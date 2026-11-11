Guardian Dynamics, Demcon, Axient Systems y TNO firman un MOU para lanzar el Programa WARDEN

(Información remitida por la empresa firmante)

LA HAYA, Países Bajos, 11 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Guardian Dynamics, Demcon, Axient Systems y TNO han firmado un memorando de entendimiento (MOU) para desarrollar un misil de defensa aérea soberano de origen neerlandés: el WARDEN.

Los conflictos recientes en Ucrania y el Golfo han puesto de manifiesto la creciente necesidad de contar con una defensa aérea asequible y sostenible. WARDEN está diseñado para cubrir carencias, complementando a los sistemas de alta gama en lugar de sustituirlos. Europa necesita acceder a misiles asequibles que cuenten con una capacidad de producción soberana y escalable.

"Necesitamos el efector adecuado para cada amenaza, y necesitamos disponer de una cantidad suficiente de ellos", afirmó Saulo Waardenburg, consejero delegado de Guardian Dynamics.

El programa WARDEN es una iniciativa de desarrollo conjunto que reúne a Guardian Dynamics, Demcon, Axient Systems y TNO, en estrecha colaboración con el Ministerio de Defensa de los Países Bajos y los usuarios finales operativos. Los cuatro socios combinan sus competencias complementarias en un programa liderado por Guardian Dynamics, un fabricante neerlandés de misiles. Esta alianza no constituye únicamente un programa de desarrollo de misiles, sino más bien un programa de escalado industrial articulado en torno a uno de los desafíos fundamentales para la defensa europea: producir lo suficiente, con la rapidez necesaria y en el momento en que más se requiere. El enfoque previsto consiste en aprovechar la capacidad de fabricación existente y cualificada, incluyendo capacidades pertinentes en sectores afines, como la industria automotriz, con el fin de desarrollar una red de proveedores y centros de producción cualificados. Los objetivos son reducir la dependencia de proveedores individuales, garantizar la continuidad del suministro y permitir un aumento de la producción cuando la demanda crezca.

Guardian Dynamics actúa como líder del consorcio, autoridad de diseño y contratista principal del programa WARDEN.

Demcon es el principal socio de ingeniería, responsable de la ingeniería de sistemas, el desarrollo multidisciplinario, la preparación para la fabricación y la integración del interceptor, la plataforma de lanzamiento y los sistemas de apoyo, incluida la gestión de las interfaces entre subsistemas.

Axient Systems aporta capacidades de modelado y simulación, así como experiencia en defensa aérea y antimisiles integrada, apoyando el desarrollo de WARDEN y su evaluación frente a los requisitos operativos.

TNO aporta investigación aplicada y tecnología en el ámbito de la defensa para respaldar el desarrollo, la evaluación y la cualificación de WARDEN.

La cooperación abarcará el desarrollo de productos, el intercambio de conocimientos y la colaboración con socios internacionales.

El control neerlandés sobre el diseño y el software central —respaldado por los derechos pertinentes sobre la tecnología de los socios— constituye un elemento fundamental del enfoque del programa. El objetivo es permitir el desarrollo continuo y el soporte a largo plazo de WARDEN, al tiempo que se garantiza un mayor control sobre la producción y el suministro soberanos.

Tal como subraya el general (retirado) Dick Berlijn, presidente del Consejo Asesor de Guardian Dynamics: "La situación mundial ha dejado meridianamente claro que Europa no puede seguir dependiendo de terceros para su seguridad. La dependencia de otras partes genera vulnerabilidades y situaciones de incertidumbre. Por ello, la soberanía europea se ha convertido en una prioridad. Debemos comprender que la soberanía no consiste únicamente en desarrollar sistemas a nivel nacional, sino también en preservar el conocimiento, los derechos y la capacidad industrial necesarios para controlar el propio futuro".

WARDEN representa una oportunidad para establecer una nueva capacidad neerlandesa en materia de misiles, fortaleciendo la base industrial de defensa de los Países Bajos y contribuyendo a la capacidad de defensa aérea europea.

Acerca de Guardian Dynamics:

Guardian Dynamics es una empresa neerlandesa de tecnología de defensa que desarrolla capacidades de interceptación soberanas y rentables para la defensa aérea europea. Con sus actividades de desarrollo, software, guiado y diseño radicadas en los Países Bajos, Guardian Dynamics combina la experiencia operativa ucraniana con alianzas industriales europeas para establecer una capacidad de producción escalable y reforzar la autonomía de defensa de Europa. Su familia de sistemas WARDEN comprende interceptores escalables diseñados para hacer frente a sistemas aéreos no tripulados (UAS), misiles de crucero y municiones merodeadoras, complementando, y no sustituyendo, los sistemas de defensa aérea ya existentes. https://guardiandynamics.eu

Acerca de DEMCON

Demcon (con más de 1.200 empleados) desarrolla, fabrica y suministra tecnología y productos innovadores; cuenta con sus sedes principales en Best, Delft y Enschede, en los Países Bajos. Fundada sobre la base de la pasión por combinar la creatividad con la experiencia técnica, Demcon aborda desafíos tecnológicos y sociales complejos en los ámbitos de la salud, la seguridad, el agua y la energía. El grupo también fomenta el espíritu emprendedor e invierte en talento y educación, contribuyendo así a generar soluciones para las generaciones actuales y futuras.

A través de su división de sistemas de defensa y seguridad, Demcon desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras que ayudan a proteger a las personas y a la sociedad. En colaboración con organizaciones de defensa y autoridades públicas, combina conocimientos de ingeniería multidisciplinarios con instalaciones de producción avanzadas para ofrecer apoyo a sus clientes, desde la fase de concepto hasta la obtención de un producto cualificado y su posterior fabricación en serie. https://demcon.com

Acerca de AXIENT Systems

Axient Systems es una empresa de defensa y tecnología especializada en la integración de sistemas, la ingeniería de misiones y el suministro de capacidades complejas de carácter crítico para la misión. En los ámbitos de la defensa y la seguridad, la compañía combina tecnologías, plataformas y requisitos operativos para crear soluciones integradas. En los Países Bajos, Axient Systems es reconocida por el Ministerio de Defensa como el integrador principal de misiones para el programa espacial PAMI-1 de la Real Fuerza Aérea y Espacial de los Países Bajos (RNLASF). https://www.axientsystems.nl

Acerca de TNO

TNO es la mayor organización independiente de investigación y tecnología de los Países Bajos y una de las más grandes de la Unión Europea. Innovamos, investigamos y coordinamos, colaborando estrechamente con gobiernos, universidades y el sector privado. Asesoramos a los gobiernos en materia de políticas y facilitamos la toma de decisiones basada en evidencias mediante investigaciones rigurosas, conocimientos científicos de vanguardia y mediciones fiables. Al crear consorcios y ecosistemas a escala nacional e internacional, impulsamos avances tecnológicos y metodológicos que contribuyen a hacer realidad una sociedad segura, sostenible, saludable y digital, además de fortalecer la capacidad generadora de valor de la economía neerlandesa. https://www.tno.nl/en/

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