HiBy W4: Un DAC/AMP portátil que fusiona Hi-Fi inalámbrica y con cable

LEWES, Del., 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- HiBy ha anunciado oficialmente el nuevo miembro de la Serie W: HiBy W4.. Se trata de un nuevo DAC/AMP con un diseño portátil y moderno, como un auténtico swingman con dos modos de reproducción, que reproduce música en alta resolución con y sin cables. Con el lanzamiento del W4, HiBy busca fusionar la comodidad de la tecnología inalámbrica con la alta fidelidad de la tecnología con cable.

Para cubrir cualquier escenario, HiBy W4 presenta un diseño flexible con clip y fijación magnética. Colócalo donde quieras y llévalo contigo. Su diseño magnético se adapta a smartphones o fundas, como accesorio "MagSafe". El modo de descarga, implementado en el reproductor de audio digital HiBy, aísla la alimentación del smartphone, evita que se descargue la batería y reduce las interferencias. Incorpora una batería de 1.500 mAh para garantizar una mayor autonomía.

HiBy W4 es un accesorio elegante y un accesorio esencial para todos. Su diseño de color contrastante, con la pantalla negra sobre el módulo de colores brillantes del otro lado, resulta atractivo a simple vista. Su pantalla táctil de 2 pulgadas ofrece un funcionamiento completo y visualización de álbumes (en modo Bluetooth). Esto significa que puedes controlar directamente el emparejamiento, la reproducción/pausa y la configuración del W4. Esta función, excepcional en la categoría DAC/AMP, mejora significativamente la experiencia del usuario.

El rendimiento de audio es un aspecto fundamental y fiable de HiBy. HiBy W4 integra dos chips DAC Cirrus Logic CS43198, junto con dos amplificadores de auriculares, compatibles con PCM de hasta 768 kHz/32 bits y DSD512 nativo. Sus dos osciladores de cristal activos de bajo ruido de fase a 45,1584 MHz y 49,152 MHz garantizan una reproducción de audio precisa. HiBy W4 ofrece salidas estéreo balanceadas de 3,5 mm y 4,4 mm. En modo balanceado, el W4 ofrece hasta 475 mW de potencia de salida, capaz de alimentar fácilmente una amplia gama de monitores intraauriculares. Para un rendimiento inalámbrico óptimo, los HiBy W4 incorporan el chipset Bluetooth insignia QCC5181 de Qualcomm, compatible con Bluetooth 5.4, y una completa colección de códecs de alta calidad, como aptX Adaptive, Snapdragon Sound, aptX Lossless, aptX HD, LDAC, AAC y SBC, lo que permite una transmisión de audio de alta resolución con estabilidad y baja latencia.

Los HiBy W4 ya están disponibles por 99 dólares estadounidenses en la tienda online oficial de HiBy.

Contacto:William Yuengbd@hiby.com

