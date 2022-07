- Empoderando un mundo mejor con tecnología, Hisense y FIFA crean un futuro perfecto a través de colaboraciones a largo plazo

QINGDAO, China, 29 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- El 27 de julio, el doctor Lan Lin, presidente de Hisense Group Holdings Co., Ltd., y Franjo Bobinac, vicepresidente de Hisense International Co., Ltd., fueron invitados a visitar y reunirse con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y ejecutivos de la FIFA, con sede en Zúrich. Esta fue la primera reunión oficial entre Hisense y la FIFA, y ambas organizaciones tuvieron una comunicación profunda sobre las colaboraciones a largo plazo y recorrieron la sede de la FIFA.

Tecnología para una vida mejor, creando una experiencia de torneo perfecta

Antes de que comenzara la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, la sede de la FIFA dio la bienvenida al primer televisor láser Hisense L7 4K de 100 pulgadas en dos colores del mundo. Hoy, Hisense obtuvo con éxito el reconocimiento de la FIFA y nuevamente instaló 3 nuevos televisores láser en la sede de la FIFA. Antes de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™, a través de su tecnología punta, Hisense presentó un nivel más alto de experiencia de visualización de torneos con el primer televisor láser Tri-Chroma L9G del mundo para la sede de la FIFA. Durante las reuniones, los ejecutivos de ambas partes disfrutaron juntos de un emocionante torneo utilizando Hisense Laser TV L9G.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó en el evento Hisense Open Day anterior: "Los atractivos productos y la tecnología de vanguardia de Hisense brindarán a los aficionados del fútbol una experiencia visual increíble. A través de la innovación tecnológica, uniremos fuerzas para brindarles a los aficionados una Copa Mundial de la FIFA inolvidable".

Además de recibir el reconocimiento de la FIFA, Hisense Laser TV también ha ganado el reconocimiento de muchos consumidores globales. Como producto prémium de Hisense, Hisense Laser TV apareció en eventos internacionales como el Harvard China Forum y el United Nations Chinese Day, y entró en la familia real de los Emiratos Árabes Unidos, convirtiéndose en una de las mejores opciones de los consumidores. De enero a junio de este año, las ventas de Hisense Laser TV en Australia, Francia, Canadá y otros mercados extranjeros han superado las ventas anuales del año pasado.

Construyendo un futuro sostenible a través de una estrecha colaboración

Hisense se ha centrado en la responsabilidad social y se ha esforzado por contribuir aún más al desarrollo global sostenible. Adoptando la misma filosofía que la FIFA, Hisense también ha cooperado con la Fundación FIFA, comprometiéndose con la caridad y el desarrollo sostenible.

En septiembre de 2022, Hisense participará en el evento FIFA Football for Schools, proporcionando un taller divertido y educativo para niños sudafricanos para ofercerles más apoyo emocional mientras aumenta la conciencia ambiental global, y también involucra al público para construir un planeta sostenible para un futuro más verde.

Hisense siempre se ha adherido al marketing deportivo y ha formado asociaciones colaborativas intensivas con la FIFA. Beneficiándose de su posición de patrocinio, la fuerza y el conocimiento de la marca Hisense aumentaron sustancialmente, expandiendo con éxito su negocio global. En 2022, Hisense ocupó el séptimo lugar en KANTAR BrandZ™ Chinese Global Top 50 Brand Builders y el primero en la categoría de electrodomésticos. Impulsada por la capacidad de I+D globalmente integrada, Hisense lanzó constantemente productos tecnológicos, lo que contribuyó a que los ingresos de Hisense alcanzaran los 73.100 millones de RMB de enero a mayo de 2022.

En la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™, Hisense trabajará en estrecha colaboración con la FIFA para ofrecer mejores experiencias de torneo a los consumidores de todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1869005/image_5015956_30590776.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1869006/image_5015956_30590870.jpg