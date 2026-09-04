Haier anuncia una alianza global con la UEFA Champions League

(Información remitida por la empresa firmante)

Este nuevo hito en el desarrollo de la marca fortalece la relación de Haier con sus consumidores a nivel mundial.

BERLIN, 4 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Haier, la marca líder mundial en electrodomésticos, anunció hoy una alianza global con UC3. En virtud de esta alianza, Haier se convertirá en Socio Global de la UEFA Champions League desde la temporada 2027/28 hasta la 2030/31.

Esta alianza de cuatro años, que se extiende desde el 1 de julio de 2027 hasta el 30 de junio de 2031, otorga a Haier los derechos exclusivos a nivel mundial en las categorías de electrodomésticos, televisores y pantallas comerciales en diversas competiciones de clubes de la UEFA, incluida la UEFA Champions League.

Más que un patrocinio comercial, la colaboración describe la transición de Haier de una empresa de electrodomésticos reconocida a nivel mundial hacia el desarrollo de una relación más profunda con los consumidores de todo el mundo.

"Esta asociación representa un hito clave en la estrategia de marca global de Haier", afirmó Wang Meiyan, vicepresidente y director de marca de Haier Group. "La UEFA Champions League reúne a millones de aficionados en todo el mundo a través de una búsqueda compartida de la excelencia. A través de esta colaboración, pretendemos acercar la pasión y el espíritu de los campeones a la vida cotidiana de los consumidores, creando nuevas posibilidades a través de tecnologías inteligentes".

"Nos complace dar la bienvenida a Haier como nuevo socio global de la UEFA Champions League. Su presencia internacional, su capacidad de innovación y su ambición por crear experiencias cada vez más relevantes para las personas hacen de Haier un socio ideal para la competición. Juntos, nuestro objetivo es desarrollar nuevas oportunidades para conectar con los aficionados de todo el mundo y acercarlos aún más a nuestras competiciones, al tiempo que celebramos la emoción, la excelencia y el sentido de pertenencia que hacen único al fútbol europeo", dijo Guy-Laurent Epstein, codirector general, UC3.

Del reconocimiento global a la conexión global

Al entrar a los mercados internacionales en 1991, Haier fue una de las primeras empresas chinas en buscar el crecimiento global mediante la creación de sus propias marcas, en lugar de depender de las exportaciones de productos. A lo largo de las décadas, Haier ha establecido una sólida presencia local en más de 200 países y regiones, con posiciones de liderazgo en más de 30 mercados.

Esta presencia global está respaldada por una red de 10 centros de I+D, 35 parques industriales y 173 centros de fabricación en todo el mundo. Al combinar capacidades globales con conocimiento local, Haier desarrolla productos, soluciones y experiencias adaptadas a las diversas necesidades de los consumidores en todos los mercados.

Este enfoque ha impulsado un reconocimiento global sostenido. Haier se ha posicionado como la marca número uno mundial de electrodomésticos por volumen de ventas minoristas durante 17 años consecutivos y ha sido reconocida entre las 100 marcas globales más valiosas de Kantar BrandZ durante ocho años consecutivos.

Partiendo de esta trayectoria, Haier continuará fortaleciendo su presencia en mercados premium, al tiempo que desarrolla marcas, productos y soluciones que respondan a las expectativas cambiantes de los consumidores y creen nuevas posibilidades para una vida inteligente.

Liderando a través de la tecnología, conectando a través del deporte

La tecnología ha sido durante mucho tiempo un motor clave del desarrollo global de Haier. A medida que la IA se integra cada vez más en productos, escenarios conectados y ecosistemas de vida inteligente, Haier está expandiendo su enfoque, pasando de la innovación de productos individuales a experiencias más integradas en el hogar.

La interconexión entre el desarrollo tecnológico en la vida cotidiana y la importancia cultural del deporte proporciona una plataforma poderosa para establecer relaciones más estrechas con los consumidores. Durante más de dos décadas, Haier ha desarrollado una cartera global de patrocinios deportivos que abarca clubes de fútbol líderes, como el Paris Saint-Germain y el Liverpool Football Club, así como importantes eventos deportivos internacionales como el Abierto de Australia y Roland-Garros.

A lo largo de los años, el marketing deportivo de Haier ha evolucionado, pasando de aumentar la visibilidad de la marca a crear conexiones más profundas con los consumidores a través de patrocinios deportivos globales y experiencias relevantes a nivel local. Más allá del fútbol y los eventos deportivos internacionales consolidados, Haier ha ampliado su cartera deportiva a otros mercados, como el bádminton, el maratón, el críquet y el baloncesto.

La alianza con las competiciones de clubes de la UEFA, incluyendo la UEFA Champions League, la Supercopa de Europa, las finales de la UEFA Youth League y las finales de la UEFA Futsal Champions League, representa la siguiente etapa de este camino. Al combinar la pasión y la excelencia del fútbol de élite con las posibilidades de la vida inteligente, Haier busca crear experiencias que trasciendan el estadio y se integren en el día a día de los consumidores.

Presentada durante IFA 2026 en Berlín, una de las ferias líderes mundiales de electrónica de consumo y electrodomésticos, esta alianza refuerza el compromiso de Haier de fortalecer sus vínculos con los consumidores de todo el mundo. Junto con la UEFA Champions League, Haier conectará el espíritu de los campeones con la vida inteligente, creando nuevas experiencias para consumidores y aficionados de todo el mundo.

ACERCA DE HAIER GROUP

Fundado en 1984, Haier Group es un proveedor líder mundial de soluciones para mejorar la vida y la transformación digital, con el propósito de "Más creatividad, más posibilidades". La compañía cuenta con 10 centros de I+D, 35 parques industriales y 173 centros de fabricación, alcanzando una facturación global de 59.800 millones de dólares en 2025. Haier ha figurado en el ranking Kantar BrandZ Top 100 de las marcas globales más valiosas durante 8 años consecutivos. Además, ha ocupado el primer puesto en el ranking Euromonitor International Global Major Appliances Brand durante 17 años consecutivos. Haier cuenta con 8 empresas cotizadas en bolsa, y su filial Haier Smart Home figura entre las Fortune Global 500 y las Fortune World's Most Admired Companies.

ACERCA DE UC3

UC3 une a la UEFA, organismo rector del fútbol europeo, y a la Federación Europea de Clubes de Fútbol (EFC), que representa a más de 800 de los mejores clubes europeos, en torno a una nueva visión para la gestión de los derechos comerciales de las competiciones de clubes de la UEFA (las "UCC"). Es la entidad comercial responsable de generar ingresos a partir de las UCC y de crear valor para sus socios. UC3 supervisa la gestión, venta y distribución de todos los derechos comerciales (incluidos los derechos de medios, patrocinio y licencias) de las principales competiciones de clubes masculinos y femeninos de la UEFA.

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