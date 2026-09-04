Hisense amplía su acuerdo de colaboración a largo plazo con la UEFA como socio oficial de la UEFA EURO 2028

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 4 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, anunció en IFA 2026 que continuará su colaboración con la UEFA como Socio Oficial de la UEFA EURO 2028, lo que supone el cuarto Campeonato Europeo de la UEFA consecutivo patrocinado por Hisense.

La trayectoria de Hisense en el fútbol comenzó con la UEFA EURO 2016 y desde entonces no ha dejado de crecer, extendiéndose a las sucesivas ediciones de la UEFA EURO y a las Copas Mundiales de la FIFA de 2018, 2022 y 2026. Para Hisense, el pitido final no marca el final del camino, sino el comienzo de un nuevo capítulo.

"Las grandes alianzas se construyen con el tiempo, y nuestra relación con la UEFA refleja esta filosofía", afirmó Catherine Fang, vicepresidenta del Grupo Hisense y presidenta del Centro Comercial Global de Hisense. "Como primer patrocinador chino de la UEFA EURO, en la última década hemos evolucionado más allá del simple patrocinio de marca para convertirnos en el socio tecnológico de pantallas de la UEFA, progresando codo con codo. Mediante tecnología de vanguardia y experiencias inmersivas, acercamos al público a la emoción del fútbol. De cara al futuro, estamos deseando escribir el próximo capítulo junto a la UEFA, creando momentos aún más memorables para los aficionados de todo el mundo".

El director de marketing de la UEFA, Guy-Laurent Epstein, declaró: "Estamos encantados de continuar nuestra colaboración con Hisense para la UEFA EURO 2028. Su compromiso constante con el fútbol europeo a lo largo de cuatro ediciones consecutivas de la EURO demuestra la solidez de nuestra relación y nuestra ambición compartida de crear experiencias memorables para los aficionados. Esperamos trabajar juntos para que la próxima EURO sea inolvidable".

En IFA 2026, los visitantes podrán explorar una zona de activación dedicada a la UEFA EURO 2028 en el stand de Hisense, que incluye un desafío de fútbol con seguimiento de goles y fotos generadas automáticamente para compartir. Junto con las últimas innovaciones de Hisense, esta activación refleja la visión de la marca de 'Innovar para una vida mejor', utilizando la tecnología para hacer que los momentos que unen a las personas sean más atractivos y memorables.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, con operaciones en más de 180 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-2026T1). Como pionera de la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de esta tecnología de última generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las alianzas deportivas globales para conectar con el público de todo el mundo.

Acerca de la UEFA

La UEFA es el organismo rector del fútbol europeo y una organización sin ánimo de lucro que apoya y garantiza que el deporte más popular del mundo siga prosperando en todos los niveles a través de sus 55 fasociaciones miembro. Como parte de su compromiso, la UEFA invierte el 97,5 % de sus ingresos en actividades, proyectos e iniciativas relacionadas con el fútbol que aseguran el desarrollo continuo del fútbol profesional masculino y femenino, así como del fútbol base, juvenil y futsal.

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