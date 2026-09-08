Harmonic presenta la plataforma de inteligencia cOS SensAI para operaciones de banda ancha (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva plataforma de inteligencia de banda ancha independiente del proveedor reduce la complejidad operativa y mejora la calidad del servicio para los proveedores de servicios de banda ancha

SAN JOSE, California, 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Harmonic (NASDAQ: HLIT) presentó hoy cOS SensAI™, una plataforma de inteligencia basada en software, independiente del proveedor, que unifica datos heterogéneos de cualquier fuente en la red de un operador de banda ancha, creando una única capa de información coherente. SensAI transforma datos operativos complejos en información clara y práctica, lo que permite a los proveedores de servicios de banda ancha gestionar proactivamente sus operaciones, mejorar la experiencia de los suscriptores, aumentar el Net Promoter Score y fidelizar a sus clientes a largo plazo.

"El próximo capítulo del éxito en los servicios de banda ancha estará marcado por la inteligencia operativa, que mejora continuamente la experiencia del suscriptor a la vez que reduce los costes operativos. En lugar de alternar reactivamente entre paneles de control, los operadores ahora pueden aprovechar sus datos para obtener información útil y anticiparse a las necesidades futuras", afirmó Nimrod Ben-Natan, presidente y consejero delegado de Harmonic. "Nacida de la colaboración con los principales proveedores de servicios de banda ancha, cOS SensAI marca el comienzo de una nueva era de operaciones proactivas basadas en inteligencia, que proporciona a los operadores de cualquier tamaño la información que necesitan para operar de forma más eficiente, responder con mayor rapidez y ofrecer mejores experiencias al cliente"

cOS SensAI en el mundo realLos principales operadores de banda ancha ya están experimentando el valor de SensAI en entornos reales.

"Correlacionar una información operativa suele implicar extraer datos de una docena de sistemas diferentes distribuidos por nuestra red, herramientas, aplicaciones y los dispositivos domésticos de los clientes, lo que puede ser un proceso tedioso y que consume mucho tiempo", afirmó Pragash Pillai, director de tecnología de Hotwire Communications. "Nos entusiasman los resultados que estamos viendo con SensAI de Harmonic. La plataforma inteligente procesa los datos y nos proporciona un razonamiento claro y rastreable detrás de cada diagnóstico. Esta transparencia ha sido fundamental para que nuestros equipos de NOC e ingeniería resuelvan los problemas con una rapidez asombrosa. Y lo mejor de todo es que podemos integrarnos con los sistemas existentes para ofrecer una visión integral".

"En GCI, conectamos comunidades en todo Alaska, prestando servicio en algunas de las zonas geográficas más remotas y de difícil acceso del país. Esto significa que cada visita de nuestros técnicos y cada hora dedicada a resolver un problema tiene un impacto duradero en nuestro negocio", afirmó Troy Goldie, director de tecnología de GCI. "SensAI está diseñado para guiar a los técnicos no solo hacia la ubicación del problema, sino también hacia la solución, lo que nos ayuda a reducir el tiempo de respuesta. Igualmente importante, esperamos que SensAI contribuya a disminuir el porcentaje de incidencias repetidas, lo que constituye una validación sistemática del buen funcionamiento de nuestra red. Al asociarnos con Harmonic, confiamos en que podremos operar con mayor eficiencia y ofrecer una experiencia diferenciada a nuestros clientes".

Cómo generar valor para los operadores de banda anchaLa firma de análisis Analysys Mason estima que el mercado total al que puede acceder SensAI es de aproximadamente 2.200 millones de dólares al año en los mercados objetivo entre los proveedores de servicios de banda ancha de nivel 2 y más pequeños.

"Para aprovechar al máximo el potencial de la IA en la mejora de la fiabilidad de la red y la experiencia del usuario, los proveedores de banda ancha necesitan la plataforma fundamental adecuada", afirmó Joseph Attwood, analista sénior de Analysys Mason. "Como plataforma de inteligencia integrada, SensAI permite a los proveedores de banda ancha recopilar datos de diversas fuentes, sustituir herramientas fragmentadas y lograr la visibilidad integral necesaria para correlacionar las señales de datos de diferentes dispositivos y sistemas".

Inteligencia en el núcleoSensAI se basa en un modelo en tiempo real, actualizado continuamente, del ecosistema operativo del proveedor de servicios, que incluye dispositivos de red y las relaciones entre sus sistemas. Este modelo se enriquece con una enorme cantidad de datos recopilados de miles de fuentes. SensAI correlaciona los datos y las señales entre los sistemas, explica el razonamiento detrás de cada diagnóstico y automatiza progresivamente los flujos de trabajo que los operadores repiten con mayor frecuencia.

Con SensAI, los proveedores de servicios de banda ancha pueden:

Transformaroperaciones : Simplifique la clasificación de incidencias y elimine las brechas de habilidades para que los equipos dediquen menos tiempo a solucionar problemas urgentes y más tiempo a mejorar la red.

: Simplifique la clasificación de incidencias y elimine las brechas de habilidades para que los equipos dediquen menos tiempo a solucionar problemas urgentes y más tiempo a mejorar la red. Fidelizar a los suscriptores : Actúe en función de predicciones claras y explicables para mejorar la calidad de la experiencia, a menudo antes de que los suscriptores detecten un problema.

: Actúe en función de predicciones claras y explicables para mejorar la calidad de la experiencia, a menudo antes de que los suscriptores detecten un problema. Reducir los costes: Convierta la información por suscriptor en menos visitas técnicas y menos esfuerzo desperdiciado, generando ahorros tangibles.

Para obtener más información sobre SensAI, visite www.harmonicinc.com/cos-sensai. Harmonic presentará la innovadora plataforma de inteligencia artificial SensAI en Connected Britain, del 9 al 10 de septiembre, en el stand J25, y en SCTE TechExpo en Atlanta, del 29 de septiembre al 1 de octubre, en el stand A153.

Para obtener más información sobre Harmonic, visite www.harmonicinc.com.

1. Justin van der Lande and Joseph Attwood, Analysys Mason, "Applying proactive intelligence to fixed broadband access", www.analysysmason.com/research/content/perspectives/fixed-broadband-access-networks-intelligence .

Acerca de HarmonicHarmonic (NASDAQ: HLIT), líder mundial en soluciones de banda ancha virtualizadas, está transformando la conectividad multigigabit. Su plataforma de banda ancha virtualizada cOS™, líder en el sector, su conjunto de soluciones para fibra y DOCSIS, y una creciente cartera de soluciones de inteligencia de red basadas en IA, permiten a los proveedores de servicios de banda ancha simplificar sus operaciones, ofrecer experiencias excepcionales a sus suscriptores y diversificar sus fuentes de ingresos. Con miles de servidores vCMTS y cientos de miles de RPD desplegados globalmente, Harmonic impulsa los servicios de banda ancha de próxima generación con una fiabilidad del 99,999 %. Con un enfoque centrado en el cliente y una larga trayectoria de innovación, Harmonic apoya a los proveedores de servicios de banda ancha en cada etapa de la evolución de su red. Para más información, visite www.harmonicinc.com.

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