Hanwha Power obtiene la aprobación de principio de ABS para un buque de suministro de GNL de 22.000 CBM

(Información remitida por la empresa firmante)

-Hanwha Power obtiene la aprobación de principio de ABS para el diseño conceptual de un buque de suministro de GNL de 22.000 CBM

Participó conjuntamente en GASTECH 2026 junto a Hanwha Ocean y Hanwha Engines, exhibiendo las soluciones integradas del Grupo para los sectores marítimo y energético.

Implementó tecnología de carga múltiple para GNL y amoníaco, así como un sistema de propulsión híbrida eléctrica.

Reforzó la competitividad de un paquete integrado de ingeniería y aprovisionamiento mediante la incorporación de las tecnologías clave del Grupo.

SEUL, Corea del Sur, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hanwha Power anunció el 15 de septiembre que ha obtenido la Aprobación de Principio (AiP) de la American Bureau of Shipping (ABS) para el diseño conceptual de un buque de abastecimiento de GNL de 22.000 metros cúbicos, en el marco de GASTECH 2026, la mayor feria mundial del sector del gas y la energía, celebrada en Bangkok, Tailandia.

En GASTECH 2026, Hanwha Power operó un stand conjunto con las principales filiales marinas y energéticas, incluidas Hanwha Ocean y Hanwha Engines, mostrando soluciones marinas integrales, desde transiciones de embarcaciones ecológicas y sistemas de propulsión hasta equipos marinos y tecnologías relacionadas.

La ceremonia de presentación del certificado se llevó a cabo el 15 de septiembre, hora local, y asistieron el jefe de la división comercial de soluciones marinas de Hanwha Power, Hoon-min Kim, el vicepresidente Jong-kyu Hwang, quien supervisa las soluciones técnicas, y representantes clave de ABS.

Con este AiP, Hanwha Power ha completado su línea de buques de abastecimiento de GNL de mediana y gran escala, que van desde 7.500 a 22.000 CBM.

Una característica clave es la capacidad de carga múltiple de GNL y amoníaco del diseño, que permite el transporte tanto de GNL como de amoníaco, un combustible limpio emergente de próxima generación. El diseño incorpora tecnología de contención de carga de acero con alto contenido de manganeso, Mc-CⓇ, que permite la adaptación a futuros combustibles alternativos con modificaciones mínimas, proporcionando a los armadores una mayor flexibilidad y competitividad a largo plazo.

Dada la naturaleza de las operaciones costeras de los buques de abastecimiento de combustible (bunkering), Hanwha Power implementó un sistema de propulsión híbrida eléctrica que integra la conexión a la red eléctrica en tierra (OPS) con un sistema de almacenamiento de energía (ESS). Esto minimiza las emisiones nocivas durante el atraque o la navegación en zonas costeras, al tiempo que mejora la eficiencia operativa y el rendimiento económico.

Asimismo, Hanwha Power incorporó tecnologías clave del Grupo, tales como grupos electrógenos de combustible dual, sistemas ESS, integración de sistemas de energía eléctrica, sistemas de automatización integrada y sistemas de manejo de carga. Mediante esta integración, la empresa busca maximizar la competitividad y las sinergias de su paquete integral de ingeniería y aprovisionamiento (EP).

"Esta Aprobación en Principio (AiP) de ABS constituye otro hito importante que demuestra la fiabilidad tecnológica y la viabilidad comercial de Hanwha Power en el mercado mundial de buques ecológicos", afirmó Hoon-min Kim, director de la División de Negocio de Soluciones Marinas de Hanwha Power. "Aprovechando las capacidades diferenciadas de tecnología limpia del Grupo Hanwha, seguiremos ofreciendo a los armadores de todo el mundo soluciones integradas y optimizadas para facilitar la transición hacia un transporte marítimo más sostenible".

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/hanwha-power-obtiene-la-aprobacion-de-principio-de-abs-para-un-buque-de-suministro-de-gnl-de-22-000-cbm-302879759.html