías sin fricción y energéticamente eficientes. A veces, hay que mirar al pasado para encontrar el mejor camino hacia el futuro, afirma Per Nilsson, director global de Comunicación y Marca.

Los rodamientos magnéticos de SKF se utilizan en centros de datos, sistemas de refrigeración, aplicaciones para semiconductores y otros entornos de elevado consumo energético. Al mantener el eje giratorio suspendido en un campo magnético sin contacto físico, esta tecnología puede reducir el consumo de energía, el desgaste y las necesidades de mantenimiento, al tiempo que incrementa la disponibilidad operativa.

Combinada con sistemas de monitorización asistidos por inteligencia artificial, también proporciona información operativa que permite una gestión más inteligente de los activos. Al reunir tecnología energéticamente eficiente, inteligencia digital y nuevos modelos de negocio, SKF pretende reducir las barreras de inversión y acelerar la adopción de soluciones más competitivas y sostenibles.

La iniciativa se ha desarrollado en colaboración con la familia de Greta Garbo y Harriet Brown & Company Inc., cuyo apoyo ha garantizado que el legado de Greta Garbo sea gestionado de manera responsable.

Más información sobre la iniciativa: http://www.skf.com/fighting-friction

Desde 1907, SKF ha desarrollado algunos de los rodamientos, sellos, sistemas de lubricación, soluciones de monitoreo de condición y servicios más innovadores del mundo para reducir la fricción. Menos fricción significa menos demanda de energía y, alreducirla, hacemos que la industria sea más inteligente, competitiva y energéticamenteeficiente, lo que contribuye a la construcción de un futuro más sostenible en el que todos podamoshacer más con menos. SKF tiene representación en unos 130 países y cuenta con aproximadamente 17 000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2025 ascendieron a 91 583 millones de SEK, y el número de empleados fue de 37 271. www.skf.com

SKF is a registered trademark of the SKF Group.

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