HiKOKI Europe presenta la próxima generación de clavadoras inalámbricas, para un rendimiento superior (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-HiKOKI Europe presenta la próxima generación de clavadoras inalámbricas, diseñadas para un rendimiento superior y que combinan la pesadez de una herramienta de gasolina con la velocidad de una neumática

La plataforma de fijación de última generación combina una fuerza de accionamiento constante, movilidad en obra, diseño ligero y velocidad de disparo neumática para aplicaciones profesionales exigentes, sin necesidad de manguera, compresor ni cartucho de gas.

Diseñada para un rendimiento superior, la plataforma de última generación ofrece las clavadoras a batería más ligeras y rápidas del mercado, combinando un rendimiento similar al de las neumáticas con la libertad de la tecnología inalámbrica.

Los modelos iniciales para Europa incluyen dos clavadoras para estructuras de 90 mm y una clavadora para conectores metálicos de 64 mm, junto con una nueva gama de fijaciones. Su disponibilidad completa está prevista para noviembre de 2026.

STUTTGART, Alemania, 3 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- HiKOKI, una empresa de KOKI Group, presentó hoy en Europa su nueva generación de clavadoras inalámbricas, que ofrecen un rendimiento potente sin necesidad de cartuchos de gas, mangueras ni compresores. Diseñada para equipos profesionales, esta gama combina la velocidad y la fuerza de impacto que los usuarios esperan de las clavadoras neumáticas con la libertad y flexibilidad de la tecnología inalámbrica, todo ello en un diseño ligero comparable al de una clavadora de gas.

Los profesionales de toda Europa se enfrentan a una creciente presión para completar trabajos exigentes de forma eficiente, al tiempo que gestionan plazos más ajustados, necesidades de movilidad y constantes interrupciones en el flujo de trabajo. Las herramientas de gas tradicionales requieren cartuchos y un mantenimiento continuo y costoso, mientras que los sistemas neumáticos añaden complejidad en la configuración, el transporte y la gestión de mangueras. La plataforma de clavadoras inalámbricas de última generación de HiKOKI está diseñada para eliminar estos obstáculos sin sacrificar el rendimiento de fijación que los profesionales necesitan, y son las clavadoras a batería más ligeras y rápidas del mercado.

"Los profesionales de la construcción de hoy no deberían tener que elegir entre rendimiento y movilidad", afirmó Peter Vullinghs, presidente de KOKI Group para Europa. "Nuestras clavadoras de última generación les ofrecen ambos, para que puedan realizar su mejor trabajo de forma rentable y, al mismo tiempo, satisfacer las crecientes exigencias de la obra. Nuestra nueva generación de clavadoras no es una evolución, es una revolución".

En el centro de la plataforma se encuentra el sistema HiKOKI Air Spring Drive System Plus™, que almacena y libera aire comprimido dentro de la propia herramienta, ofreciendo una respuesta rápida, una potencia de clavado constante y un rendimiento similar al de las herramientas neumáticas, sin necesidad de compresor ni manguera externos. El sistema combina un mecanismo de accionamiento optimizado con tecnología avanzada de baterías sin pestañas para lograr ciclos de trabajo más rápidos, un funcionamiento más suave y una potencia constante.

Estas clavadoras están diseñadas para un rendimiento superior, y el resultado es evidente en la obra. Las nuevas clavadoras para estructuras disparan hasta 4,5 clavos por segundo, y hasta 5,0 clavos por segundo con una batería MultiVolt sin pestañas, en comparación con los dos o tres clavos por segundo de la mayoría de las clavadoras inalámbricas y de gas. El tiempo de respuesta del gatillo es de 43 milisegundos, el más rápido de cualquier clavadora no neumática y casi la mitad del tiempo de respuesta de su competidor inalámbrico más cercano. Cada clavadora para estructuras dispara aproximadamente 700 clavos por carga de 18 V 5,0 Ah en un rango de fijación de 50 a 90 mm.

Diseño ligero para trabajar todo el día. Con solo 3,9 kg (batería incluida), la clavadora para estructuras de 30° a 34° es la clavadora inalámbrica de 18 V más ligera de su categoría, más de un kilogramo por debajo de las herramientas inalámbricas de 5 a 5,3 kg que suelen llevar la mayoría de los operarios hoy en día. La carcasa, la cámara, la boquilla y el cargador de magnesio sustituyen la construcción de plástico y aluminio de la generación anterior, reduciendo la fatiga durante una jornada completa de trabajo repetitivo y en altura.

Los cargadores intercambiables ofrecen mayor versatilidad. Los modelos de clavadoras de tira compatibles se pueden configurar para aplicaciones de enmarcado, conectores metálicos y fijación dúplex utilizando los cargadores adecuados. Esto proporciona a los profesionales mayor flexibilidad en diferentes tareas sin necesidad de cambiar de plataforma de batería.

Los menores costes operativos eliminan la necesidad de comprar cartuchos de gas, lo que contribuye a reducir los gastos. Al no tener combustión de gas ni cámara de combustión, no se acumula carbono, no hay ciclo de limpieza relacionado con la combustión ni humos que gestionar. Además, elimina la necesidad de comprar, almacenar o reemplazar cartuchos de combustible inflamable, lo que la convierte en una solución más limpia y práctica, especialmente al trabajar en espacios cerrados.

El mantenimiento rutinario se ha simplificado para reducir el tiempo de inactividad y mejorar la facilidad de servicio. La plataforma se ha diseñado para que la sustitución de los componentes clave de desgaste sea más sencilla que en los sistemas convencionales, lo que permite a los profesionales mantener la productividad en la obra.

"Para que las clavadoras inalámbricas igualaran el rendimiento de las neumáticas, fue necesario resolver dos problemas de ingeniería a la vez: igualar la potencia de accionamiento neumática y la velocidad de disparo neumática", afirmó Bernd Fleischmann, director de tecnología de KOKI Group. "El sistema Air Spring Drive System Plus combina la probada arquitectura de resorte neumático que ha impulsado nuestras clavadoras inalámbricas desde el principio con un nuevo mecanismo de elevación mejorado que duplica la frecuencia de disparo con respecto a la generación anterior. Esto es lo que hace posible el verdadero rendimiento neumático inalámbrico".

GAMA DE PRODUCTOS EUROPEOS

NR1890DCB — Clavadora inalámbrica para estructuras de 30° a 34°: motor sin escobillas de 18 V; alcance de clavos de 50 a 90 mm; hasta 4,5 clavos por segundo, o 5,0 con una batería MultiVolt sin mesa; tiempo de respuesta del gatillo de 43 ms; 3,9 kg con batería incluida; carcasa, cámara y cargador de magnesio; cargadores intercambiables para estructuras, conectores metálicos y cargadores dúplex; compatible con MultiVolt.

NR1890DRB — Clavadora de marco inalámbrica de 20° a 22°: motor sin escobillas de 18 V; alcance de clavos de 50 a 90 mm; hasta 4,5 clavos por segundo; tiempo de respuesta del gatillo de 43 ms; 4,0 kg con batería incluida; cargadores intercambiables, con cargador extendido disponible como accesorio; compatible con MultiVolt.

NR1865DKA — Clavadora inalámbrica para conectores metálicos de 33° a 36°: motor sin escobillas de 18 V; rango de clavos de 38 a 64 mm; hasta tres clavos por segundo en conectores metálicos; tiempo de respuesta del gatillo de 43 ms; 3,9 kg con batería incluida; punta delgada para acceder a rincones estrechos; compatible con MultiVolt.

La nueva gama de fijaciones HiKOKI se lanza junto con las herramientas.

La nueva gama de clavadoras inalámbricas estará disponible a través de distribuidores independientes de herramientas a partir de noviembre de 2026. La disponibilidad, las configuraciones, los precios y la distribución variarán según el país. Se proporcionarán las especificaciones locales completas y la información de compra en https://hikoki-powertools.eu/.

ACERCA DE HIKOKI

HiKOKI desarrolla herramientas eléctricas de alto rendimiento para usuarios profesionales, guiándose por los principios de la ingeniería japonesa y el compromiso con la mejora continua. Con una trayectoria que se remonta a 1948, HiKOKI diseña herramientas que mejoran el rendimiento, el equilibrio, la facilidad de uso, la durabilidad y el control, ayudando a los profesionales a perfeccionar su trabajo y sus habilidades. HiKOKI es una marca de KOKI Group.

https://hikoki-powertools.eu/

ACERCA DE KOKI GROUP

Koki Holdings Co., Ltd. (KOKI Group) es líder mundial en herramientas eléctricas y accesorios, con sede en Tokio, Japón. Con una trayectoria de más de 100 años, diseñamos y fabricamos una amplia gama de herramientas para metalurgia, carpintería, construcción y aplicaciones especializadas. Nuestra cartera de marcas de confianza —Metabo, HiKOKI, Metabo HPT, CARAT y Sankyo Diamond Tools— está disponible en más de 126 países, ofreciendo soluciones probadas, fiables y seguras que satisfacen las exigencias más rigurosas de los entornos laborales actuales. En KOKI Group, nos comprometemos a potenciar a los profesionales e impulsar la productividad mediante la innovación orientada al rendimiento.

www.koki-holdings.com/

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