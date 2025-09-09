Hisense gana nueve premios en los IFA Innovation Awards 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, ha anunciado que nueve de sus innovaciones han sido reconocidas en los prestigiosos premios IFA Innovation Awards 2025, lo que reafirma su fortaleza tanto en pantallas de alta gama como en soluciones para una vida inteligente.

A la cabeza de los galardones, el televisor láser Hisense L9Q fue nombrado ganador en la categoría de Mejor entretenimiento doméstico, elogiado por su diseño de proyección ultracorta, su reproducción de colores vivos y su visualización con calidad de cine, que ofrece una experiencia cinematográfica inmersiva en casa.

En el ámbito del entretenimiento doméstico, Hisense impresionó con el televisor RGB-MiniLED más grande del mundo, el UXQ de 116 pulgadas, reconocido como uno de los galardonados. Su avanzada arquitectura de retroiluminación y su rendimiento ultrabrillante redefinen la inmersión en pantallas grandes. Otros galardonados fueron el MXQUV de 136 pulgadas y el televisor láser enrollable, lo que demuestra aún más el liderazgo de Hisense en la tecnología de pantallas de última generación.

Entre los electrodomésticos, el aire acondicionado split U8 Series S Pro fue reconocido como galardonado en la categoría de electrodomésticos de IFA por sus funciones inteligentes de detección de movimiento, control del flujo de aire y esterilización, que proporcionan una vida más limpia y cómoda. La lavadora-secadora con bomba de calor Hisense 5i recibió el premio IFA Tech for Good Social Impact, lo que la convierte en la primera combinación de carga frontal con tres inversores de la industria con eficiencia energética AAAA y un rendimiento de lavado y secado rápido y sostenible.

En innovación de diseño, las gafas de audio VIDDA AI ganaron el premio Best in Design, mientras que el X-Zone Master y el lavavajillas Hisense S7, ambos galardonados con el premio Design Honoree, fueron reconocidos por combinar a la perfección estilo y funcionalidad. El lavavajillas Hisense S7 cuenta con tecnología de lavado con IA y un diseño ergonómico, lo que ofrece una limpieza inteligente e intuitiva y una comodidad diaria sin esfuerzo. Estos galardones ponen de relieve cómo la filosofía de diseño innovadora y con visión de futuro de Hisense ha sido reconocida por la IFA, lo que refleja su compromiso con la creatividad y el diseño centrado en el consumidor.

Estos nueve premios demuestran cómo Hisense hace realidad el lema 'AI Your Life' (La IA en tu vida), ofreciendo innovaciones que hacen posible una vida más inteligente e inspiradora en todo el mundo.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es una empresa líder mundialmente reconocida en el sector de los electrodomésticos y la electrónica de consumo, con presencia en más de 160 países, especializada en ofrecer productos multimedia, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas y más (2023-H12025). Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense se compromete con las asociaciones deportivas globales como forma de conectar con el público de todo el mundo.

