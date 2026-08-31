GSTS cambia su nombre a OCIANA®, antes de ampliar sus capacidades de inteligencia marítima

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa se unifica bajo el nombre de su plataforma insignia, lo que marca el siguiente paso hacia la entrega de inteligencia predictiva y lista para la acción, así como capacidades de coordinación interorganizacional

MONTREAL, 31 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Global Spatial Technology Solutions (GSTS), una empresa global de inteligencia marítima, anunció hoy que cambiará su nombre a OCIANA, unificando así la empresa bajo el nombre de su plataforma insignia de inteligencia marítima.

"Este cambio marca un nuevo capítulo para la empresa, donde nos definimos por los resultados que permiten los datos marítimos", declaró Richard Kolacz, consejero delegado de OCIANA. "En lugar de limitarnos a ofrecer conocimiento del entorno marítimo, ofrecemos inteligencia marítima de gran alcance".

Centrarse en lo que importa

GSTS surgió de una amplia experiencia en el monitoreo marítimo vía satélite. Desde entonces, la compañía ha evolucionado mucho más allá de la recopilación e integración de datos marítimos. Su plataforma insignia, OCIANA, ahora ofrece capacidades de doble uso en dos mercados clave.

Para las organizaciones de defensa y seguridad , OCIANA proporciona una capa de inteligencia marítima predictiva que fusiona datos de sensores, patrones históricos e información en tiempo real, permitiendo a las agencias identificar comportamientos que justifican una investigación, detectar amenazas con mayor antelación, interpretar intenciones con mayor rapidez y actuar con confianza en unidades marítimas, aéreas y de inteligencia.

, OCIANA proporciona una capa de inteligencia marítima predictiva que fusiona datos de sensores, patrones históricos e información en tiempo real, permitiendo a las agencias identificar comportamientos que justifican una investigación, detectar amenazas con mayor antelación, interpretar intenciones con mayor rapidez y actuar con confianza en unidades marítimas, aéreas y de inteligencia. Para las organizaciones de la cadena de suministro marítima, OCIANA complementa los sistemas existentes de gestión portuaria y de viajes con datos en tiempo real, información predictiva y coordinación inteligente. Al sincronizar la velocidad de los buques con la disponibilidad del puerto, pronosticar las llegadas y detectar la congestión antes de que cause retrasos, OCIANA ayuda a los puertos a operar con mayor rapidez, reducir las emisiones y ser más resilientes.

"OCIANA ayuda a las organizaciones a comprender qué sucederá a continuación y qué hacer al respecto", expresó Kolacz.

Nuevas capacidades

De cara al futuro, OCIANA seguirá ampliando sus capacidades de inteligencia marítima basadas en IA mediante una fusión multisensor más profunda, flujos de trabajo de inteligencia fiables y una mayor colaboración entre agencias y socios aliados. Las futuras capacidades ayudarán a los operadores a pasar más rápidamente de la detección a la acción coordinada, a la vez que proporcionarán mayor transparencia, explicabilidad y confianza en la toma de decisiones asistida por IA.

La compañía también planea expandir el ecosistema marítimo conectado de OCIANA para las organizaciones de la cadena de suministro, ofreciendo una visión unificada en tiempo real compartida entre puertos, navieras y autoridades de pilotaje, en lugar de la coordinación por teléfono, correo electrónico y papel.

OCIANA se conecta a los sistemas que estas organizaciones ya utilizan, en lugar de reemplazarlos, lo que permite una programación de atraques más precisa, reservas y solicitudes de pilotos más rápidas, notificaciones fiables previas a la llegada, planes de viaje coordinados y llegadas justo a tiempo de forma constante.

¿Qué está cambiando?

A partir de ahora, GSTS.ca redirigirá al nuevo sitio web de la empresa, OCIANA.com. Todos los productos, servicios y puntos de contacto permanecen sin cambios; solo se actualizan el nombre de la empresa y la identidad de marca para reflejar la plataforma que los clientes ya conocen y en la que confían.

Para saber más sobre OCIANA, visite ociana.com.

Acerca de OCIANA

OCIANA (anteriormente Global Spatial Technology Solutions o GSTS) es una empresa global de inteligencia marítima que ayuda a las organizaciones a pasar de la conciencia a la acción. Para misiones de defensa y seguridad, OCIANA ayuda a los equipos a identificar los comportamientos que necesitan investigación, detectar amenazas antes, interpretar la intención más rápido y actuar con confianza. Para las organizaciones de la cadena de suministro marítima, OCIANA impulsa una planificación más inteligente de viajes y recursos, reduciendo el consumo de combustible, aliviando la congestión portuaria y agilizando las paradas de los buques. Para más información, visite OCIANA.com.

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