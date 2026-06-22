Hisense ofrece experiencias de hogar más inteligentes a las familias durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

(Información remitida por la empresa firmante)

QINGDAO, China, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, ayuda a las familias a disfrutar de la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ más allá de la pantalla, creando experiencias domésticas más inteligentes y conectadas por medio de sus últimas innovaciones en electrodomésticos.

Guiada por su visión de "Innovar para una vida mejor", Hisense sigue impulsando Hisense Suite, un ecosistema doméstico unificado basado en experiencias conectadas. Más que una colección de productos inteligentes, Hisense Suite representa un nuevo enfoque destinado a organizar el hogar en torno a las realidades de la vida cotidiana: cómo las personas cocinan, se relajan, gestionan el confort y comparten momentos especiales. Impulsada por la conectividad de IA, crea un "Ecosistema Doméstico Unificado con IA", donde el valor reside no solo en las funciones individuales de cada producto, sino también en cómo funcionan en perfecta armonía.

En el centro de la experiencia se encuentra la nevera PureFlat Smart Series, diseñada para el estilo de vida social de la cocina actual. Con una gran pantalla inteligente y conectividad integrada, ayuda a las familias a gestionar los alimentos, planificar comidas y recetas, acceder al entretenimiento y mantenerse conectados mientras se preparan para las reuniones del día del partido. Su dispensador de hielo y agua integrado proporciona un cómodo acceso a bebidas frías, una característica esencial para las familias y los aficionados al fútbol que se reúnen para disfrutar de las celebraciones del día del partido. Ya sea para recibir amigos en una noche de partido o para compartir las comidas familiares diarias, la nevera sirve como centro de interacción y comodidad. Este compromiso con una vida más fresca e inteligente también se refleja en el mensaje publicitario de Hisense en el estadio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, "Hisense Fridge, refrigeración inteligente, vida fresca", que conecta la emoción del fútbol con las experiencias familiares cotidianas en el hogar.

Crear un ambiente de hogar confortable es otra forma en que las familias cuidan a sus seres queridos. Diseñado para proporcionar un confort más limpio, saludable y personalizado, el aire acondicionado Hisense Air Master combina un control climático inteligente con tecnología avanzada de protección ocular y cuidado del aire. Al ayudar a mantener un ambiente interior ideal durante todo el año, permite a las familias relajarse, recargar energías y disfrutar de tiempo de calidad juntos con mayor comodidad.

Al tiempo que las familias se reúnen para celebrar los momentos más importantes del fútbol, Hisense continúa aportando innovación más allá de la pantalla, transformando la vida cotidiana a través de experiencias conectadas que hacen que cada momento en casa sea más agradable.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, con operaciones en más de 160 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-2026T1). Como pionera de la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de esta tecnología de última generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las alianzas deportivas globales para conectar con el público de todo el mundo.

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