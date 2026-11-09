HIKSEMI lanza soluciones de almacenamiento para la era de la IA en el Barcelona Cybersecurity Congress 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 9 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- HIKSEMI, proveedor global de productos y soluciones de almacenamiento inteligente, ha concluido su participación en el Barcelona Cybersecurity Congress (BCC), celebrado del 3 al 5 de noviembre de 2026. Mediante demostraciones en vivo en diversos escenarios, una ponencia principal e intercambios técnicos presenciales, la empresa presentó su recién lanzado AI BOX junto con su consolidada gama de soluciones de almacenamiento, captando el interés de usuarios empresariales, integradores de sistemas y profesionales de la ciberseguridad en Europa.

HIKSEMI AI BOX, un dispositivo de almacenamiento con IA privada de última generación, ofrece computación de IA heterogénea local de hasta 365 TOPS, basada en una arquitectura ARM de 12 núcleos fabricada por TSMC con tecnología de 6 nm. Equipado con interfaces LAN 10GbE, puertos USB-C/USB-A de 10 Gbps y HDMI 2.0, permite realizar inferencias de IA directamente en el dispositivo (sin necesidad de conexión a la nube), admite la alternancia entre modelos híbridos (borde-nube) y ofrece funcionalidades integrales de IA que abarcan desde chat y búsqueda hasta la generación de presentaciones y programación. Disponible mediante una compra única y sin tarifas recurrentes basadas en el uso de tokens, AI BOX procesa y almacena los datos de forma local, brindando una nueva alternativa para los usuarios que priorizan la autonomía de sus datos, la estabilidad operativa y un coste total de propiedad predecible.

En el BCC 2026, HIKSEMI presentó demostraciones interactivas que ilustraban casos de uso reales para pequeñas y medianas empresas (pymes), equipos creativos y usuarios que trabajan desde casa. Estas muestras abarcaron el procesamiento mediante modelos de gran escala sin conexión a internet, el análisis inteligente de datos a nivel local, la gestión privada de contenido multimedia y el almacenamiento centralizado de tipo NAS. Yolanda Tang, especialista en marketing de HIKSEMI, ofreció una ponencia sobre la transformación del almacenamiento en la era de la inteligencia artificial, explicando cómo los dispositivos de almacenamiento con IA integrada a nivel local responden a las necesidades cambiantes en materia de seguridad de datos, continuidad operativa y control de costes.

El stand registró una afluencia constante durante los tres días; los asistentes pudieron conocer de cerca AI BOX y la serie NAS de HIKSEMI, además de analizar escenarios de implementación, la adaptación de modelos locales, la integración mediante API y posibles oportunidades de colaboración a nivel regional.

Europa sigue siendo uno de los mercados estratégicos clave para HIKSEMI, afirmó Sarah Yu, directora de ventas de HIKSEMI para Europa. La demanda continúa creciendo en lo que respecta al procesamiento local de datos bajo control del usuario, al funcionamiento estable de la IA y a unas estructuras de costes transparentes. Seguiremos perfeccionando la adaptación de nuestros productos a nivel local, así como el soporte de nuestros servicios.

En la era de la IA, los requisitos de almacenamiento están evolucionando: ya no se centran únicamente en la capacidad y la velocidad, sino también en el ancho de banda, la latencia, la inteligencia integrada en el dispositivo y la seguridad de los datos. HIKSEMI seguirá ofreciendo soluciones de almacenamiento para todo tipo de escenarios, que abarcan la creación, la computación, la movilidad y la conectividad en el hogar.

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