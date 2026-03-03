El Grupo Omio rompe barreras y acelera la innovación de productos y la expansión del mercado en todas sus unidades de ne

La estrategia incluye la implementación de tecnología transformadora a nivel de Grupo.

Establecen nuevas alianzas de suministro y con terceros para aumentar la cuota de mercado.

Llega "Omio Business" enfocado en las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Actualizan la aplicación Rome2Rio con inteligencia artificial y potencial publicitario.

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN , 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En la ITB Berlín 2026, el Grupo Omio ha presentado la siguiente fase de su evolución como plataforma líder mundial de viajes multimodales, avanzando en dos ámbitos clave: la innovación tecnológica transformadora y la expansión de su audiencia global. Al incluir el descubrimiento de viajes, reservaciones y la distribución para socios en un único ecosistema conectado, el Grupo Omio se posiciona para redefinir y elevar la experiencia de viaje de principio a fin.

Con más de mil millones de usuarios anuales en su plataforma, un inventario reservable de 3.000 socios en 46 países y más de 100.000 viajeros activos al día, el Grupo Omio continúa reforzando su presencia global. Para 2028, la compañía prevé operar en más de 70 países, reforzando su ambición de facilitar una movilidad multimodal integrada a nivel global.

Mejorando nuestra plataforma a través de la innovación de productos

En todas las divisiones, Omio está acelerando sus capacidades tecnológicas y de productos para hacer que los viajes sean más sencillos, inteligentes y rápidos.

La aplicación de Omio sigue introduciendo funciones que mejoran la usabilidad, la transparencia y el valor para los viajeros. Omio Pass, una opción de suscripción de pago de 90 días, ofrece descuentos del 10 % en trenes, autobuses y ferries.

El lanzamiento de Omio Business marca su entrada en los viajes corporativos para el segmento de las pymes, con un amplio inventario de medios de transporte (incluidos vuelos, trenes y autobuses), además de alojamiento, en una única plataforma. Omio Business introduce unas funcionalidades de nivel corporativo sin contratos ni gasto mínimo, adaptadas perfectamente a un nuevo público de pequeñas y medianas empresas.

Rome2Rio, el producto de descubrimiento del Grupo, mejora la experiencia de su aplicación impulsada por inteligencia de rutas basada en IA, integración de reservas de transporte terrestre y una interfaz de mapas interactivos. Esto refuerza la planificación de 'puerta a puerta' desde el descubrimiento hasta la reserva.

Además, la plataforma publicitaria lanzada recientemente introduce nuevas maneras para que destinos y marcas de viajes lleguen a viajeros con alta intención de compra en la fase de descubrimiento. Las alianzas publicitarias con Visit Brazil, Visit Malta y la Oficina Nacional de Turismo de Croacia permiten impactar a viajeros en la etapa más temprana de planificación del viaje, aumentando así la relevancia global y la visibilidad de la demanda.

Ampliación del alcance, el impacto y la relevancia a nivel mundial

Además de la innovación en los productos, el Grupo Omio sigue ampliando su alcance global y su relevancia para el público en todos los mercados y comunidades de viajeros.

Desde el punto de vista geográfico, el Grupo ha reforzado su presencia en cuatro continentes, expandiéndose a seis países del sudeste asiático y a Brasil en 2025. El 12 de marzo se anunciará el lanzamiento de un nuevo mercado importante, el número 47 de la empresa, lo que supone un hito importante en la expansión internacional de Omio.

En cuanto a la distribución, la red de marca blanca de Omio B2B sigue creciendo, con la rápida incorporación de socios proveedores a través de integraciones de IA en todo el Grupo. La recién anunciada asociación con easyTrain, parte de la familia de marcas easy, amplía la distribución de trenes y autobuses, llegando a nuevos clientes en todo el Reino Unido y Europa.

Naren Shaam, fundador y director ejecutivo de Omio, ha declarado:

"Hoy en día, los viajes multimodales han pasado de ser algo complejo a ser algo habitual. Los viajeros exigen, por defecto, viajes sin complicaciones. Sin embargo, los sistemas actuales están lamentablemente obsoletos y son innecesariamente complicados. Aprovechando la innovación de productos, nuestra ambición es establecer nuevos puntos de referencia en cuanto a la forma en que los consumidores experimentarán el mundo de los viajes. Ofrecer descubrimiento, reserva y distribución de socios en una única plataforma global transformará radicalmente el sector del transporte. En 2026, reforzaremos las capacidades de nuestros productos, nuestro inventario y nuestro impacto en el público para hacer realidad la visión del Grupo Omio".

Acerca de Omio

Desde su fundación en 2013, Omio Group ha ayudado a los clientes a descubrir nuevas formas de viajar. Gracias a sus dos plataformas interconectadas, Omio y Rome2Rio, Omio es la plataforma de viajes multimodal líder en el mundo para buscar, comparar y reservar. Omio B2B Partnership ofrece servicios a agencias de viajes online y proveedores de movilidad con soluciones empresariales a medida. Omio apoya a sus clientes en su deseo de explorar Europa, Estados Unidos, Canadá, el sudeste asiático y Brasil en tren, autobús, avión y ferry. Omio vende más de 100.000 billetes al día, cuenta con más de 430 empleados de más de 50 países y tiene oficinas en Berlín, Praga, Melbourne, Bangalore y Singapur. El Grupo Omio ofrece a sus clientes viajes que les emocionan. omio.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2482408...

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/el-grupo-omio-rompe-barreras-y-acelera-la-innovacion-de-productos-y-la-expansion-del-mercado-en-todas-sus-unidades-de-negocio-en-2026-302702548.html