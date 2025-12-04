Hightekers adquiere Serviap Global para fortalecer las capacidades globales de EOR

Roger Oudiz, Chairman of Hightekers - HIGHTEKERS/PR NEWSWIRE

LONDRES y MEXICO CITY, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hightekers, proveedor global de soluciones de gestión de Employer of Record (EOR), nóminas, freelancers y trabajadores independientes, anunció hoy la adquisición de Serviap Global, proveedor líder de servicios de EOR y gestión de trabajadores independientes con sede en Latinoamérica. Esta adquisición marca un hito importante en la continua expansión global del Grupo Hightekers.

Tras la adquisición de Eos Global Expansion, empresa centrada en Asia, en abril, la incorporación de Serviap Global amplía la presencia operativa directa de Hightekers a 40 países, con más de 100 más atendidos a través de su red de socios certificados. A medida que la demanda de contratación y empleo global flexible continúa creciendo, el grupo combinado ofrecerá experiencia local a una escala excepcional en Europa, Asia, Oriente Medio, EE.UU. y, ahora, Latinoamérica. Con la incorporación de Serviap, los equipos de Hightekers ahora dan soporte a más de 3.500 trabajadores en todo el mundo.

Simplificando y gratificando el trabajo flexible en todo el mundo

"Esta adquisición refleja nuestra ambición de construir la plataforma global más ágil para el Futuro del Trabajo", afirmó Roger Oudiz, presidente de Hightekers. "Con la incorporación de Serviap Global, consolidamos una sólida presencia en Latinoamérica y continuamos nuestra estrategia de ofrecer a nuestros clientes una experiencia de servicio impecable, totalmente compatible y de primera calidad dondequiera que contraten talento. Juntos, combinamos una profunda experiencia local con alcance global, una capacidad que muy pocos actores del mercado pueden ofrecer".

Unidos por un enfoque centrado en el ser humano

"Estamos encantados de unir fuerzas con Hightekers, cuyo rápido crecimiento y experiencia regional generan mayor valor para nuestros clientes y socios", afirmó Victor Anaya, co-fundador y consejero delegado de Serviap Global. "En nuestro sector, una plataforma tecnológica sólida es esencial, pero cada cliente y contrato tiene necesidades únicas. Al igual que Hightekers, nos enorgullecemos de comprender esas necesidades a través de relaciones estrechas y personales, y nos entusiasma ofrecer este mismo nivel de servicio personalizado a nuestros clientes en todo el mundo".

Una plataforma y una marca globales para 2026

Ahora que los consejeros delegados de las empresas adquiridas forman parte del directorio de Hightekers y aportan hasta 20 años de experiencia en el mercado local, el grupo ha comenzado a ejecutar una hoja de ruta de integración completa, que incluye:

Una marca global unificada para 2026.

para 2026. Una plataforma tecnológica única que facilita la incorporación de clientes, la gestión de la fuerza laboral y el cumplimiento normativo en todos los países.

que facilita la incorporación de clientes, la gestión de la fuerza laboral y el cumplimiento normativo en todos los países. Una oferta global consolidada de servicios que abarca EOR, la gestión de trabajadores independientes, soluciones paraguas y para autónomos, nóminas y cumplimiento normativo global.

que abarca EOR, la gestión de trabajadores independientes, soluciones paraguas y para autónomos, nóminas y cumplimiento normativo global. Herramientas de autoservicio mejoradas para clientes y trabajadores, que permiten una implementación más rápida y una mayor precisión operativa.

Acerca de Hightekers

Fundada en 2016 en Londres y París, Hightekers es un Employer of Record (EOR) global y proveedor de soluciones de fuerza laboral que apoya a personas y empresas de todo el mundo con la contratación internacional, acuerdos laborales que cumplen con las normativas y la gestión de nóminas. El grupo opera actualmente directamente en 40 países de Europa, América, Asia y Oriente Medio, y presta servicio a más de 100 países adicionales a través de su red de socios certificados.

Sitio web: https://www.hightekers.com

Acerca de Serviap Global

Fundada en 2010 en la Ciudad de México, Serviap Global es un proveedor líder de servicios de Employer of Record (EOR) y gestión de trabajadores independientes en Latinoamérica. Con más de 15 años de experiencia, Serviap apoya a las empresas en la contratación y gestión de talento, ayudándolas a expandirse internacionalmente con una guía local confiable.

Sitio web: https://www.serviapgroup.com

