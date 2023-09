Hisense presenta el televisor Hero Mini-LED ULED, el U8, en el evento 'Portals to Beyond' en Sudáfrica

(Información remitida por la empresa firmante)

JOHANNESBURGO, 22 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- Hisense, la corporación mundial de electrodomésticos y electrónica de consumo, celebró el lanzamiento de su televisor hero Mini-LED ULED, el U8, con una serie de experiencias interesantes para niños en Sudáfrica.

Llamado 'Portals to Beyond', el evento utiliza televisores U8 para actuar como un espejo, capturando y mostrando los momentos hermosos de la vida. Los eventos experienciales brindarán a los niños experiencias extraordinarias basadas en la preservación del medio ambiente, la aventura en la naturaleza y la galería de arte, ampliando simultáneamente sus horizontes y mostrando la imagen inmersiva del U8.

La televisión promete llevar a las personas "más allá de lo extraordinario", capturando y mostrando deportes, arte y naturaleza con una experiencia audiovisual excepcional. Su tecnología Mini-LED PRO ofrece a los usuarios una imagen de hasta 1500 nits, significativamente más brillante y detallada que antes. El televisor podrá capturar y mostrar más de mil millones de tonos de color diferentes gracias a la función Quantum Dot Colour, que genera luz en longitudes de onda increíblemente precisas.

Más allá del pensamiento de escenario primero que impulsa la innovación de Hisense, la compañía pretende ir aún más allá y mantener el medio ambiente en primer plano junto con sus avances tecnológicos. Para conmemorar el lanzamiento del televisor, Hisense ha donado 10.000 árboles a OneTreePlanted, quien los plantará donde más se necesiten. Este compromiso con el mundo natural también es evidente en la exposición 'Portals to Beyond' de la compañía y en todas las operaciones comerciales de Hisense.

Hisense insiste en seguir los principios de conservación de energía y protección del medio ambiente para ofrecer productos ecológicos. La empresa también se centra en mejorar la huella de sus fábricas y lo está haciendo aumentando la generación de energía solar en las plantas que opera. La compañía prevé que la capacidad instalada total alcance los 60 MW para fines de 2023 y que la capacidad de generación de energía anual alcance los 53 millones de kWh. La proporción de generación de energía solar dentro del consumo total de electricidad de Hisense es ahora de más del 10 por ciento.

¿Preparado para embarcarse en un viaje extraordinario con Hisense? Únase a nosotros en el Mall of Africa del 22 al 25 de septiembre para ver 'Portals to Beyond'.

