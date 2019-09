El Higher Committee of Human Fraternity presenta el diseño para la Abrahamic Family House

Publicado 23/09/2019 12:58:41 CET

NUEVA YORK, 23 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- El Higher Committee of Human Fraternity se ha reunido para llevar a cabo una reunión mundial en la New York Public Library a través de la cual ha compartido con los accionistas la misión de progresar dentro de la cultura del respeto mutuo y el diálogo en todos los trasfondos, creencias y nacionalidades.

https://mma.prnewswire.com/media/999124/Higher_Committee.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/999124/Higher_Committee.jpg]

El nuevo organismo tiene poder para proporcionar dirección y asesoramiento acerca de conseguir los objetivos del documento sobre Human Fraternity for World Peace and Living Together firmado por Su Santidad el Papa Francisco, de la Iglesia Católica y del Gran Imán de al-Azhar, Su Eminencia Sheikh Ahmed el-Tayeb, en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), durante la visita papal celebrada en febrero de este año.

Tras la reunión inaugural celebrada por el Higher Committee en el Vaticano a principios de mes, la reunión de Nueva York fue la segunda vez en la que el Higher Committee se reunió en un plazo de tiempo de dos semanas, marcando el inicio de un viaje audaz y colaborador para explorar cómo las personas de buena voluntad de todas las fes pueden crear una comprensión mutua y la paz mundial.

Uno de los primeros proyectos para el Higher Committee ayudará a guiar a su Abrahamic Family House, que estará situada en la Saadiyat Island de Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Como reflejo del documento de Human Fraternity, una iglesia, mezquita y sinagoga compartirán por vez primera el espacio colectivo, sirviendo como comunidad para el diálogo entre religiones y su intercambio, además de alimentar los valores de la coexistencia pacífica y aceptación entre las creencias, nacionalidades y culturas diferentes.

El diseño de la Abrahamic Family House, llevado a cabo por el prestigioso arquitecto de nivel mundial Sir David Adjaye OBE, se presentó en el evento de Nueva York.

Reflejando esta iniciativa histórica, Su Eminencia Electa Miguel Ángel Ayuso Guixot, director general del Pontifical Council for Interreligious Dialogue y miembro del Higher Committee, afirmó: "Este esfuerzo es un momento enormemente conmovedor para la humanidad. A pesar de que en las notcias se suele mostrar lo tristemente maligno, odiado y dividido, existe un mar oculto de bondad que está creciendo, y que nos lleva a tener esperanza en el diálogo, conocimiento recíproco y tener la posibilidad de construir - junto a los seguidores de otras religiones y todos los hombres y mujeres de buena voluntad - un mundo de fraternidad y paz. Quiero agradecer a los EAU el compromiso concreto que se ha mostrado en nombre de la fraternidad humana".

El Juez Mohamed Mahmoud Abdel Salam, miembro del Higher Committee y antiguo asesor del Gran Imán de al-Azhar, Su Eminencia Sheikh Ahmed el-Tayeb, destacaron con motivo de esta ocasión: "La formación del comité llega en un momento importante, y ha necesitado de que todos los amantes de la paz se unan y lleven sus esfuerzos hacia la misma dirección para propagar la coexistencia, hermandad y tolerancia por todo el mundo. Me ha llegado esta energía y determinación de propagación de los principios del documento de la Human Fraternity para lograr la seguridad, coexistencia y paz para todo el mundo. Estoy sorprendido de las preocupaciones de humanidad mutua que Su Santidad el Papa Francisco de la Iglesia Católica y el Gran Imán de al-Azhar, Su Eminencia Sheikh Ahmed el-Tayeb, han compartido cuando se reunieron el pasado mes de febrero, mostrándose determinados para conseguir la felicidad para toda la humanidad, sin tener en cuenta la religión o nacionalidad".

Rabbi M. Bruce Lustig, Rabino Senior en la Washington Hebrew Congregation y miembro del Comité Superior, comentó: "Se trata de una oportunidad importante para todos los que creen en el poder de la fe y de la humanidad. Nos va a ayudar a construir puentes entre los líderes religiosos y comunidades, además de impulsar la paz y armonía en una era que a menudo está demasiado definida por la diferencia. Es un honor formar parte de un grupo estimado que trabaja para hacer que el amor gane al odio, la justicia reine sobre la injusticia y la fe triunfe sobre el miedo".

Sir David Adjaye, fundador y director general de Adjaye Associates, comentó: "Es un gran honor que se haya elegido nuestro diseño. Creo que la arquitectura debería trabajar para consagrar el tipo de mundo en el que deseamos vivir, un mundo de tolerancia, apertura y avance constante. El diseño de arquitectura y paisajismo puede interpretar la estructura y principios de un lugar, hasta llegar a avanzar en la conversación, evaluando las presunciones actuales acerca del mundo y descubriendo de forma más directa lo que un lugar pude proporcionar de vuelta. Como arquitecto quiero crear un edificio que comience a disolver la noción de diferencia jerárquica - debe representar la universalidad y totalidad - algo que sea superior y que mejore la riqueza de la vida humana. Esperamos haber establecido un plan para conseguir un espacio hermoso y estimulante que celebre las tres fes y estimule el diálogo y el conocimiento en un momento vital para el mundo. Integrado en la capital de los EAU, el espacio estará abierto al mundo, y nuestra esperanza es que por medio de estos edificios, la gente de todo tipo de fe y de todas las sociedades pueda aprender y dirigirse a su misión de coexistencia pacífica para las generaciones venideras".

Se eligió un diseño contemporáneo tras un riguroso proceso en el que se incluyeron arquitectos de diversos trasfondos y fes de todo el mundo. El diseño de Adjaye es particularmente sorprendente, e incorpora espacios de adorno separados para cada una de las religiones, además de un espacio compartido para colaborar y para reuniones informales. Como concepto de diseño moderno refleja además el objetivo de crear un espacio duradero para las generaciones futuras.

