Hisense presenta el UR8 con colores naturales y reales, llevando la tecnología MiniLED RGB de última generación a más hogares

(Información remitida por la empresa firmante)

QINGDAO, China, 22 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, presentó hoy el UR8, una serie de televisores RGB MiniLED accesibles, diseñada para ofrecer tecnología de visualización de última generación, colores naturales y reales, entretenimiento inmersivo y un rendimiento de juego avanzado a más consumidores en todo el mundo.

Como pionera en RGB MiniLED, Hisense continúa impulsando la industria hacia un nuevo nivel de tecnología de visualización con sus últimos televisores RGB MiniLED. Gracias a la tecnología Chromagic —la arquitectura óptica patentada de Hisense que integra un chip RGB Chromagic de desarrollo propio, un diseño óptico avanzado y un sistema de gestión del color, UR8 ofrece colores más naturales y realistas, cubriendo hasta el 100% de la gama de colores BT.2020, a la vez que mantiene una alta eficiencia energética y reduce la luz azul dañina. A principios de este año, la Consumer Technology Association (CTA) reconoció oficialmente los televisores "RGB LED" como una nueva categoría en la innovación de pantallas; Hisense ha desempeñado un papel fundamental en el impulso y el avance del estándar de la industria, reforzando aún más a RGB MiniLED como un hito importante en la industria y un nuevo referente para experiencias de televisión premium.

Impulsado por el procesador RGB Hi-View AI Engine, el UR8 ofrece imágenes más ricas y precisas que dan vida a películas, deportes en vivo y videojuegos con mayor profundidad y realismo. El modo de juego nativo de 180 Hz garantiza un movimiento ultrasuave y un rendimiento ágil, permitiendo a los usuarios sumergirse por completo en la acción a alta velocidad y los juegos más dinámicos. El sonido envolvente multicanal 2.1.2, optimizado por Devialet, mejora aún más la experiencia con un audio cinematográfico que hace que cada escena sea más atractiva y realista.

Con el UR8, Hisense continúa acelerando la adopción de la tecnología RGB MiniLED, haciendo que la innovación en pantallas de última generación sea más accesible para los consumidores de todo el mundo. Combinando un rendimiento de imagen avanzado, un procesamiento inteligente y un diseño sofisticado, el UR8 representa otro gran paso adelante en el futuro del entretenimiento doméstico de alta gama.

Acerca de HisenseHisense, fundada en 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, con operaciones en más de 160 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-2025). Como pionera de la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de esta tecnología de última generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las alianzas deportivas globales como una forma de conectar con el público de todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2980094/UR8_18x9_TR.jpg

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