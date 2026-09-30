HiBy presenta oficialmente los productos de la colaboración con Cyberpunk 2077

(Información remitida por la empresa firmante)

LEWES, Del., 30 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Tras el anuncio de la colaboración a principios de este año, HiBy ha presentado oficialmente los primeros productos fruto de la colaboración entre su submarca HiBy Digital y Cyberpunk 2077.

Desde que CD PROJEKT RED lanzó Cyberpunk 2077 en 2020, el entorno de mundo abierto de Night City, su elenco de personajes memorables y complejos, y su narrativa que invita a la reflexión —abordando temas como la tecnología, la mortalidad y la brecha entre quienes ostentan el poder y quienes carecen de él— han dejado una huella duradera en los jugadores de todo el mundo.

La colaboración cuenta actualmente con dos productos: los auriculares para juegos HiBy Digital PULSE y la tarjeta de sonido externa HiBy Digital GRID. Ambos productos incorporan elementos visuales inspirados en el universo de Cyberpunk 2077, trasladando algunos de los rasgos más distintivos de Night City a la gama de audio para juegos de HiBy Digital.

Se han revelado tres ediciones temáticas: la Edición V, la Edición SAMURAI y la Edición ARASAKA.

La edición V se inspira en V, el protagonista de Cyberpunk 2077. La edición SAMURAI incorpora elementos visuales asociados a Johnny Silverhand y a la banda SAMURAI, mientras que la edición ARASAKA se inspira en la identidad visual de la Corporación Arasaka. Cada edición presenta un diseño distintivo, con sus propios colores, gráficos, texturas y detalles que reflejan su temática correspondiente.

Además de las tres ediciones ya reveladas, HiBy Digital también ha anticipado una cuarta edición limitada, la PULSE Limited Edition, cuya identidad y detalles adicionales se anunciarán más adelante.

HiBy cuenta con más de una década de experiencia en la industria del audio, desarrollando una amplia gama de productos que incluye reproductores de audio digital, auriculares, amplificadores de auriculares, DAC y equipos de audio de escritorio. A lo largo de los años, HiBy y HiBy Digital también han explorado colaboraciones que unen el audio con propiedades intelectuales de renombre mundial, como EVANGELION y Hatsune Miku.

Este anuncio supone la primera presentación pública oficial de los diseños de productos fruto de la colaboración entre HiBy Digital y Cyberpunk 2077. Las especificaciones detalladas, los precios, la disponibilidad y más información sobre los productos se darán a conocer en el futuro.

ContactoWilliam Yuengbd@hiby.com

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