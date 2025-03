HFCL Introduces EkaTM Fiber at FTTH Conference 2025; Redefines Connectivity for European Telcos

(Información remitida por la empresa firmante)

HFCL presenta la fibra Eka™ en la Conferencia FTTH 2025; redefine la conectividad para las empresas de telecomunicaciones europeas

AMSTERDAM, 26 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- HFCL Limited (HFCL), líder mundial en soluciones de telecomunicaciones de última generación, presentó hoy su innovadora fibra óptica Eka™ en la Conferencia FTTH 2025 en Ámsterdam. Diseñada en colaboración con operadores de telecomunicaciones europeos, la fibra Eka™ de HFCL, "Hecha en India", aborda las deficiencias de FTTH en zonas rurales de Europa, los desafíos de las curvas urbanas y la demanda de backhaul 5G, combinando la experiencia tecnológica de la India con las prioridades del Pacto Verde Europeo para una conectividad a prueba de futuro donde más se necesita.

La fibra óptica HFCL Eka™ está diseñada para satisfacer la creciente demanda de infraestructura de banda ancha fiable, escalable y preparada para el futuro en redes FTTH, metropolitanas y de larga distancia. Con una atenuación significativamente baja y un rendimiento de macroflexión que supera los estándares ITU-T G.657.A1, Eka™ garantiza una pérdida de señal mínima y una resiliencia excepcional, crucial para despliegues de alta densidad en entornos urbanos y rurales de Europa. Esta fibra monomodo ofrece pérdidas ópticas reducidas y mayor capacidad de transmisión a grandes distancias, lo que la convierte en la opción ideal para las empresas de telecomunicaciones que buscan mejorar la conectividad de última milla y respaldar los despliegues de 5G.

Características principales de la fibra óptica HFCL Eka™:

• Cumple con la norma ITU-T G.657.A1: se integra a la perfección con la infraestructura de fibra moderna.

• Atenuación de pérdida significativamente baja: garantiza una eficiencia de señal inigualable a largas distancias.

• Resistencia superior a la macroflexión: supera los estándares G.657.A1, ideal para curvas cerradas en despliegues densos.

• Aplicaciones versátiles: optimizado para redes FTTH, metropolitanas y de larga distancia, compatible con conectividad escalable de alta velocidad.

Harsh Pagay, presidente ejecutivo de OF & OFC de HFCL, destacó la importancia estratégica de HFCL Eka™: "Para nosotros, la fibra óptica no es solo un producto, es una alianza. En Europa, donde las empresas de telecomunicaciones buscan un equilibrio entre sus ambiciosos objetivos de sostenibilidad y la urgente demanda de redes hiperescalables, nos comprometemos a cocrear soluciones como Eka™ que simplifican la complejidad. Nuestros equipos priorizan la colaboración estrecha, garantizando que cada despliegue se ajuste a las prioridades regulatorias, ambientales y de rendimiento únicas de Europa. No se trata de vender fibra, sino de construir una infraestructura que crezca con las comunidades".

La fibra Eka™ de HFCL subraya el compromiso de la empresa con la innovación y la sostenibilidad ambiental, aprovechando sus instalaciones de fabricación de vanguardia en Hyderabad, Goa, Chennai y Hosur. Estas instalaciones producen fibra óptica de alta calidad, incluyendo cables de fibra óptica con diferentes diseños y accesorios ópticos para centros de datos. Reconocida en más de 30 países, HFCL es un socio de confianza para empresas de telecomunicaciones, empresas y gobiernos, ofreciendo soluciones integradas con el respaldo de sólidos centros de I+D en Gurgaon, Bengaluru e Hyderabad.

La Conferencia FTTH 2025 de Ámsterdam ofrece el escenario perfecto para que HFCL muestre el potencial de la fibra Eka™ y transforme el panorama digital europeo. Se invita a los asistentes a visitar el stand de HFCL para explorar Eka™, interactuar con expertos del sector y descubrir cómo esta innovadora solución de fibra está transformando el futuro de la conectividad.

