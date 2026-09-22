Hedia obtiene la aprobación para ampliar la atención digital de la diabetes a pacientes pediátricos

(Información remitida por la empresa firmante)

-Hedia obtiene la aprobación regulatoria para ampliar la atención digital de la diabetes a pacientes pediátricos

La certificación MDR actualizada permite ofrecer atención pediátrica, brindar un mayor soporte para los regímenes de insulina y ampliar la conectividad de dispositivos, tanto en la aplicación independiente de Hedia como en las plataformas de sus socios.

COPENHAGUE, Dinamarca, 22 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hedia, una empresa danesa de terapias digitales, anunció un importante hito normativo tras obtener la certificación oficial conforme al Reglamento sobre Productos Sanitarios (MDR) para ampliar su servicio digital de apoyo a la diabetes a la atención pediátrica. Esta autorización permite a Hedia eliminar la restricción de edad mínima de 18 años, facilitando así que padres, tutores y cuidadores utilicen la aplicación Hedia Diabetes Assistant para niños y adolescentes menores de 18 años, además de su uso directo por parte de adultos.

Para las familias que gestionan la diabetes tipo 1 en niños, esta aprobación facilita una atención más sencilla y colaborativa. La actualización permitirá contar con asistencia pediátrica tanto en la aplicación independiente Hedia como mediante su integración en plataformas de salud digital asociadas, garantizando así la continuidad de los flujos de trabajo clínicos.

Asimismo, la certificación posibilita regímenes de insulina flexibles con parámetros de tratamiento más amplios, adaptables a las necesidades de los pacientes jóvenes. También amplía las capacidades de gestión de datos, ofreciendo una conectividad fluida entre sistemas de monitorización continua de glucosa (CGM), plumas inteligentes, relojes inteligentes y plataformas de salud móvil.

Rasmus Kofoed, consejero delegado de Hedia, comentó:

"Al alcanzar este hito normativo, podemos ampliar nuestro enfoque hacia las clínicas pediátricas y los equipos especializados que atienden a pacientes jóvenes. El tratamiento de la diabetes en niños exige precisión, flexibilidad y confianza. Gracias a la eliminación de la restricción de edad y a la aprobación para dar soporte a una gama más amplia de regímenes y dispositivos, estamos en condiciones de establecer los vínculos necesarios para conectar directamente las clínicas con las familias en sus hogares. Nuestro objetivo es agilizar el acceso a los datos para los profesionales sanitarios, los cuidadores y los pacientes, haciendo que el tratamiento diario sea más sencillo, seguro y conectado".

Al cerrar la brecha entre la atención en el hogar, los datos de los dispositivos y la supervisión clínica, Hedia está preparada para facilitar el cuidado diario de la diabetes a las familias y, al mismo tiempo, favorecer un mejor control glucémico. El desarrollo y el lanzamiento de estas funcionalidades comenzarán en breve.

Acerca de Hedia

Fundada en 2016, Hedia desarrolla soluciones de terapéutica digital que ayudan a adultos, niños y familias con diabetes insulinodependiente a gestionar su tratamiento con insulina. Hedia Diabetes Assistant facilita el cálculo de dosis de insulina utilizando datos de glucosa provenientes de monitores continuos de glucosa (CGM), glucómetros (BGM) y plumas inteligentes conectados; permite el recuento de carbohidratos mediante una base de datos de alimentos integrada y ofrece asistencia para la actividad física. Hedia colabora con profesionales sanitarios, equipos clínicos y socios del sector de la salud digital para mejorar el control de la diabetes a través de una atención conectada y basada en datos.

Sitio web: www.hedia.com

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