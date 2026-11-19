(Información remitida por la empresa firmante)

QINGDAO, China, 19 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder a nivel mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, sostiene que la tecnología debe integrarse de forma natural en la vida cotidiana. Su lavadora-secadora con bomba de calor 5i traslada esta filosofía al cuarto de lavado: combina unas dimensiones estándar con un tambor de mayor tamaño para ofrecer una mayor capacidad, integrándose a la perfección en el mobiliario existente y simplificando las tareas de lavado diarias.

Para muchas personas, lavar la ropa conlleva momentos familiares de incertidumbre: ¿perderá su forma su jersey de cachemire favorito? ¿Es esta tela segura para secar en secadora? ¿Qué ciclo es el adecuado para una carga mixta? ¿Y dónde hay espacio para secarlo todo? El 5i está diseñado en torno a estas preocupaciones, reuniendo Gentle Care, Fit&Max, cuatro clasificaciones de clase A según la etiqueta energética de la UE y AI Super Wash & Dry en un solo aparato.

Su sistema de secado con bomba de calor mantiene una temperatura precisa de secado suave de 40 °C, significativamente más baja que los modelos de condensador convencionales, lo que proporciona un cuidado más suave a las telas mientras recicla el calor para una mayor eficiencia. Con una capacidad de lavado de 12 kg y una capacidad de secado de 8 kg, el tambor grande admite cargas mayores, mientras que el diseño de tamaño estándar se adapta naturalmente en el hogar.

El modelo 5i incorpora inteligencia mediante la función AI Super Wash & Dry. Sus 13 sensores supervisan diversos factores, como el peso de la carga, la dureza del agua y la temperatura, ajustando automáticamente el ciclo a las necesidades de cada colada. Además, su eficiencia energética de clase 4A contribuye a reducir el consumo eléctrico en las tareas de lavado cotidianas.

Este enfoque inteligente se extiende al conjunto de soluciones AI Companion Laundry Suite de Hisense, presentado en IFA 2026. Gracias a su capacidad para identificar las características de las prendas, este sistema selecciona automáticamente los ciclos de lavado y secado más adecuados y ajusta el proceso en consecuencia, ofreciendo una experiencia mucho más fluida y sencilla: basta con cargar la ropa y ponerla en marcha. Para Hisense, la tecnología inteligente debe operar de forma discreta en segundo plano, simplificando las rutinas diarias y permitiendo que las personas dispongan de más tiempo para disfrutar de los momentos que hacen la vida más brillante.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder reconocido a nivel mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo, con presencia en más de 180 países. La compañía se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones tecnológicas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-primer semestre de 2026). Como pionera en la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación en la próxima generación de pantallas RGB MiniLED. Asimismo, al ser socio oficial de la UEFA EURO 2028, Hisense da continuidad a su trayectoria de colaboraciones en el ámbito deportivo global, acercando a las personas a aquellos momentos que unen a los aficionados de todo el mundo.

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