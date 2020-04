Heska Corporation completa la adquisición de scil animal care para convertirse en líder mundial (2)

Acerca de HeskaHeska Corporation fabrica, desarrolla y vende productos avanzados de diagnóstico veterinario y de atención sanitaria especializada a través de sus dos segmentos de negocio: Core Companion Animal Health ("CCA") y Other Vaccines and Pharmaceuticals ("OVP"). El segmento de CCA incluye instrumentos de pruebas y consumibles de Point of Care Laboratory, principalmente en el marco de un modelo único de suscripción plurianual, productos de imágenes digitales, programas informáticos y servicios, servicios de datos, pruebas de alergia e inmunoterapia, y ofertas de uso único como pruebas de diagnóstico en las clínicas y productos preventivos contra los parásitos del corazón. El segmento OVP incluye la producción de vacunas de marca propia y la producción farmacéutica en virtud de acuerdos y canales de terceros, principalmente para la salud de los animales de rebaño.

Declaraciones prospectivasEste documento contiene información de futuro relacionada con la Compañía. Esta información de declaración prospectiva generalmente incluye declaraciones que son predictivas que son de naturaleza predictiva y dependen o se refieren a acontecimientos o condiciones futuros, e incluyen palabras como "cree", "planifica", "anticipa", "espera", "pretende", "estrategia", "futuro", "oportunidad", "puede", "hará", "debería", "podría", "potencial" o expresiones similares. Todas las declaraciones del presente documento, salvo los hechos históricos, son declaraciones de carácter prospectivo y se basan en una serie de supuestos que, en última instancia, podrían resultar inexactos y hacer que los resultados reales se desvíen materialmente de las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas que figuran en el presente documento incluyen, entre otras cosas, declaraciones relativas a ventas futuras, porcentajes de división de ventas, porcentajes de geografía de ventas, participación en el mercado, objetivos estratégicos, proyecciones de efectivo en mano, escenarios de mercado, incertidumbres relacionadas con la capacidad de Heska para vender y comercializar sus productos de manera económicamente sostenible, incluso en relación con las diversas costumbres, culturas, idiomas y ciclos de ventas, incertidumbres con respecto a los climas económicos extranjeros y la conversión prevista de las acciones preferentes en acciones ordinarias. Esas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, incluida, entre otras cosas, la obtención de la aprobación de los accionistas para aumentar el número de acciones ordinarias autorizadas por el Certificado de Constitución reformulado de la Compañía, en su forma enmendada. Entre los factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los asuntos expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas, se incluyen las incertidumbres con respecto a la pandemia mundial de COVID-19, la capacidad de la Compañía para integrar eficazmente las condiciones de scil, mercado y moneda, el rendimiento de scil con respecto a las obligaciones posteriores al cierre, el rendimiento futuro de los clientes, proveedores y distribuidores recientemente adquiridos por la Compañía y los factores establecidos en el apartado "Factores de riesgo" del informe anual más reciente de la Compañía del Formulario 10-K y los posteriores informes trimestrales del Formulario 10-Q.

(1) La información contenida en este comunicado de prensa sobre la cuota y la posición en el mercado se deriva de la información y los datos disponibles públicamente divulgados por fuentes de terceros y de las estimaciones internas de Heska basadas en esa información y esos datos, así como de los datos de scil y los conocimientos de Heska sobre la industria. Heska no ha verificado de forma independiente la información y los datos revelados por fuentes de terceros y no puede asegurar su exactitud o integridad. Además, las estimaciones internas de Heska y los datos de los cilindros no han sido verificados independientemente. Los datos y la información presentados en este comunicado de prensa excluyen específicamente los productos y servicios que no se proporcionan sobre la base de un analizador de "punto de atención", incluidos los servicios de un laboratorio central de referencia y las pruebas "rápidas" de un solo uso.

