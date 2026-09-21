GROWNSY presenta su creciente cartera de cuidado del bebé en Kind + Jugend 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

La segunda aparición de la marca en Colonia atrajo un gran interés por parte de minoristas, distribuidores y socios de la industria de toda Europa.

COLONIA, Alemania, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El 17 de septiembre de 2026, GROWNSY concluyó su segunda aparición consecutiva en Kind + Jugend 2026, atrayendo un gran interés por parte de minoristas, distribuidores y profesionales de la industria a medida que la marca de cuidado infantil continúa expandiendo su presencia en toda Europa.

La feria comercial internacional, celebrada del 15 al 17 de septiembre en Colonia, reunió a actores clave de toda la industria mundial de bebés y niños pequeños. A lo largo del evento de tres días, GROWNSY dio la bienvenida a un flujo constante de distribuidores y socios minoristas a su stand, con un interés particularmente fuerte en los lavabiberones, aspiradores nasales y fabricantes de alimentos para bebés de la marca.

En la feria, GROWNSY presentó una amplia cartera que abarca alimentación, limpieza e higiene, cuidado del bebé, guardería, artículos básicos para llevar y aprendizaje temprano. La gama ofreció a los visitantes una visión más completa del enfoque de la marca para apoyar las rutinas familiares cotidianas en las diferentes etapas de la paternidad temprana.

Otro punto destacado fue el robot de dibujo inteligente GROWNSY, nominado al Kind + Jugend Innovation Award. El reconocimiento refleja la expansión continua de GROWNSY más allá del cuidado tradicional del bebé y hacia el aprendizaje temprano, ampliando su enfoque en el diseño práctico y reflexivo a más momentos de la vida familiar.

El segundo año de GROWNSY en Kind + Jugend también reforzó la importancia de Europa dentro de la estrategia de crecimiento internacional de la empresa. Las conversaciones con minoristas, distribuidores y posibles socios a lo largo de la feria brindaron comentarios valiosos del mercado y crearon nuevas oportunidades para asociaciones regionales más profundas.

Guiado por su filosofía de marca "Espacio para crecer" y su lema "Crecer de forma inteligente y fácil", GROWNSY continuará desarrollando soluciones diseñadas en torno a las realidades de la vida familiar moderna mientras expande su alcance en los mercados internacionales.

Acerca de GROWNSY

GROWNSY diseña soluciones bien pensadas para el cuidado del bebé que se adaptan naturalmente a la vida familiar moderna. Creemos que la crianza de los hijos no necesita más ruido; necesita claridad, confianza y un soporte diseñado de forma inteligente. En sus ámbitos de alimentación, higiene y cuidado de la primera infancia, GROWNSY crea soluciones prácticas moldeadas por rutinas familiares reales, con un objetivo: reducir la fricción y crear más espacio para que las familias crezcan.

Crecer de forma inteligente y fácil.

Más información en www.GROWNSY.com

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