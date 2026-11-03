HIKMICRO presenta los nuevos STELLAR 4.0 y THUNDER 4.0 de resolución 1280 diseñados para los momentos que exigen certeza

(Información remitida por la empresa firmante)

HANGZHOU, China, 3 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El 3 de noviembre de 2026, HIKMICRO presenta los nuevos visores térmicos STELLAR 4.0 y acoplables térmicos THUNDER 4.0, con los modelos insignia SX75LR 4.0 y TQ70CL 4.0 de resolución 1280 estando a la cabeza de una gama que también incluye otros modelos con resolución de 640 píxeles. Bajo el eslogan "Cuando ver se convierte en saber", esta nueva generación combina tecnología de imagen térmica avanzada, ópticas diseñadas para cada aplicación y un diseño perfeccionado que responde a las necesidades del cazador, proporcionando información más clara y útil incluso cuando las condiciones adversas dificultan la interpretación de una escena.

Para los usuarios experimentados en visión térmica, detectar la presencia de algo es solo el comienzo. A mayores distancias, con mayor aumento o cuando el fondo presenta muchos elementos, los detalles importantes pueden ser más difíciles de distinguir y la escena más amplia, más difícil de interpretar. En estos momentos, el reto no se basa tan solo en ver más, sino en tener una información clara para comprender con mayor confianza lo que tiene delante el cazador.

Este paso de ver a saber es la esencia de las nuevas familias STELLAR 4.0 y THUNDER 4.0. En lugar de incorporar tecnología por el mero hecho de innovar, HIKMICRO combina la calidad de imagen, la óptica, el diseño y la facilidad de manejo para ofrecer información más útil y reducir la incertidumbre en situaciones reales de caza. Cuando la tecnología avanzada funciona de forma intuitiva y pasa a un segundo plano, el cazador puede concentrarse en lo que tiene delante y confiar en la experiencia y el criterio que ha adquirido con el tiempo.

Innovación que responde a las necesidades del cazador

Para los cazadores experimentados, los avances que realmente marcan la diferencia no se miden por una única especificación técnica, sino por su rendimiento y utilidad en el campo. Lo importante es que permitan apreciar mejor los detalles, faciliten un manejo más intuitivo o hagan que el control del dispositivo resulte más sencillo durante la actividad cinegética. Bajo la premisa de la marca de mejorar lo que realmente importa (Refine What Matters), los nuevos STELLAR 4.0 y THUNDER 4.0 centran sus mejoras en situaciones reales de uso: desde la cantidad de información que ofrece la primera imagen hasta la facilidad con la que cada dispositivo se adapta a los hábitos del cazador y al equipo que ya utiliza.

Certeza a primera vista

Una mayor resolución resulta especialmente útil cuando permite aprovechar los detalles adicionales desde el primer momento. Los últimos modelos X-1280 presentan un diseño óptico completamente nuevo, que combina sus sensores 1280 con distancias focales de 70 mm o superiores para ofrecer más detalles capturados en la primera imagen. En lugar de tener que hacer zoom o ajustes adicionales para encontrar información relevante, los cazadores obtienen una visión clara y completa desde el momento en que miran a través del dispositivo.

En el modelo SX75LR 4.0, el aumento base de 3,0x está específicamente diseñado para apreciar mejor los detalles de objetivos lejanos sin perder el contexto del entorno. De este modo, tanto el objetivo como lo que lo rodea permanecen visibles al mismo tiempo, ofreciendo una imagen inicial más clara, completa y fácil de interpretar.

Sensación de control desde el primer uso

Las prestaciones más avanzadas resultan más intuitivas cuando se adaptan a los hábitos que el cazador ya conoce. En los nuevos modelos insignia X-1280 de HIKMICRO, el objetivo no solo se centra en añadir funcionalidades, sino en que estas se adapten de forma natural a las configuraciones y el manejo habituales de la caza.

En el STELLAR SX75LR 4.0, HIKMICRO integra el telémetro láser directamente en el sistema óptico sin alterar las líneas del visor ni su manejo habitual, manteniendo el diseño clásico de un visor tubular. Por su parte, el THUNDER TQ70CL 4.0 combina la tecnología exclusiva de HIKMICRO con un diseño compacto para ofrecer las prestaciones de imagen de la gama X-1280 en un acoplable térmico de tamaño reducido, que se integra fácilmente con el visor diurno que el cazador ya utiliza.

Aunque utilizan diseños diferentes, ambos parten del mismo principio: incorporar nuevas prestaciones de forma intuitiva desde el primer momento, sin obligar al cazador a cambiar su manera habitual de desenvolverse en el campo.

Diseñado para los momentos que exigen certeza

Una primera imagen de gran calidad es solo el comienzo. Las condiciones reales de caza cambian constantemente, y la información que necesita el cazador debe permanecer clara y precisa a medida que cambian la distancia, el aumento, el clima y la propia escena. En los modelos STELLAR 4.0 y THUNDER 4.0, HIKMICRO ha perfeccionado el sistema de imagen para preservar la claridad y la continuidad más allá de la primera impresión.

Los modelos X-1280 incorporan un detector térmico de última generación con una resolución de 1.280 1.024 píxeles y un NETD de 12 mK, capaz de captar diferencias térmicas más sutiles y ofrecer una mayor riqueza de información sobre la escena. Para que ese nivel de detalle se traduzca en una imagen clara y fácil de interpretar, IMAGE PRO 4.0 optimiza la calidad de imagen en ambas familias de productos. Por su parte, STELLAR 4.0 combina esta tecnología con Intelligent Zoom para ofrecer una mayor nitidez de imagen gracias a la inteligencia artificial, junto con una experiencia de zoom fluida e intuitiva incluso al aumentar la magnificación.

La experiencia de visualización mejora aún más gracias a las tecnologías HSIS y SYNC PRO. HSIS permite observar de forma continua, sin las interrupciones de imagen habituales durante los procesos de calibración, mientras que SYNC PRO garantiza la respuesta de la imagen y los controles a medida que el cazador interactúa con el dispositivo. Ambas tecnologías ofrecen una experiencia más fluida e inmediata.

El resultado no es simplemente un conjunto de tecnologías de imagen avanzadas, sino que muestra también un sistema diseñado para mantener un flujo constante de información útil cuando más se necesita. Cuanto más clara sea la conexión entre el cazador y la escena, mayor será la confianza en la información que proporciona la imagen.

STELLAR 4.0 - Domina el momento

Una vez que la escena se distingue con claridad, la precisión depende de lo que suceda a continuación. Su telémetro láser integrado en la lente proporciona precisión, estabilidad y un alcance hasta 1.200 metros, mientras que el cálculo balístico ayuda al cazador a ajustar mejor el punto de mira cuando la bruma o los cambios meteorológicos dificultan la medición de la distancia.

Esa precisión continúa en el ajuste: Un valor de clic de 1,3 cm a 100 metros permite correcciones más precisas en el punto de mira, proporcionando a los cazadores un mayor control sobre cada ajuste. El control también depende de la naturalidad con la que responda el visor durante su uso. STELLAR 4.0 coloca sus controles de enfoque y aumento en la parte trasera, manteniendo los ajustes clave al alcance de la mano. Sin embargo, en condiciones reales de caza no siempre es posible adoptar la posición de tiro ideal. Una pupila de salida de 8 mm y un alivio ocular de 55 mm proporcionan mayor libertad en la posición de la cabeza y los ojos mientras mantienen una visión clara y cómoda. Desde la primera observación hasta el último ajuste, STELLAR 4.0 permite al cazador disponer de la información necesaria y mantener el control cuando la precisión es fundamental, para dominar cada momento.

THUNDER 4.0 - Domina la caza

Partiendo del diseño compacto con sensor X-1280, THUNDER 4.0 amplía la experiencia más allá de la calidad de imagen con controles mejorados que se integran de forma natural en el equipo óptico diurno que el cazador ya utiliza.

Su diseño de palanca permite realizar los ajustes principales de forma más rápida e intuitiva, con un manejo cómodo y familiar para el cazador.

THUNDER 4.0 ha sido diseñado para ofrecer una elevada precisión, con mejoras en la precisión de fabricación de sus componentes y en el proceso de montaje, así como controles de precisión en el 100 % de las unidades antes de su envío. Este diseño centrado en la precisión contribuye a conseguir una desviación del punto de impacto de aproximadamente 3 cm a 100 metros, equivalente a alrededor de 1 MOA, favoreciendo una precisión de tiro constante y proporcionando a los cazadores una mayor confianza cuando cada momento cuenta.

Desde el transporte y el montaje hasta la observación y la acción, el THUNDER 4.0 está diseñado para ofrecer una experiencia de uso intuitiva y controlada en cada etapa, proporcionando a los cazadores la confianza necesaria para dominar la caza.

Cuando ver se convierte en saber: la experiencia toma la delantera

El poder ver más solo es valioso cuando lleva a una mejor comprensión de lo que sucede frente al cazador. En STELLAR 4.0 y THUNDER 4.0, cada mejora, desde la información que se conserva en la imagen hasta la forma en que el dispositivo responde durante su uso, está diseñada para reducir la incertidumbre sin menoscabar el criterio de quien maneja la óptica.

Porque saber no es lo mismo que actuar. Una comprensión más clara de la escena puede darle al cazador la confianza para dar el siguiente paso, pero también puede significar esperar, reposicionarse o alejarse. El valor reside en tener suficiente información relevante para interpretar la situación y tomar esa decisión basándose en la experiencia acumulada con el tiempo. Ahí es donde HIKMICRO ve el papel de la tecnología: no para reemplazar la experiencia del cazador, sino para complementarla.

Cuando se dispone de la información correcta, el manejo resulta intuitivo y el rendimiento ofrece garantías, la tecnología en sí misma requiere menos atención. Así, la experiencia y el criterio del cazador cobran protagonismo. Cuando la información correcta se une a la experiencia acumulada con el tiempo, la incertidumbre da paso a la comprensión, y ver se convierte en saber.

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